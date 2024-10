Katherine Loewe (Laura Dern) es una reconocida novelista que viaja a Marrakech para asistir a un retiro de escritores, pero sobre todo para poder terminar su último libro en “Una aventura en Marruecos” (“Lonely Planet” en su idioma original). Sin embargo, en ese viaje conoce a Owen Brophy (Liam Hemsworth), un joven y atractivo hombre de negocios con el que tiene una conexión especial. La protagonista de la película romántica de Netflix logra terminar su novela, pero no de la manera que esperaba. A continuación, te cuento lo sucedió en su proceso de escritura.

Después de su divorcio, Katherine sufre un bloqueo de escritora y necesita alejarse para superarlo. Aunque se encuentra en un lugar maravilloso y con distintas actividades que puede compartir con sus colegas, ella solo busca silencio y tranquilidad para terminar su novela. En intento de huida, coincide con Owen, quien acompaña a su novia escritora, Lily Kemp (Diana Silvers)

Cuando Owen se da cuenta que su relación con Lily no tiene salvación, decide escaparse con Katherine, quien le recordó lo que realmente quería para su vida. Tras algunos momentos románticos en Marruecos, los protagonistas de “Lonely Planet” se dejan llevar por la pasión, lo que ayuda a la escritora a terminar su libro. No obstante, un ladrón se lleva la laptop con el borrador de la novela y arruina todo.

Owen Brophy (Liam Hemsworth) le explica a Katherine lo que es el Swing Route en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ EL LIBRO DE KATHERINE SE TITULA “SWING ROUTE”?

A pesar de sus esfuerzos, Owen no logra recuperar la computadora de Katherines, quien se reprocha por no enfocarse solo en su libro y distraerse con el financiero. Owen no reacciona bien a esos comentarios, discuten y se marchan disgustados. Tiempo después, Katherine publica otra novela y celebra su éxito en un bar, donde se reencuentra con Owen.

La escritora aprovecha la oportunidad para disculparse con Owen, quien se da cuenta de que el título del libro, “Swing Route”, es una oda a algo que él comparte con la novelista en Marruecos. Entonces, ¿Qué significa esta frase? Tal como lo mencionan los protagonistas de “Una aventura en Marruecos”, Swing Route es hallar esperanza en el desastre.

En sus primeras conversaciones con Katherines, Owen menciona que fue mariscal de campo en la preparatoria y durante un recorrido por la playa utiliza un término del fútbol americano para explicar el momento que está viviendo.

¿Qué es el Swing Route en fútbol americano? Se trata de un patrón de pase que se utiliza cuando las cosas no van a tu favor en el juego. Owen señala que en ese momento, “solo te queda confiar en tus instintos para tomar la decisión Viendo esperanza en un desastre”.

Por si no viste la película romántica de Netflix dirigida por Susannah Grant (“Erin Brockovich”) y te queda la duda, al final, la historia de Katherine y Owen termina con un beso que sugiere que retomarán su relación amorosa.

Owen Brophy (Liam Hemsworth) y Katherine Loewe (Laura Dern) se reconcilian al final de la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

“Una aventura en Marruecos” está disponible en Netflix desde el 11 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.