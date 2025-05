En ‘Dragon Ball Z’ no solo hemos podido ver a nuestros personajes favoritos transformándose para alcanzar niveles extraordinarios de poder. También hemos podido apreciar fusiones. Una de las más impactantes fue la de ‘Vegetto’, aquel guerrero que ‘nació’ luego que ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ utilizaran correctamente los pendientes ‘Pothala’. Dicho ello, en esta nota te voy a contar cómo es que a Akira Toriyama se le ocurrió la idea de crear a ‘Vegetto’. Prepárate para la gran información que recibirás.

Antes de entrar de lleno al tema en cuestión, es importante que sepas que la mencionada fusión de los grandes amigos y rivales se vio por primera vez en el capítulo 503, tomo 42, del manga de ‘Dragon Ball’, y en el episodio 268 del anime de ‘Dragon Ball Z’, que fue titulado ‘El orgullo de Vegeta y la furia de Gokú’.

‘Vegetto’ es uno de los personajes más poderosos de todo el universo de ‘Dragon Ball’. ‘Nace’ a raíz de que ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ se fusionaran con los pendientes ‘Pothala’. (Foto: Toei Animation)

Ahí los dos guerreros de raza ‘saiyajin’, al no tener la fuerza suficiente para derrotar a ‘Super Buu’, se vieron obligados a usar los pendientes ‘Pothala’ para que ‘naciera’ el gran ‘Vegetto’, quien eventualmente le hizo ver estrellas al rival del turno, pero no lo llegó a derrotar por un motivo que no voy a profundizar aquí.

‘Vegetto’ llegó a transformarse en ‘Super Saiyajin’ para darle una paliza a ‘Super Buu’. (Foto: Toei Animation)

Para hablar sobre cómo es que a Akira Toriyama se le ocurrió la idea de crear a ‘Vegetto’, es necesario leer una entrevista que fue compartida en el ‘Dragon Ball Daizenshuu 6’. De acuerdo a las palabras del mangaka (difundidas en el mencionado libro), luego de que se estableciera el concepto de fusiones en el universo de ‘Dragon Ball’, al punto de que se hiciera una película donde se mostró por primera vez a ‘Gogeta’, que ‘nació’ con la danza de la fusión de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’, él llegó a preguntarse qué más se podría hacer que sea igual de impactante. Afortunadamente, encontró la respuesta correcta a tiempo.

“Ya que la fusion era un punto de la trama que ya había sido tomado por una de las películas (‘Dragon Ball Z: la Fusión de Gokú y Vegeta’), me preguntaba qué debería hacer. Siempre había estado dibujando aretes (refiriéndose a los pendientes ‘Pothala’ que son usados por un ‘Supremo Kaiosama’), así que pensé: ‘tal vez pueda usar estos’”, confesó hace un tiempo Akira Toriyama.

Si bien en un inicio esos aretes “eran solo decoración”, encontró la forma de que estos fueran útiles para una nueva fusión y a todos nos gustó. ¿Cómo se usaron los pendientes ‘Pothala’ para crear a ‘Vegetto’? Pues, gracias a Akira Toriyama, el personaje apareció luego de que ‘Gokú’ se colocara uno de los zarcillos en la oreja izquierda y ‘Vegeta’ se pusiera el otro en la oreja derecha. Todo ello ocasionó que sus cuerpos se acercaran de golpe y, eventualmente, se mezclaran mágicamente.

El momento en que ‘Vegeta’ se colocó correctamente el pendiente ‘Pothala’ para poder fusionarse con ‘Gokú’. (Foto: Toei Animation)

“Se me da bien forzar las cosas para que se expandan”

“Siempre estoy cruzando puentes peligrosos como ese. Pero, justo cuando me acorralan, es como si mis ondas cerebrales se tensaran y surgiera una idea. Además, se me da bien forzar las cosas para que se expandan”, aseguró después el mangaka, siempre de acuerdo al ‘Dragon Ball Daizenshuu 6’. Ahora que ya sabes todo esto, anímate a revivir el momento en que salió por primera vez ‘Vegetto’ en el universo de ‘Dragon Ball’. Puedes leer el ya indicado capítulo del manga o simplemente ver el episodio del anime. ¡Hasta la próxima!

Todas las fusiones que se han visto en ‘Dragon Ball Z’

La primera fusión que se vio en ‘Dragon Ball Z’ es la de ‘Gotenks’. Este personaje ‘nació’ a raíz de que ‘Goten’ y ‘Trunks’ hicieron la danza de la fusión que les enseñó ‘Gokú’ antes de regresar al ‘otro mundo’. Todo durante la saga de ‘Majin Buu’.

Cabe mencionar que ‘Gotenks’ llegó a mostrar dos transformaciones durante sus peleas con el rival indicado arriba: la del ‘Super Saiyajin’ y la del ‘Super Saiyajin 3’. Sí, nunca usó la transformación del ‘Super Saiyajin 2’.

Habiéndote comentado esa fusión, las otras dos restantes vienen a ser las de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’. Una de ellas es la de ‘Vegetto’, que ya te he mencionado en gran parte de esta nota. Con respecto a la otra, esta se vio en la película ‘Dragon Ball Z: la Fusión de Gokú y Vegeta’. Ahí estos dos amigos y rivales, al verse acorralados por el inmenso poder de ‘Super Janemba’, hicieron la danza de la fusión para que nazca ‘Gogeta Super Saiyajin’ (en la película nunca se mostró al personaje en estado base). De esa manera, derrotaron al enemigo.