Basada en el videojuego “Minecraft” de 2011 de Mojang Studios, “Una película de Minecraft” (“A Minecraft Movie” en su idioma original) es una comedia de fantasía y aventuras dirigida por Jared Hess y que sigue a cuatro inadaptados que tras ser arrastrados a través de un portal hacia un mundo cúbico que prospera gracias a la imaginación, buscan a un experto artesano llamado Steve. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la nueva película? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La fotografía principal de la cinta, escrita por Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James y Chris Galletta, comenzó a finales de enero de 2024 en Nueva Zelanda y concluyó a mediados de abril del mismo año. Su estreno en Estados Unidos está programado para el 4 de abril de 2025.

Jason Momoa y Jack Black encabezan el elenco de “A Minecraft Movie”, que también cuenta con las actuaciones de Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Jennifer Coolidge, Rachel House, Matt Berry, Kate McKinnon y Jemaine Clement. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA PELÍCULA DE MINECRAFT”

1. Jason Momoa como Garrett “The Garbage Man” Garrison

Jason Momoa, reconocido por producciones como “Aquaman”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Sweet Girl”, “Dune”, “Fast X”, “The Flash” y “The Fall Guy”, da vida a Garrett “The Garbage Man” Garrison, uno de los cuatro inadaptados que es transportado al supramundo.

Jason Momoa interpreta a Garrett "The Garbage Man" Garrison en una escena de la película "Una película de Minecraft" (Foto: Warner Bros.)

2. Jack Black como Steve

Jack Black, que ha protagonizado películas como “Amor ciego”, “King Kong”, “Nacho Libre”, “Tropic Thunder, “The Holiday”, “Jumanji”, “Kung Fu Panda” y “Super Mario Bros la película”, asume el papel de Steve, el personaje más reconocible del videojuego.

El reconocido actor estadounidense Jack Black da vida a al artesano Steve en la película "Una película de Minecraft" (Foto: Warner Bros.)

3. Emma Myers como Natalie

Emma Myers, conocida principalmente por su participación en películas y series como “A Taste of Christmas”, “Girl in the Basement”, “Wednesday”, “Family Switch” ]​y “A Good Girl’s Guide to Murder”, interpreta a Natalie en “A Minecraft Movie”. Se trata de otra de las personas que queda atrapada en ese peculiar mundo.

Emma Myers asume el rol de Natalie en la comedia de aventuras "Una película de Minecraft" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Danielle Brooks como Dawn

Danielle Brooks, que interpretó a Tasha “Taystee” Jefferson en la serie “Orange Is the New Black”, a Leota Adebayo en “Leota Adebayo “ y a Sofia en la película “El color púrpura”, asume el rol de Dawn, otro de los personajes principales de la comedia de aventuras.

Danielle Brooks da vida a Dawn en la comedia de aventuras "Una película de Minecraft" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Sebastian Hansen como Henry

Sebastian Hansen, que fue parte de las series “Lisey’s Story” “Mozart in the Jungle” y “Kid Tips”, y del cortometraje “Bad News”, se encarga de interpretar a Henry, el último miembro del cuarteto humano que viaja al Supramundo.

Sebastian Hansen encarna el rol de Henry en la comedia de aventuras "Una película de Minecraft" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Una película de Minecraft”:

Jennifer Coolidge como la subdirectora Marlene

Rachel House como la voz de Malgosha

Matt Berry

Kate McKinnon

Jemaine Clement

Valkyrae

DanTDM

Aphmau

Mumbo Jumbo

LDShadowLady

¿DE QUÉ TRATA “UNA PELÍCULA DE MINECRAFT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures, “cuatro inadaptados, Garrett ‘El Basurero’ Garrison, Henry, Natalie y Dawn, se enfrentan a problemas cotidianos cuando, de repente, un misterioso portal los arrastra al supramundo: un extraño y cúbico mundo de las maravillas que se nutre de la imaginación.

Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y protegerlo también de criaturas malvadas como piglins y zombis) mientras se embarcan en una mágica búsqueda con un inesperado y experto artesano, Steve. Juntos, su aventura los desafiará a ser audaces y a reconectar con las cualidades que los hacen únicos y creativos: las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real.”

¿CÓMO VER “A MINECRAFT MOVIE”?

“A Minecraft Movie” tuvo su estreno mundial en Empire Leicester Square en Londres, Reino Unido, el 30 de marzo de 2025, y llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 4 de abril. Mientras en Latinoamérica se estrenará el 3 de abril.