Kevin, Nick y Joe Jonas son los protagonistas de la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers", dirigida por Jessica Yu (Foto: Disney+)
Nelly Osco
Una serie de obstáculos impiden que Nick, Joe y Kevin regresen a casa a tiempo para Navidad, pero ellos no se dan por vencidos y buscan desesperadamente cualquier manera de volver a Nueva York en “Una Navidad Muy Jonas Brothers” (“A Very Jonas Christmas Movie” en su idioma original), película navideña . ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros detalles de la divertida producción.

La comedia navideña protagonizada por los Jonas Brothers fue dirigida por Jessica Yu a partir del guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Mientras que Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Kevin Jonas, Joe Jonas, Nick Jonas, Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan se desempeñan como productores.

La banda sonora de “” fue anunciada el 3 de noviembre de 2025, junto con el primer sencillo “Coming Home This Christmas”. El álbum saldrá a la venta al mismo tiempo que la película.

Joe, Nick y Kevin Jonas hacen hasta lo imposible por regresar a casa en la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers" (Foto: Disney+)
¿DE QUÉ TRATA “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “A Very Jonas Christmas Movie”, “los Hermanos Jonas cierran su gira con un gran show en Londres, y solo quieren volver a casa para pasar Navidad con sus respectivas familias. Su lazo filial es puesto a prueba, ya que Kevin, Joe y Nick enfrentan una serie de conexiones fallidas y crecientes obstáculos. Los tres hermanos están lidiando con sus papeles en la banda: Kevin añora intentar algo nuevo, Joe reconecta con alguien de su pasado, y Nick siente el peso de la responsabilidad de tomar decisiones.

Cuando se enfrentan a revés tras revés, al tratar de llegar a casa antes de las fiestas, los hermanos aprenden a reavivar el espíritu navideño y reconectan el uno con el otro es esta película familiar, que presenta canciones originales nuevas e invitados especiales estelares.

Por lo que he visto en el tráiler, tras terminar su gran gira, los artistas están listos para volver a casa con sus respectivas familias. Sin embargo, algunos contratiempos los obligarán a pasar más tiempo juntos, lo que podría ayudarlos a reconectarse como hermanos, aunque les tomará un tiempo encontrar lo positivo.

¿CÓMO VER “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”?

, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “A VERY JONAS CHRISTMAS MOVIE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS”

  • Kevin Jonas como él mismo
  • Joe Jonas como él mismo
  • Nick Jonas como él mismo
  • Chloe Bennet como Lucy
  • Billie Lourd como Cassidy
  • Laverne Cox como Stacy
  • KJ Apa como Gene
  • Andrew Barth Feldman como Ethan
  • Andrea Martin como Deb
  • Kenny G como él mismo
  • Justin Tranter como él mismo
  • Randall Park como Brad
  • Jesse Tyler Ferguson como Santa Claus
Jesse Tyler Ferguson asume el rol de Santa Claus en la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers" (Foto: Disney+)
Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

