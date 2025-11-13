Después de terminar su gran tour, Nick, Joe y Kevin Jonas deben regresar a Nueva York para celebrar la Navidad con sus respectivas familias en “Una Navidad Muy Jonas Brothers” (“A Very Jonas Christmas Movie” en su idioma original). Sin embargo, una serie de obstáculos complican las cosas y ponen a prueba el vínculo que existe, o algunas vez existió, entre los famosos hermanos. ¿Quiénes completan el reparto de la nueva película de Disney+?

La banda sonora de la comedia navideña, que cuenta con la dirección de Jessica Yu y el guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, fue anunciada el 3 de noviembre de 2025, junto con el primer sencillo “Coming Home This Christmas”. El álbum saldrá a la venta al mismo tiempo que la película.

Mientras Nick, Kevin y Joe son los protagonistas de “Una Navidad Muy Jonas Brothers”, Chloe Bennet, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Kenny G, Justin Tranter, Randall Park y Jesse Tyler Ferguson también son parte del elenco. Además, Priyanka Chopra Jonas tendrá una participación especial.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”

1. Kevin Jonas como él mismo

En esta película, Kevin Jonas se interpreta a él mismo y está desesperado por volver a casa a tiempo para disfrutar de la Navidad junto a su familia. Por lo visto en los avances, Kevin conserva el mismo carisma e inocencia que mostraba en las anteriores series de Disney protagonizadas por los Jonas Brothers.

Kevin Jonas busca regresar a Nueva York con su familia en la comedia navideña "A Very Jonas Christmas Movie" (Foto: Disney+)

2. Joe Jonas como él mismo

Joe también busca la manera de salir de Londres y llegar a Nueva York, pero no parece tener tanta prisa como sus hermanos. De hecho, él está más preocupado por recuperar la conexión que antes existía con sus hermanos. En el proceso, Joe se reencuentra con alguien de su pasado.

Joe Jonas se reencuentra con una amiga de la infancia en la comedia navideña "A Very Jonas Christmas Movie" (Foto: Disney+)

3. Nick Jonas como él mismo

Por su parte, Nick intenta mantener la calma y buscar otras formas de volver a casa con su esposa e hija. En el tráiler de “A Very Jonas Christmas Movie”, tiene una tierna conversación por videollamada con Priyanka Chopra Jonas, a quien le promete llegar a tiempo.

Nick Jonas busca la manera de volver con su esposa y a su hija en la comedia navideña "A Very Jonas Christmas Movie" (Foto: Disney+)

4. Jesse Tyler Ferguson como Santa Claus

Jesse Tyler Ferguson, conocido por interpretar a Mitchell Pritchett en la serie “Modern Family”, asume el rol de la figura de Santa Claus, a quien Joe Jonas se encuentra en un bar y le comparte sus problemas. De hecho, él parece intervenir para que los hermanos recuperen su conexión.

Jesse Tyler Ferguson asume el rol de Santa Claus en la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers" (Foto: Disney+)

5. Chloe Bennet como Lucy

Chloe Bennet, conocida por interpretar a la superheroína Daisy Johnson/Quake del Universo Cinematográfico de Marvel en la serie de la ABC, “Agents of S.H.I.E.L.D.”, interpreta a Lucy, el interés amoroso del personaje de Joe Jonas en la película. Se trata de una amiga de la infancia con la que el músico se reencuentra en el aeropuerto.

Chloe Bennet interpreta a Lucy, la amiga de Joe, en la comedia navideña "A Very Jonas Christmas Movie" (Foto: Disney+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “A Very Jonas Christmas Movie”:

Billie Lourd como Cassidy

Laverne Cox como Stacy

KJ Apa como Gene

Andrew Barth Feldman como Ethan

Andrea Martin como Deb

Kenny G como él mismo

Justin Tranter como él mismo

Randall Park como Brad

¿DE QUÉ TRATA “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “A Very Jonas Christmas Movie”, “los Hermanos Jonas cierran su gira con un gran show en Londres, y solo quieren volver a casa para pasar Navidad con sus respectivas familias. Su lazo filial es puesto a prueba, ya que Kevin, Joe y Nick enfrentan una serie de conexiones fallidas y crecientes obstáculos. Los tres hermanos están lidiando con sus papeles en la banda: Kevin añora intentar algo nuevo, Joe reconecta con alguien de su pasado, y Nick siente el peso de la responsabilidad de tomar decisiones.

Cuando se enfrentan a revés tras revés, al tratar de llegar a casa antes de las fiestas, los hermanos aprenden a reavivar el espíritu navideño y reconectan el uno con el otro es esta película familiar, que presenta canciones originales nuevas e invitados especiales estelares.”

¿CÓMO VER “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

“Una Navidad Muy Jonas Brothers” se estrenará el viernes 14 de noviembre de 2025 en Disney+, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

