Cuando “Una maleta” aparece en la orilla de un lago, sale a la luz el extraño matrimonio de Noh In-ji (Seo Hyun-jin) y Han Jeong-won (Gong Yoo), así como la existencia de una agencia de servicios matrimoniales clandestina. Se trata de “The Trunk” (“Teureongkeu” en su idioma original), serie coreana de Netflix dirigida por Kim Kyu-tae (“Our Blues”, “It’s Okay”, “That’s Love”). ¿Quiénes son parte del elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El drama de misterio basado en la novela homónima de la escritora Kim Ryeo-ryeong fue escrito por Park Eun-young (“Hwarang”), tiene ocho episodios y se estrena el 29 de noviembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Seo Hyun-jin y Gong Yoo son los protagonistas de “Una maleta”, que también cuenta con las actuaciones de Jung Yun-ha, Kim Dong-won, Uhm Ji-won, Choi Young-joon, Joo Min-Kyung, Jung Yun-Ha y Hong Woo-jin. Entonces, ¿quién es quién en la nueva coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA MALETA”

1. Seo Hyun-jin como Noh In-ji

Seo Hyun-jin, cantante y actriz surcoreana conocida por haber sido miembro del grupo femenino surcoreano M.I.L.K. y por producciones como “Record of Youth”, “You Are My Spring” y “Why Oh Soo Jae?”, da vida a Noh In-ji, empleada de NM (New Marriage) que ha estado casada ya cuatro veces y acepta un quinto contrato, con Han Jeong-won.

Seo Hyun-jin interpreta a Noh In-ji, empleada de NM (New Marriage), en la serie surcoreana "Una maleta" (Foto: Netflix)

2. Gong Yoo como Han Jeong-won

Gong Yoo, actor y modelo surcoreano que recordado por “The Age of Shadows”, “Train to Busan”, “Wonderland”, “Goblin”, “Squid Game” y “Mar de la tranquilidad”, asume el rol de Han Jeong-won, un productor musical que se casa por segunda vez con In-ji gracias al servicio de matrimonios temporales solicitado por su exmujer.

Gong Yoo da vida a Han Jeong-won, el quinto esposo de Noh In-ji, en la serie surcoreana "Una maleta" (Foto: Netflix)

3. Jung Yun-ha como Lee Seo-yeon

Jung Yun-ha, que apreció en series como “All About My Mom”, “Goodbye to Goodbye”, “The Last Empress”, “The Wind Blows”, “Cheat On Me If You Can”, “Mad For Each Other”, “Lost”, “Never Give Up”, “Money Heist: Korea” y “Big Bet”, interpreta a Lee Seo-yeon, la exmujer de Jeong-won.

Jung Yun-ha asume el rol de Lee Seo-yeon, la exmujer de Jeong-won, en la serie surcoreana "Una maleta" (Foto: Netflix)

4. Uhm Ji-won como Lee Seon

Uhm Ji-won, que fue parte de “Thrice Married Woman”, “The Cursed”, “Birthcare Center”, “Little Women”, “The Silenced”, “Strange Family” y “Missing Woman”, interpreta a Lee Seon en la serie “The Trunk”.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La maleta”:

Kim Dong-won

Choi Young-joon

Joo Min-Kyung como Yoon-ah

Jung Yun-Ha como Lee Seo-yoon

Hong Woo-jin como Hyeon-cheol

¿DE QUÉ TRATA “UNA MALETA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Una maleta”, “Noh In-ji, una empleada de NM (New Marriage), se siente profundamente sola a pesar de que su trabajo le obliga a vivir con un ‘marido contratado’ todos los años. Mientras tanto, Han Jeong-won contrae este matrimonio por contrato en un irónico intento de preservar su matrimonio anterior.

Esta extraña y precaria relación ofrece una visión de la exploración que hace la serie de las complejas emociones de los personajes involucrados en el ‘matrimonio’ (amor, compasión, obsesión, deseo, soledad y vacío) y retrata las diversas profundidades de sus relaciones”.

¿CÓMO VER “UNA MALETA”?

“Una maleta” se estrenará el viernes 29 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

