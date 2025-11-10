La temporada navideña ya está aquí y Netflix lo sabe. Por eso, la plataforma suma a su catálogo “Una Navidad EXtra” (en su idioma original “A Merry Little Ex-Mas” y en España: “Una navidad ex-cepcional”), una comedia romántica con un reparto repleto de estrellas de los 90’s. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, préstale atención a su guía del elenco.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Steve Carr y narra la historia de una mujer que se acaba de divorciar y quiere pasar una última Navidad en familia antes de vender su casa.

Sin embargo, todo se complica cuando su exmarido aparece con una nueva novia... mucho más joven que él.

De esta manera, la celebración se transforma en un relato caótico de amores rotos, segundas oportunidades y la pregunta de qué significa realmente ser una familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Una Navidad EXtra”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA NAVIDAD EXTRA”?

1. Alicia Silverstone como Kate

Para saber quién es quién en la película de Netflix, debemos empezar con la protagonista: Kate. Ella es una mujer recientemente divorciada que planea celebrar una última Navidad perfecta en familia antes de vender su casa y comenzar de cero.

La actriz que la interpreta es Alicia Silverstone, estrella reconocida a nivel mundial por “Clueless”, "Batman & Robin" y "The Killing of a Sacred Deer“.

Alicia Silverstone como Kate en una escena de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

2. Oliver Hudson como Everett

Everett es el exesposo de Kate. Él complica todo al presentar a su nueva novia justo en medio de las celebraciones navideñas de su familia.

Oliver Hudson, el hermano de la también intérprete Kate Hudson, se pone en la piel del personaje. Entre sus trabajos previos, destacan: “The Cleaning Lady”, “Nashville”, “Rules of Engagement” y “Scream Queens”.​

Oliver Hudson como Everett en una escena de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

3. Jameela Jamil como Tess

Tess es la nueva novia de Everett. Ella es una mujer joven, despampanante y exitosa que se une a la reunión familiar de Kate.

La artista que asume este rol es Jameela Jamil, quien alcanzó fama internacional con “The Good Place” y ha participado en “She-Hulk: Attorney at Law” y “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”.​

Jameela Jamil como Tess en una escena de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

4. Pierson Fodé como Chet

Chet es un joven que parece tener un interés romántico en Kate, lo que añade una capa adicional de complicación a la dinámica familiar.​

El actor que le da vida al personaje es Pierson Fodé, quien inició su carrera en “iCarly” y ha aparecido en producciones como “The Wrong Paris”, “Tacoma FD” y “Leverage: Redemption”.​

Pierson Fodé como Chet en una escena de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

5. Melissa Joan Hart como April

April es la mejor amiga de Kate. Durante todo este caótico periodo navideño, ella​ decide apoyar a nuestra protagonista.

El papel está a cargo de Melissa Joan Hart, recordada por su protagónico en “Sabrina, la bruja adolescente”. Entre sus proyectos anteriores, también se encuentran: "Drive Me Crazy“, ”Clarissa Explains It All" y "Nine Dead“.

Melissa Joan Hart como April en una escena de la película “Una Navidad EXtra” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Una Navidad EXtra”:

6. Emily Hall como Sienna , la hija de Kate y Everett

, la hija de Kate y Everett 7. Wilder Hudson como Gabriel , el hijo de Kate y Everett

, el hijo de Kate y Everett 8. Timothy Innes como David

como David 9. Linda Kash como Doris

