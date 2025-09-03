Pocas películas generan tanta expectativa como lo nuevo de Kathryn Bigelow, la directora ganadora del Oscar por “The Hurt Locker” y mente maestra detrás de “Zero Dark Thirty”. Esta vez, vuelve con un proyecto igual de intenso: “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite”, en su título original), una historia que mezcla suspenso político, amenazas nucleares y drama a flor de piel. Y sí, llega pronto a Netflix.

Después de su paso por el Festival de Cine de Venecia, esta cinta promete dejarnos con el corazón en la mano. La trama está escrita por Noah Oppenheim (conocido por “Jackie” y la miniserie “Zero Day”), y cuenta con un reparto de lujo encabezado por Rebecca Ferguson, Idris Elba y Gabriel Basso. Si estás buscando un thriller con peso y mensaje, esta puede ser tu próxima favorita.

Imagen promocional de la película "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UNA CASA DE DINAMITA”?

La historia arranca con una situación que podría parecer de rutina… hasta que no lo es. Un misil sin atribución es lanzado hacia territorio estadounidense. A partir de ahí, todo se convierte en una carrera contra el reloj para averiguar quién es el responsable y, lo más importante, cómo debe responder el país.

La película se adentra en los pasillos de poder, mostrando cómo reaccionan los líderes militares, políticos y técnicos ante una amenaza de este calibre. Es una especie de simulacro de lo peor que podría pasar, contada con el ritmo, la tensión y la crudeza que ya son marca registrada de Bigelow.

Redecca Ferguson como Olivia Walker en la película "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO: ¿CUÁNDO LLEGA A NETFLIX?

“Una casa de dinamita” se estrena en Netflix el 24 de octubre de 2025. Pero antes de eso, la cinta tendrá su estreno mundial el 2 de septiembre en el prestigioso Festival de Cine de Venecia, seguido por un estreno limitado en cines del Reino Unido el 3 de octubre, y su llegada a salas seleccionadas del resto del mundo el 10 de octubre.

Así que, si eres de los que prefiere ver este tipo de películas en pantalla grande antes que en streaming, podrías tener esa oportunidad. Pero si planeas verla desde casa, ya sabes la fecha clave: 24 de octubre en Netflix.

MIRA EL TRÁILER OFICIAL

REPARTO COMPLETO DE “UNA CASA DE DINAMITA”

El elenco de esta película es simplemente impresionante. Aquí te dejo la lista completa de actores confirmados:

Idris Elba

Rebecca Ferguson

Gabriel Basso

Jared Harris

Tracy Letts

Anthony Ramos

Jonah Hauer-King

Moses Ingram

Greta Lee

Jason Clarke

Malachi Beasley

Brian Tee

Brittany O’Grady

Gbenga Akinnagbe

Willa Fitzgerald

Renée Elise Goldsberry

Kyle Allen

Kaitlyn Dever

Jon Zimmer en la película "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

