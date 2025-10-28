Desde los planos controlados de un búnker subterráneo hasta los pasillos que simulan ser la sala de situación de la Casa Blanca, “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite”) demuestra que gran parte de su tensión y realismo proviene de sus locaciones cuidadosamente seleccionadas. Las paredes opresivas, la iluminación cruda y el ambiente casi claustrofóbico sumergen al espectador en una inminente crisis nuclear.

¿DÓNDE FUE GRABADA LA PELÍCULA “UNA CASA DE DINAMITA”?

La producción se instaló principalmente en el complejo de estudios Cinelease Studios, ubicado en 21 Caven Point Avenue, Jersey City, Nueva Jersey. Allí se recrearon salas de mando, centros de control militares y búnkeres subterráneos que constituyen el núcleo dramático de la película. En ese espacio cerrado, la directora Kathryn Bigelow pudo controlar cada detalle: clima, iluminación, movimientos de cámara, lo que potencia el suspenso.

Además del estudio, algunas secuencias exteriores y ambientes más “reales” fueron filmados en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey , donde la fotografía principal arrancó en la segunda mitad de octubre de 2024 y se extendió hasta diciembre de ese año. Esta fase invernal permitió aprovechar la luz fría, los cielos grises y un entorno urbano más austero para reforzar la sensación de amenaza inminente.

El estilo visual de la película apuesta por lo tangible: sets prácticos, movimiento de cámara en tiempo real, efectos limitados. Tal aproximación contribuye a que las locaciones no se sientan como decorados ficticios, sino como espacios reales de crisis y confinamiento. Desde el interior del bunker en Cinelease Studios hasta las calles de Trenton, la sensación es la de estar atrapado en un reloj de cuenta regresiva.

El thriller sigue los 18 minutos que siguen al lanzamiento de un misil nuclear hacia Estados Unidos (Foto: Netflix)

LA ELECCIÓN DE JERSEY CITY Y TRENTON NO ES CASUAL

Estas dos localidades ofrecen un entorno cercano al área metropolitana de Nueva York, con infraestructura suficiente para grandes producciones y acceso a talento técnico especializado. Esto permitió a la producción recrear escenarios como la Sala de Situación de la Casa Blanca o centros de mando militar sin desplazamientos extremos.

El resultado es una película cuya tensión no solo viene de la historia sino del espacio: los pasillos largos, las salas enormes, la escala de los escenarios subterráneos, y los ángulos de cámara que refuerzan el poder y el aislamiento al mismo tiempo. Es en estos lugares —más que en cualquier explosión o efecto especial— donde se siente el pulso dramático de “Una casa de dinamita”.

Si ves la película y sientes que estás dentro de una crisis real, gran parte del mérito va a las locaciones: Cinelease Studios en Jersey City, los exteriores en Trenton y el diseño deliberado de cada espacio para que funcionara como un personaje más. Esta combinación de realismo, escala y control de ambiente convierte la locación en un aliado narrativo clave para esta producción.

