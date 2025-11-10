La icónica película de animación japonesa “Macross Plus” aterriza por primera vez en las salas de cine de Perú para celebrar su 30 aniversario con una espectacular versión remasterizada. Considerada un punto de inflexión en la historia del anime, esta joya combina acción mecha avanzada con una profunda narrativa de drama y romance, todo bajo la dirección del creador original, Shōji Kawamori. Con música de la magistral Yoko Kanno, esta es una oportunidad única para experimentar su acción y su influyente legado en la pantalla grande.

Dos pilotos de élite, Isamu Dyson y Guld Goa Bowman, compiten en un duelo de mechas futurista. Vive la intensidad de Macross Plus en cines peruanos por primera vez. ¡Una cita obligada para los fans del anime clásico! | Crédito: 1995 BIGWEST / Macross Plus Project

¿Cuándo y dónde se estrena “Macross Plus” en cines de Perú?

El estreno exclusivo de la versión remasterizada de “Macross Plus” se llevará a cabo del jueves 13 al domingo 16 de noviembre de 2025 en las salas de Cineplanet a nivel nacional. Esta proyección especial ha sido organizada por Arcade Media y representa la primera vez que la película llega a las pantallas peruanas. Es un evento imperdible para los amantes del anime clásico que buscan revivir esta obra maestra.

¿De qué trata la película “Macross Plus”?

La cinta nos sitúa en el año 2040, en un contexto de relativa paz tras una gran guerra, centrándose en dos pilotos de élite: Isamu Dyson y Guld Goa Bowman. Ambos compiten en un riesgoso proyecto militar para desarrollar cazas avanzados, mientras reviven antiguos y dolorosos conflictos personales. La trama explora los tres pilares de la saga: mechas, música y amor, con un tono maduro y una exploración del vínculo entre la humanidad y la tecnología.

La icónica Macross Plus por fin en Perú. Esta película combina acción, mechas, música inolvidable y drama. | Crédito: 1995 BIGWEST / Macross Plus Project

¿Por qué “Macross Plus” es considerada una película influyente?

Estrenada originalmente en 1995, “Macross Plus” fue una producción pionera al integrar de manera revolucionaria los gráficos 3D por computadora con la animación tradicional dibujada a mano. Esta técnica visual no solo elevó el nivel de las escenas de combate mecha, sino que abrió el camino a una nueva era en el anime japonés. Su complejidad narrativa y la icónica banda sonora de Yoko Kanno consolidaron su estatus como obra de culto.

¿Quiénes son los creadores clave detrás de “Macross Plus”?

El genio creativo principal es Shōji Kawamori, conocido por ser el creador original de The Super Dimensión Fortress Macross y colaborador en títulos icónicos como Ghost in the Shell y Cowboy Bebop. La música, que es fundamental en la trama, estuvo a cargo de la aclamada compositora Yoko Kanno, quien también ha trabajado en éxitos como Wolf’s Rain y Cowboy Bebop.