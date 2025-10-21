Luego de cineastas como Martin Scorsese (“El irlandés”), Alfonso Cuarón (“Roma”) y Guillermo del Toro (“Pinocho”), ha llegado el turno de Kathryn Bigelow -la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor Dirección- de estrenar una película en Netflix.
Se trata de “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite, en su idioma original”), un thriller político que llega a la plataforma de streaming luego de haber recibido una ovación de 11 minutos en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado.
Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson, entre otros, la película retrata los minutos previos a un ataque con misiles nucleares contra Estados Unidos, mostrando en tiempo real cómo los líderes políticos y militares del país hacen frente a la amenaza.
“Una casa de dinamita” explora los dilemas humanos, políticos y técnicos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de millones de estadounidenses, y mientras la presión aumenta, el tiempo se acaba para la Casa Blanca.
Netflix estrenará la película este viernes 24 de octubre a nivel mundial.
GUÍA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA CASA DE DINAMITA”
“Una casa de dinamita” está narrada en tiempo real y, a lo largo de sus casi 2 horas de duración, mantiene una estructura coral dividida en tres bloques que entrelazan distintos puntos de vista dentro del poder político y militar. A continuación, los talentos que son parte de este denso entramado:
1. Idris Elba - Presidente de Estados Unidos (POTUS)
Líder del país y máximo responsable de la toma de decisiones en medio de la crisis; enfrenta el dilema de responder ante la amenaza de un misil nuclear y las presiones internas y externas.
2. Rebecca Ferguson - Capitana Olivia Walker
Oficial de alto rango militar, asesora directa del presidente, encargada de coordinar el equipo de respuesta ante emergencias y aportar estrategias operativas en tiempo real.
3. Gabriel Basso - Jake Baerington, Subasesor de Seguridad Nacional
Experto en seguridad, responsable de analizar datos de inteligencia y ofrecer alternativas tácticas al gobierno.
4. Jared Harris - Reid Baker, Secretario de Defensa
Supervisor de la política militar estadounidense, gestiona relaciones con el Pentágono y evalúa implicaciones geopolíticas de la posible represalia.
5. Tracy Letts - General Anthony Brady
Alto mando del Departamento de Defensa, desde donde orienta las operaciones militares y aconseja sobre acciones bélicas.
6. Anthony Ramos - Mayor Daniel Gonzalez
El Mayor González es el oficial militar a cargo del 59º Batallón de Defensa de Misiles en Fort Greely, Alaska, la instalación responsable de lanzar los Interceptores Basados en Tierra (Ground-Based Interceptors), capaces de neutralizar un misil entrante.
7. Greta Lee - Ana Park
Analista política, referencia en relaciones internacionales y negociaciones con países involucrados en la crisis. Es la experta en Corea del Norte del Asesor de Seguridad Nacional.
8. Moses Ingram - Cathy Rogers
Rogers es una funcionaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar una posible evacuación de Washington D. C..
9. Jonah Hauer-King - Capitán de Corbeta Robert Reeves
El Capitán de Corbeta Reeves es el Asesor Militar Presidencial (MILAIDE) que acompaña al POTUS en todo momento y custodia el balón nuclear. Proporciona acceso inmediato a su contenido en caso de que el presidente necesite autorizar un ataque nuclear o iniciar protocolos de emergencia.
10. Jason Clarke - Almirante Mark Miller
El almirante Miller es el funcionario de la Casa Blanca responsable de la comunicación entre la Sala de Situación y presidente.
11. Malachi Beasley - Suboficial Mayor William Davis, la mano derecha de la capitana Walker
12. Brittany O’Grady - Lily Baerington, la esposa de Jake y asistente en el Capitolio
13. Gbenga Akinnagbe - Mayor General Steven Kyle, también de STRATCOM
14. Kyle Allen - Capitán Jon Zimmer, el piloto de bombardero responsable de realizar la posible respuesta a un ataque con misiles
15. Brian Tee - Agente Especial a Cargo Ken Cho, jefe del Servicio Secreto
16. Renée Elise Goldsberry - Primera Dama
17. Kaitlyn Dever - Caroline Baker, hija del Secretario de Defensa
FICHA TÉCNICA DE “UNA CASA DE DINAMITA”
|Elemento
|Detalle
|Título original
|A House of Dynamite
|Título en español
|Una casa de dinamita
|Año
|2025
|País
|Estados Unidos
|Duración
|112 minutos (1h 52min)
|Género
|Thriller, drama político, suspense
|Dirección
|Kathryn Bigelow (“Zona de miedo”, “La noche más oscura”)
|Guion
|Noah Oppenheim (“Día cero”, “Jackie”)
|Música
|Volker Bertelmann (ganador del Óscar por “Sin novedad en el frente”)
|Fotografía
|Barry Ackroyd (“Zona de miedo”, “United 93″)
|Montaje
|Dylan Tichenor
|Productoras
|Netflix, Prologue Entertainment
|Distribuidora
|Netflix
|Idioma original
|Inglés
|Clasificación
|R (para público adulto, por lenguaje y tensión temática)
|Estreno mundial (Venecia)
|2 de septiembre de 2025
|Estreno en cines (España y EE.UU.)
|10 de octubre de 2025
|Estreno global en Netflix
|24 de octubre de 2025
