Un adolescente rebelde y un anciano que llega como el nuevo cuidador de un orfanato forjan un vínculo inesperado en “Una carta a mi juventud” (“A Letter To My Youth” en inglés y “Surat Untuk Masa Mudaku” su idioma original). Aunque al principio el huérfano quiere deshacerse del hombre mayor, encuentra en él un amigo que le ayuda a reconciliarse con sus dolorosos pasados. ¿Quieres conocer más detalles de esta película indonesia de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

Este emotivo drama dirigido por Sim F. está narrado desde la perspectiva de Kefas, el huérfano que después de años regresa al lugar en el que conoció a la persona que cambió su vida. Al recorrer el orfanato, revive esos recuerdos inolvidables.

“Una carta a mi juventud” cuenta con un elenco principal conformado por Millo Taslim, Fendy Chow, Agus Wibowo, Aqila Herby, Cleo Haura, Halim Latuconsina, y Willem Bevers. Además, Verdi Solaiman es uno de los invitados especiales.

Kefas (Millo Taslim) lidera a los niños huérfanos para hacer travesuras en contra del nuevo cuidador en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Una carta a mi juventud”, “en un orfanato, un anciano cuidador debe lidiar con las travesuras de un huérfano travieso y rebelde, y finalmente entabla amistad con el adolescente. Cuando el huérfano descubre el trágico pasado del cuidador, él y sus amigos deben correr contrarreloj para salvar al anciano de una fatalidad inminente.”

Por lo que he visto en el tráiler, Kefas es una especie de líder para el resto de los niños huérfanos, que junto a él realizan varias travesuras. El nuevo objetivo es Simon, el cuidador, pero nada de lo que hacen funciona como esperaban. De hecho, esas acciones provocan la expulsión de Kefas.

Tras ese incidente, el anciano le muestra compasión a Kefas e intenta ayudarlo porque comprende cómo se siente. A partir de ese momento, se forma una amistad entrañable.

¿CÓMO VER “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

“Una carta a mi juventud” se estrenará el jueves 29 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “A LETTER TO MY YOUTH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA CARTA A MI JUVENTUD”

Millo Taslim como Kefas joven

Fendy Chow como Kefas

Agus Wibowo como Simon

Aqila Herby

Verdi Solaiman

Cleo Haura

Halim Latuconsina

Willem Bevers

Millo Taslim interpreta a Kefas y Agus Wibowo interpreta a Simon en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

“A Letter To My Youth”, producida por la compañía Buddy Buddy Pictures, tiene una duración de 135 minutos, es decir, 2 horas y 15 minutos.

