Luego de cineastas como Martin Scorsese (“El irlandés”), Alfonso Cuarón (“Roma”) y Guillermo del Toro (“Pinocho”), ha llegado el turno de Kathryn Bigelow -la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor Dirección- de estrenar una película en Netflix.

Se trata de “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite, en su idioma original”), un thriller político que llega a la plataforma de streaming luego de haber recibido una ovación de 11 minutos en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado.

Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson, entre otros, la película retrata los minutos previos a un ataque con misiles nucleares contra Estados Unidos, mostrando en tiempo real cómo los líderes políticos y militares del país hacen frente a la amenaza.

“Una casa de dinamita” explora los dilemas humanos, políticos y técnicos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de millones de estadounidenses, y mientras la presión aumenta, el tiempo se acaba para la Casa Blanca.

Netflix estrenará la película este viernes 24 de octubre a nivel mundial.

GUÍA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA CASA DE DINAMITA”

“Una casa de dinamita” está narrada en tiempo real y, a lo largo de sus casi 2 horas de duración, mantiene una estructura coral dividida en tres bloques que entrelazan distintos puntos de vista dentro del poder político y militar. A continuación, los talentos que son parte de este denso entramado:

1. Idris Elba - Presidente de Estados Unidos (POTUS)

Líder del país y máximo responsable de la toma de decisiones en medio de la crisis; enfrenta el dilema de responder ante la amenaza de un misil nuclear y las presiones internas y externas.

El presidente de Estados Unidos tiene la decisión final en un intercambio nuclear (Foto: Una casa de dinamita / Netflix)

2. Rebecca Ferguson - Capitana Olivia Walker

Oficial de alto rango militar, asesora directa del presidente, encargada de coordinar el equipo de respuesta ante emergencias y aportar estrategias operativas en tiempo real.​

La capitana Walker es la oficial de mayor rango en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca (Foto: Una casa de dinamita / Netflix)

3. Gabriel Basso - Jake Baerington, Subasesor de Seguridad Nacional

Experto en seguridad, responsable de analizar datos de inteligencia y ofrecer alternativas tácticas al gobierno.​

Jake Baerington es el segundo miembro más antiguo del personal del Consejo de Seguridad Nacional. Cuando el Asesor de Seguridad Nacional no está disponible, actúa como el principal asesor del presidente en materia de seguridad nacional (Foto: Una casa de dinamita / Netflix)

4. Jared Harris - Reid Baker, Secretario de Defensa

Supervisor de la política militar estadounidense, gestiona relaciones con el Pentágono y evalúa implicaciones geopolíticas de la posible represalia.​

El Secretario de Defensa Baker es el líder civil del Departamento de Defensa (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Jason Mendez

5. Tracy Letts - General Anthony Brady

Alto mando del Departamento de Defensa, desde donde orienta las operaciones militares y aconseja sobre acciones bélicas.​

El general Brady es el alto oficial militar a cargo del Comando Estratégico de los Estados Unidos (STRATCOM), el comando que supervisa las fuerzas estratégicas estadounidenses, incluidas las operaciones de defensa nuclear y de misiles (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Eros Hoagland/Netflix

6. Anthony Ramos - Mayor Daniel Gonzalez

El Mayor González es el oficial militar a cargo del 59º Batallón de Defensa de Misiles en Fort Greely, Alaska, la instalación responsable de lanzar los Interceptores Basados en Tierra (Ground-Based Interceptors), capaces de neutralizar un misil entrante.

Como parte de su preparación para el papel, Ramos trabajó con el verdadero equipo que realiza la labor que se muestra en la película (Foto: Una casa de dinamita / Netflix)

7. Greta Lee - Ana Park

Analista política, referencia en relaciones internacionales y negociaciones con países involucrados en la crisis.​ Es la experta en Corea del Norte del Asesor de Seguridad Nacional.

A Ana Park la llaman en su día libre, para contextualizar el lanzamiento de un misil no atribuido (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Jason Mendez

8. Moses Ingram - Cathy Rogers

Rogers es una funcionaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar una posible evacuación de Washington D. C..

Cathy es un elemento crucial de la respuesta ante desastres que podría ayudar a garantizar la continuidad del gobierno (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Jason Mendez

9. Jonah Hauer-King - Capitán de Corbeta Robert Reeves

El Capitán de Corbeta Reeves es el Asesor Militar Presidencial (MILAIDE) que acompaña al POTUS en todo momento y custodia el balón nuclear. Proporciona acceso inmediato a su contenido en caso de que el presidente necesite autorizar un ataque nuclear o iniciar protocolos de emergencia.

Reeves es el custodio del balón nuclear (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Charley Gallay

10. Jason Clarke - Almirante Mark Miller

El almirante Miller es el funcionario de la Casa Blanca responsable de la comunicación entre la Sala de Situación y presidente.

Para el actor, la directora Kathryn Bigelow "lleva la conspiración y la mística a estos mundos, y nos muestra a personas comunes en circunstancias extraordinarias que tienen que llevar a cabo su trabajo" (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Jason Mendez

11. Malachi Beasley - Suboficial Mayor William Davis, la mano derecha de la capitana Walker

12. Brittany O’Grady - Lily Baerington, la esposa de Jake y asistente en el Capitolio

13. Gbenga Akinnagbe - Mayor General Steven Kyle, también de STRATCOM

14. Kyle Allen - Capitán Jon Zimmer, el piloto de bombardero responsable de realizar la posible respuesta a un ataque con misiles

15. Brian Tee - Agente Especial a Cargo Ken Cho, jefe del Servicio Secreto

16. Renée Elise Goldsberry - Primera Dama

17. Kaitlyn Dever - Caroline Baker, hija del Secretario de Defensa

FICHA TÉCNICA DE “UNA CASA DE DINAMITA”

Elemento Detalle Título original A House of Dynamite Título en español Una casa de dinamita Año 2025 País Estados Unidos Duración 112 minutos (1h 52min) Género Thriller, drama político, suspense Dirección Kathryn Bigelow (“Zona de miedo”, “La noche más oscura”) Guion Noah Oppenheim (“Día cero”, “Jackie”) Música Volker Bertelmann (ganador del Óscar por “Sin novedad en el frente”) Fotografía Barry Ackroyd (“Zona de miedo”, “United 93″) Montaje Dylan Tichenor Productoras Netflix, Prologue Entertainment Distribuidora Netflix Idioma original Inglés Clasificación R (para público adulto, por lenguaje y tensión temática) Estreno mundial (Venecia) 2 de septiembre de 2025 Estreno en cines (España y EE.UU.) 10 de octubre de 2025 Estreno global en Netflix 24 de octubre de 2025

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí