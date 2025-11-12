Una serie de obstáculos impiden que Nick, Joe y Kevin regresen a casa a tiempo para Navidad, pero ellos no se dan por vencidos y buscan desesperadamente cualquier manera de volver a Nueva York en “Una Navidad Muy Jonas Brothers” (“A Very Jonas Christmas Movie” en su idioma original), película navideña de Disney+. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros detalles de la divertida producción.

La comedia navideña protagonizada por los Jonas Brothers fue dirigida por Jessica Yu a partir del guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Mientras que Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Kevin Jonas, Joe Jonas, Nick Jonas, Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan se desempeñan como productores.

La banda sonora de “Una Navidad Muy Jonas Brothers” fue anunciada el 3 de noviembre de 2025, junto con el primer sencillo “Coming Home This Christmas”. El álbum saldrá a la venta al mismo tiempo que la película.

Joe, Nick y Kevin Jonas hacen hasta lo imposible por regresar a casa en la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers" (Foto: Disney+)

¿DE QUÉ TRATA “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “A Very Jonas Christmas Movie”, “los Hermanos Jonas cierran su gira con un gran show en Londres, y solo quieren volver a casa para pasar Navidad con sus respectivas familias. Su lazo filial es puesto a prueba, ya que Kevin, Joe y Nick enfrentan una serie de conexiones fallidas y crecientes obstáculos. Los tres hermanos están lidiando con sus papeles en la banda: Kevin añora intentar algo nuevo, Joe reconecta con alguien de su pasado, y Nick siente el peso de la responsabilidad de tomar decisiones.

Cuando se enfrentan a revés tras revés, al tratar de llegar a casa antes de las fiestas, los hermanos aprenden a reavivar el espíritu navideño y reconectan el uno con el otro es esta película familiar, que presenta canciones originales nuevas e invitados especiales estelares.”

Por lo que he visto en el tráiler, tras terminar su gran gira, los artistas están listos para volver a casa con sus respectivas familias. Sin embargo, algunos contratiempos los obligarán a pasar más tiempo juntos, lo que podría ayudarlos a reconectarse como hermanos, aunque les tomará un tiempo encontrar lo positivo.

¿CÓMO VER “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

“Una Navidad Muy Jonas Brothers” se estrenará el viernes 14 de noviembre de 2025 en Disney+, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “A VERY JONAS CHRISTMAS MOVIE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”

Kevin Jonas como él mismo

Joe Jonas como él mismo

Nick Jonas como él mismo

Chloe Bennet como Lucy

Billie Lourd como Cassidy

Laverne Cox como Stacy

KJ Apa como Gene

Andrew Barth Feldman como Ethan

Andrea Martin como Deb

Kenny G como él mismo

Justin Tranter como él mismo

Randall Park como Brad

Jesse Tyler Ferguson como Santa Claus

Jesse Tyler Ferguson asume el rol de Santa Claus en la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers" (Foto: Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí