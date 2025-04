Todo aquel que ha visto ’Dragon Ball’ sabe que ‘Gokú’ es el héroe principal y que, así como ha ganado muchas peleas frente a rivales sumamente poderosos, también le ha tocado perder. Justamente, en esta nota te voy a hablar sobre la derrota más humillante que ha sufrido el ‘saiyajin’ criado en la Tierra a lo largo de todo el canon oficial y que hace poco cumplió 10 años. Presta mucha atención.

Si eres alguien que sabe mucho acerca de las fechas relacionadas a los estrenos de ‘Dragon Ball’, entonces ya te debes de haber dado cuenta que esa década que indico arriba es por ‘Dragon Ball Z: Fukkatsu no F’. Sí, la derrota más humillante de ‘Gokú’ se vio en esa película que se estrenó el 18 de abril en Japón. Aunque no lo parezca, ha pasado bastante tiempo desde entonces.

Ahora, ten en cuenta que no solo yo considero que ahí está la derrota más humillante de ‘Gokú‘. De hecho, muchos fanáticos piensan lo mismo por la forma en que perdió el ‘saiyajin’ usando su transformación más poderosa hasta ese entonces: el ‘Super Saiyajin Blue’. Además, por si no lo sabías, AlfaBetaJuega, que es un medio de comunicación español dedicado a la información sobre videojuegos, consolas, ocio electrónico y temas relacionados, difundió una nota sobre esa vez que perdió el héroe de la Tierra y también subrayó lo vergonzosa que fue la derrota para ‘Gokú‘.

No te preocupes si es que no recuerdas bien cómo ocurrió todo. A continuación, te voy a permitir revivir el momento a través de mi texto. La batalla entre ‘Freezer’ y ‘Gokú’ es algo que todo mundo quería ver nuevamente, pero con otra historia y Akira Toriyama no ignoró ese deseo, por lo que se las ingenió para traer de vuelta al ‘Emperador del mal’.

El mangaka, que falleció el 1 de marzo de 2024, con el fin de emocionar más a los fans, se encargó de darles nuevas transformaciones a los personajes. Es así como vimos a ‘Gokú’ en ‘Super Saiyajin Blue’ y a ‘Golden Freezer’, quienes, durante un buen tiempo de la cinta, parecían estar al mismo nivel, pero no, ya que el ‘saiyajin’ criado en la Tierra dominó mejor su nuevo estado y, por eso, llegó a estar muy cerca de salir nuevamente vencedor frente a él.

El tema aquí es que ‘Gokú’ arruinó su oportunidad de victoria (en ese entonces) por confiarse bastante. Por creer que uno de sus más grandes enemigos no tenía un ‘plan B’. Eso fue un grave error. Justo cuando ‘Golden Freezer’ parecía perder la batalla, le hizo una seña a su oficial militar Sorbet y este utilizó su arma en forma de anillo para lanzarle a ‘Gokú’ un rayo que impactó en su pecho y el cual lo hirió gravemente. Eso ocasionó que el ‘Emperador del mal’ pasara a tener la ventaja.

El momento en que ‘Gokú’ es atacado en el pecho por un rayo lanzado por ‘Sobert’ con ayuda de su arma en forma de anillo. (Foto: Toei Animation) ×

“Se lo advertí (a ‘Gokú). Se lo dije (que no debía confiarse). Se lo dije”, expresó ‘Whis’ al ver que ‘Golden Freezer’ estaba a punto de asesinar al héroe de la Tierra. “Te lo dije. Tu ingenuidad siempre será tu punto débil. A pesar de que eres muy fuerte, tienes la mala costumbre de confiarte demasiado y eso te pone en desventaja. A pesar de tener un cuerpo resistente, es increíble que te hayas desplomado al recibir un rayo de esa arma”, indicó después el ‘Emperador del mal’, mientras ‘Gokú’ se quejaba de dolor.

El ataque que recibió ‘Gokú’ lo acabó debilitando bastante. Por eso, ‘Golden Freezer’ estuvo cerca de asesinarlo. (Foto: Toei Animation) ×

“Debes sentirte frustrado, jajaja. Pobre ‘Gokú‘. En verdad, me das lástima. Ya tenías la pelea ganada, pero al final, gracias a tus descuidos yo me quedaré con la victoria”, agregó ‘Golden Freezer’. Sin embargo, su gran anhelo (asesinar al ‘saiyajin’ criado en la Tierra) no se cumplió, ya que ‘Vegeta’ se lo impidió. Curiosamente, antes de hacerlo, el ‘príncipe’ recibió la oferta de convertirse en el ‘Comandante Supremo de las Fuerzas de ‘Freezer’, siempre y cuando participe en el “juego” de asesinar a ‘Gokú‘, pero no aceptó y acabó luchando con quien antes fue su superior.

Algo que también no deja de ser llamativo es que, en aquella pelea, ‘Vegeta’ acabó perdiendo la vida, pues ‘Golden Freezer’, en su frustración por no ser más fuerte que él, hizo explotar la Tierra. Eventualmente, todo se arregló gracias a ‘Whis’, que hizo que el tiempo regresara justo antes de que el ‘Emperador’ aniquile el planeta para que ‘Gokú’ se reinvindicara y lo mate con un gran ‘Kame Hame Ha’.

‘Freezer’ a punto de ser asesinado por el ‘Kame Hame Ha’ que le lanzó ‘Gokú’ en ‘Super Saiyajin Blue’. (Foto: Toei Animation) ×

Sin duda, la película ‘Dragon Ball Z: Fukkatsu no F’ es muy buena. Posee muchas escenas impresionantes. Una de ellas, como ya lo dije arriba, es la que protagonizó ‘Gokú’ al perder con ‘Golden Freezer’ momentáneamente. Si tienes la oportunidad de volver a verla, aprovéchala.