La Navidad se acerca y con ella llega una comedia romántica perfecta para esta temporada: “Una Navidad Extra” (“A Merry Little Ex-Mas” en inglés). Programada para estrenarse el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Netflix, esta película reúne a un reparto estelar en una historia divertida, emotiva y con mucho espíritu navideño.

¿DE QUÉ TRATA “UNA NAVIDAD EXTRA”?

La trama gira en torno a Kate (interpretada por Alicia Silverstone) y Everett (interpretado por Oliver Hudson), una pareja que se encuentra en pleno proceso de divorcio pero decide celebrar una última Navidad en familia antes de que Kate venda la casa familiar y ambos comiencen una nueva etapa por separado.

Sin embargo, los planes de calma y nostalgia se ven alterados cuando Everett presenta a su nueva novia justo cuando todo empieza.

La película está dirigida por Steve Carr y escrita por Holly Hester. Fue filmada principalmente en Toronto, Canadá, durante los primeros meses de 2025, con la intención de capturar ese ambiente nevado y acogedor que tanto caracteriza las películas típicas de esta época del año.

Aunque el tema sea navideño, la película va un poco más allá del romance clásico: explora la familia, la nostalgia, la idea de cerrar un ciclo y la posibilidad de comenzar de nuevo. La interacción entre los personajes, la presencia de la nueva novia, los hijos y los recuerdos del hogar crean un caldo perfecto de humor, ternura y pequeños conflictos cotidianos que muchos reconocerán.

Su estreno en Netflix está previsto para el 12 de noviembre de 2025 (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “UNA NAVIDAD EXTRA”

El reparto incluye a Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart, entre otros destacados. Silverstone no solo protagoniza sino que también figura como productora ejecutiva, aportando su toque personal al proyecto.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “UNA NAVIDAD EXTRA”?

Si quieres verla, solo necesitas una suscripción a Netflix en Estados Unidos. Los precios vigentes son aproximadamente US$9.99 al mes para el plan Básico con anuncios, US$15.49 al mes para el plan Estándar sin anuncios, y US$22.99 al mes para el plan Premium con streaming 4K y múltiples dispositivos simultáneos.

“A Merry Little Ex-Mas” es una comedia romántica ligera, con corazón y con el espíritu navideño que muchos buscan cuando las luces se encienden y el frío empieza a sentirse. Si estás buscando una película para disfrutar en familia, con risas y emociones, ya tienes una buena opción disponible este 12 de noviembre en Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.