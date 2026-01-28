Cuando un nuevo cuidador llega al orfanato, Kefas (Millo Taslim) decide espantarlo con varias bromas. Pero el anciano no responde como el adolescente huérfano esperaba, de hecho, cuando Kefas se mete en problemas le ofrece su apoyo y lo ayuda a reconciliarse con su doloroso pasado en “Una carta a mi juventud” (“A Letter To My Youth” en inglés y “Surat Untuk Masa Mudaku” su idioma original), película indonesia de Netflix. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Narrado desde la perspectiva de Kefas, este emotivo drama dirigido por Sim F. y Buddy Buddy Pictures, tiene una duración de 135 minutos y sigue al protagonista mientras revive recuerdos inolvidables luego de volver al que fue su refugio durante años.

Millo Taslim, Fendy Chow, Agus Wibowo, Aqila Herby, Cleo Haura, Halim Latuconsina, y Willem Bevers son parte del elenco de “Una carta a mi juventud”, que también cuenta con invitados como Verdi Solaiman. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA CARTA A MI JUVENTUD”

1. Millo Taslim como Kefas (adolescente)

Millo Taslim, que anteriormente apareció en la película “Pengepungan di Bukit Duri”, asume el papel de Kefas en su etapa adoslecente. El huérfano es una especie de líder para los otros niños del orfanato. Aunque la mayoría lo sigue con sus travesuras, otros que tienen casi su misma edad cuestionan sus decisiones equivocadas y las consecuencias.

Millo Taslim da vida a Kefas cuando es un adolescente en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

2. Fendy Chow como Kefas

Fendy Chow, que participó en producciones como “Melati Untuk Marvel”, “Bayu Cinta Luna”, “Dia Ayu”, “Berbagi Cinta”, “Cinta yang Hilang” y “Rindu Bukan Rindu”, da vida a la versión adulta de Kefas. Después de varios años, regresa al orfanato en el que creció y recuerda cómo surgió la amistad con Simon.

Fendy Chow interpreta a la versión adulta de Kefas en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

3. Agus Wibowo como Simon

Agus Wibowo, que fue parte de “Tersanjung: The Series”, “Code Helix”, “90 Hari Mencari Suami”, “Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi”, “Ritual”, “Before I Met You”, “Petualangan Anak Penangkap Hantu” y “Ronggeng Kematian”, interpreta a Simon, el nuevo cuidador del orfanato que se convierte en una persona muy importante para Kefas.

Agus Wibowo asume el papel de Simon, el nuevo cuidador del orfanato, en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

4. Aqila Herby

Aqila Herby, que anteriormente fue parte de las producciones “Rasyah the Wonderkid” y “The Most Handsome Fish on Earth”, también es parte del elenco de la película “A Letter To My Youth”, donde interpreta a una huérfana que intenta hacer notar a Kefas lo que sus decisiones provocan.

Millo Taslim y Aqila Herby son parte del reparto principal de la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

5. Jordan Omar como Romi

Jordan Omar, que apareció en “Gara-Gara Warisan”, “Satria Dewa: Gatotkaca”, “Pamali”, “Mr. Midnight: Cuidado con los monstruos”, “Hello Ghost”, “Perjamuan Iblis”, “Kuasa gelap”, “Sampai Nanti, Hanna!”, “A Business Proposal” y “Little Rebels Cinema Club”, asume el papel de Romi.

Estos son los actores que completan el reparto de “A Letter To My Youth”:

Verdi Solaiman

Cleo Haura

Halim Latuconsina

Willem Bevers

¿DE QUÉ TRATA “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Una carta a mi juventud”, “en un orfanato, un anciano cuidador debe lidiar con las travesuras de un huérfano travieso y rebelde, y finalmente entabla amistad con el adolescente. Cuando el huérfano descubre el trágico pasado del cuidador, él y sus amigos deben correr contrarreloj para salvar al anciano de una fatalidad inminente.”

¿CÓMO VER “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

“Una carta a mi juventud” se estrenará el jueves 29 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

