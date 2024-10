Una novelista solitaria y un joven atractivo son los protagonistas de la apasionante historia de amor presentada en “Una aventura en Marruecos”, película de Netflix escrita y dirigida por Susannah Grant. Katherine Loewe (Laura Dern) y Owen Brophy (Liam Hemsworth) se conocen en un retiro de escritores y descubren que tienen una fuerte conexión a pesar de la diferencia de edad. ¿Quiénes conforman el elenco de este nuevo drama romántico? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Además de Dern y Hemsworth, el largometraje que se estrena el 11 de octubre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja, cuenta con las actuaciones de Diana Silvers, Younès Boucif, Adriano Giannini y Rachida Brakni.

“Laura y Liam aportaron a esta película un profundo compromiso con los personajes y la narración que resulta familiar para todos los que han visto su tremendo trabajo a lo largo de los años. Ambos confiaban profundamente el uno en el otro y en el material; verlos colaborar para construir la relación entre Katherine y Owen fue como ver en primera fila a dos actores de primer nivel trabajando en total apoyo y armonía, alentándose y sorprendiéndose mutuamente en cada escena”, señaló la directora de “Una aventura en Marruecos”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”

1. Laura Dern como Katherine Loewe

Laura Dern, quien ha recibido un Premio Oscar, un Primetime Emmy, un BAFTA y cinco Globo de Oro, y es recordada por películas como “Afterburn”, “Jurassic Park”, “Star Wars: The Last Jedi”, “Marriage Story” y “Little Women”, asume el rol de Katherine Loewe, una novelista que viaja a Marruecos para asistir a un retiro de escritores en el que conoce a Owen.

“Katherine ha pasado su vida dedicada a la narrativa y, por lo tanto, [no ha pasado] mucho tiempo buscando la verdad profunda en su interior”, explicó Dern a Tudum.

Laura Dern da vida a la novelista Katherine Loewe en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

2. Liam Hemsworth como Owen Brophy

Liam Hemsworth, recordado por interpretar a Will Blakelee en la película “La última canción”, a Gale Hawthorne en la saga “Los juegos del hambre” y a Jake Morrison en “Independence Day: Resurgence”, da vida a Owen Brophy, una atractivo joven que acompaña a su novia Lily al retiro de novelistas.

“Compartir escenas con Laura Dern fue un absoluto privilegio”, dijo Hemsworth a Netflix. “Tiene un talento extraordinario para atraerte, haciendo que cada momento parezca íntimo y real”.

Liam Hemsworth interpreta a Owen Brophy, el novio de Lily, en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

3. Diana Silvers como Lily Kemp

Diana Silvers, que participó en producciones como “Into the Dark”, “Glass”, “Booksmart”, “Ma”, “Ava”, “Space Force”, “Birds of Paradise” y “The Killer”, interpreta a Lily Kemp en “Una aventura en Marruecos”. Se trata de una de las escritoras que viaja a Marruecos. Aunque asiste acompañada de su novio, no parecen estar en el mejor momento de su relación.

Diana Silvers interpreta a Lily Kemp, otra novelista que asiste al rertiro, en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

4. Younès Boucif como Rafih Abdo

Younès Boucif, que apareció de “La comuna”, “Ramdam”, “Humoristas en París”, “Studio Bagel”, “Los magnéticos”, “Avant l’effondrement”, “It’s gonna be okay”, “Le ravissement”, “Cash” y “Bergers”, asume el papel de Rafih Abdo.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Una aventura en Marruecos”:

Adriano Giannini como Ugo Jaconelli

Rachida Brakni como Fatema Benzakour

Shosha Goren como Ada Dohan

Heeba Shah como Jesminder Malik

Jean-Erns Marie-Louise como Fabien Durosier

Gustav Dyekjær Giese como Gunnar Norgaard

Michelle Greenidge como Philippa Guscott

Francesco Martino como Luca

Tao Guo como Peng Zhao

Muhammad Abdullah Arabi como Deepak

Yahya Et Tonia como Aziz

Sami Fekkak como Hamid

Naoufal Sabri como Sisi

Halima Quhamou como la abuela de Aziz

¿DE QUÉ TRATA “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Una aventura en Marruecos”, “una novelista recluida llega a un prestigioso retiro de escritores en Marruecos con la esperanza de que el entorno remoto le ayude a superar su bloqueo creativo. Allí conoce a un joven, y lo que comienza como una simple relación se convierte en un embriagador romance que cambiará su vida”.

¿CÓMO VER “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

“Una aventura en Marruecos” se estrenará el viernes 11 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.