La directora de cine Kathryn Bigelow vuelve a detonar controversia con “Una casa de dinamita”, el nuevo thriller político de Netflix que ha sacudido más que emociones: también ha puesto en guardia al mismísimo Pentágono. La guionista estadounidense, conocida por explorar los límites entre el deber y la moral, expone en su película las grietas de la defensa estadounidense con una crudeza que ni los misiles pudieron anticipar.

La cinta sigue los 18 minutos más tensos que podría vivir un país: los que transcurren entre el lanzamiento de un misil nuclear hacia Estados Unidos y la respuesta desesperada del gobierno por identificar al responsable y decidir cómo actuar. En medio del caos, las decisiones políticas, la presión militar y la fragilidad del sistema quedan al descubierto en un relato que mezcla suspenso, drama y una incómoda dosis de realidad.

Jared Harris interpreta al secretario de Defensa, un hombre que, entre la desesperación y el deber, admite que el sistema de defensa antimisiles de su país tiene apenas un 50% de probabilidades de éxito, pese a los miles de millones invertidos en su desarrollo. Esa sola frase —que en el filme actúa como un dardo directo al orgullo militar— fue suficiente para despertar la indignación del Pentágono.

La paranoia política y el temor a una guerra nuclear son los ingredientes del explosivo thriller "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJERON SOBRE “UNA CASA DE DINAMITA” SOBRE EL PENTÁGONO?

De acuerdo con un memorando interno de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) filtrado a Bloomberg, los funcionarios sostienen que la película “minimiza las capacidades estadounidenses” y ofrece una imagen inexacta del sistema. En su comunicado, la MDA defendió que los interceptores reales “han mostrado una tasa de precisión del 100% en más de una década de pruebas”, muy lejos de lo que se muestra en pantalla.

Bigelow, por su parte, ha dejado claro que su intención nunca fue ofrecer un retrato técnico ni complaciente. En declaraciones a CBS Sunday Morning, la directora reconoció que no consultó directamente al Pentágono para mantener su independencia creativa, aunque trabajó con asesores técnicos que habían pertenecido a la institución. “Sentí que necesitábamos ser más independientes”, explicó. “Pero teníamos a gente que conocía el sistema desde dentro”, agregó.

El guionista Noah Oppenheim, por su parte, respaldó la verosimilitud de la historia, señalando que los datos utilizados en el filme —como la supuesta tasa del 61% de efectividad en pruebas controladas— provienen de fuentes militares reales. Según él, “muchos de los expertos con los que hablamos consideraron que ese número era incluso demasiado generoso”.

PESE AL DESCONTENTO OFICIAL, LA PELÍCULA HA SIDO BIEN RECIBIDA POR LA CRÍTICA ESPECIALIZADA

“Una casa de dinamita” mantiene un sólido 79% de aprobación en Rotten Tomatoes y ha sido descrita por The Independent como “la película más entretenida sobre destrucción masiva desde Dr. Strangelove”. El público, sin embargo, se encuentra dividido: algunos aplauden su tensión y realismo, mientras otros critican su final ambiguo.

Más allá de la polémica, Bigelow demuestra una vez más su dominio del cine político y del suspenso moral. Diecisiete años después de convertirse en la primera mujer en ganar un Óscar a Mejor Dirección por “En tierra hostil”, la directora reafirma su lugar como una de las voces más audaces de Hollywood.

