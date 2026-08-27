Después de que un extraño insiste en que en realidad es Helene Söderberg, Louise Andersen (Natalie Madueño) empieza a cuestionarse sobre su vida pasada y su verdadera identidad en “Una mujer sin pasado” (“The Secret Woman” en inglés y “Den hemmelige kvinde” en su idioma original), película danesa de Netflix. Para descubrir si es esa mujer que desapareció de Dinamarca hace tres años, debe dejar su tranquila vida con Joachim en una isla de Noruega. Al volver a casa, se enfrenta a más de un misterio y secreto. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Este thriller dramático cuenta con la dirección de Barbara Topsøe-Rothenborg, el guion de Anders August y Barbara Topsøe-Rothenborg y aborda temas como la crisis de identidad, los secretos familiares, los secretos en la alta sociedad, y la necesidad humana de escapar de situaciones extremas y la posibilidad.

“Una mujer sin pasado” cuenta con un reparto encabezado por Natalie Madueño (“Darkness: Those Who Kill”), Claes Bang (“The Square”, “Dracula”), Pål Sverre Hagen (“Let Go, Exit”) y Stina Ekblad (“The Food Club”), entre otros.

¿EN QUÉ SE BASA “THE SECRET WOMAN”?

“The Secret Woman” se basa en la novela homónima escrita por la autora Anna Ekberg (seudónimo del dúo de escritores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich).

Louise Andersen (Natalie Madueño) lleva una vida tranquila con y Joachim (Pål Sverre Hagen) hasta que alguien de su pasado la reconoce en la película danesa "The Secret Woman" (Foto: Netflix) / Nikolaj Thaning Rentzmann / Netf

¿DE QUÉ TRATA “UNA MUJER SIN PASADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Secret Woman”, “Louise Andersen lleva una vida tranquila en la isla noruega de Hidra con su pareja, Joachim, donde regenta una pequeña cafetería. Un día de verano, su paz se ve interrumpida cuando un desconocido insiste en que no es Louise, sino Helene Söderberg, una mujer que desapareció de Dinamarca tres años antes.

Descubre que no solo está casada, sino que también es madre de un niño pequeño. Decidida a descubrir la verdad sobre su pasado, Louise deja a Joachim y la vida que conoce para buscar a su familia y averiguar qué ocurrió realmente la noche de su desaparición. A medida que profundiza en el misterio como Helene, descubre una impactante verdad que pone su mundo patas arriba.”

Por lo visto en el tráiler, tras indagar un poco, la protagonista de este thriller criminal confirma que en realidad es Helene Söderberg, está casada y tiene un hijo. Esto último es lo que la motiva a volver a casa. Poco a poco empieza a descubrir fragmentos de su vida pasada, pero le cuesta armar el cuadro completo. ¿Qué sucedió realmente la noche de su desaparición?

En tanto, Joachim se resiste a perder a su amada y decide seguirla, además se preocupa por ella, debido a que su adinerada familia esconde varios secretos.

¿CÓMO VER “UNA MUJER SIN PASADO”?

“Una mujer sin pasado” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película danesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE SECRET WOMAN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA MUJER SIN PASADO”

Natalie Wolfsberg Madueño como Louise Andersen

Pål Sverre Hagen como Joachim

Claes Bang como Edmund

Ida Appel como Lulu

Ingrid Bolsø Berdal como Iben Rask

Nina Aller Christrup

Stina Ekblad como Caroline

David Elting como Alexander

Rasmus Hammerich como K.K. Møller

Joen Højerslev como el Dr. Mortensen

Solvej Sonne Horn como Mira

Mia Jexen como Louise Andersen

Jacek Lesniak como Peter

Stine Prætorius como Elisabeth Fauerskov

Ina-Miriam Rosenbaum como Ingrid

Lars Simonsen como Aksel Söderberg

Filippa Smits

Thomas Voss

Claes Bang interpreta a Edmund y Natalie Madueno interpreta a Louise Andersen/ Helene Søderberg en la película danesa "The Secret Woman" (Foto: Netflix) / Lasse Bak Mejlvang / Netflix

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE SECRET WOMAN”?

“Una mujer sin pasado”, que cuenta con Lars Bjørn-Hansen y Anders Rønnow Klarlund como productores ejecutivos, tiene una duración de 117 minutos, es decir, 1 hora y 57 minutos.

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