“Unabomber” utiliza dos líneas temporales para realizar el retrato de Ted Kaczynski, quien fue un matemático, escritor y terrorista que aterrorizó a Estados Unidos durante casi dos décadas mediante el envío de cartas bomba. La primera sigue la transformación del protagonista desde su etapa como estudiante prodigio en Harvard, época en la que participó en unos experimentos psicológicos poco éticos. Mientras que la segunda, muestra la investigación liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley). ¿Quiénes completan el reparto principal de la película de Netflix?

Se trata de “la historia de un joven que se siente cada vez más marginado por la sociedad y decide recurrir a la violencia como forma de venganza”, explicó el director Janus Metz Pedersen a Tudum. “Alternamos entre dos líneas temporales, a grandes rasgos: la creación del Unabomber y su captura”.

Inspirada en hechos reales, “Unabomber” cuenta con el guion de Sam Chalsen y Nelson Greaves, y un elenco principal liderado por Russell Crowe (“Gladiator”), Jacob Tremblay (“Sovereign”, “Room”), Shailene Woodley (“Divergente”, “Big Little Lies”), Annabelle Wallis, Alexander Ludwig y Steven Ogg.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNABOMBER”

1. Jacob Tremblay como Ted Kaczynski

Jacob Tremblay, actor canadiense conocido por interpretar a Blue Winslow en “Los Pitufos 2”, Cody en “Somnia: Antes de despertar”, Jack en “Room” y Auggie Pullman en “Wonder”, asume el papel de Ted Kaczynski, un joven prodigio de la Universidad de Harvard y un genio de las matemáticas. Su extrema timidez y su aislamiento social, lo llevan a unirse a los brutales experimentos psicológicos de Murray, lo van transformando.

“Quería asegurarme de interpretar a este personaje como una persona real”, compartió Tremblay con Tudum. “Quería que se sintiera auténtico. Me basé en mis propias experiencias personales sobre lo que se siente al estar involucrado en una carrera donde estoy rodeado de mucha gente mayor que yo, y esa sensación de no encajar del todo”.

Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en el drama criminal "Unabomber", inspirado en hechos reales y que se estrena el 25 de septiembre (Foto: Netflix)

2. Russell Crowe como Henry Murray

Russell Crowe, que ha participado en películas como “Gladiator”, “The Insider”, “American Gangster”, “State of Play”, “Robin Hood”, “The Next Three Days”, “Los miserables”, “Noé”, “The Water Diviner” y “The Pope’s Exorcist”, interpreta a Henry Murray, profesor de psicología de Harvard que dirige la Clínica Psicológica de la universidad y somete a Ted Kaczynski a destructivos experimentos de desestabilización psicológica.

“Hay algo especial en ti”, le dice Murray a Kaczynski en el tráiler. “Cuando empiece la batalla, sigue luchando”, “Las ideas son como el fuego. Se transmiten de persona a persona” son otras de las frases que menciona.

Russell Crowe da vida a Henry Murray, el profesor de psicología de Kaczynski en Harvard, en el drama criminal "Unabomber" (Foto: Netflix)

3. Shailene Woodley como Joanne Miller

Shailene Woodley, recordada por producciones como “The Secret Life of the American Teenager”, “The Descendants”, “The Spectacular Now”, “The Fault in Our Stars” y la saga “Divergente”, da vida a Joanne Miller, la agente del FBI encargada de dar caza a Ted Kaczynski.

“Hay un paralelismo entre ella y Ted en el sentido de que ninguno de los dos está dispuesto a renunciar a su intuición y sus instintos”, explicó Woodley a Netflix. “Obviamente, tienen motivos muy diferentes, pero ambos comparten una audacia particular”.

Shailene Woodley interpreta a la agente del FBI Joanne Miller en el drama criminal "Unabomber", que se estrena el 25 de septiembre (Foto: Netflix)

4. Annabelle Wallis como Christiana Morgan

Annabelle Wallis, actriz británica conocida por haber interpretado a la reina Jane Seymour en la serie “The Tudors” y a Grace Burgess en “Peaky Blinders”, así como por protagonizar las películas de “Annabelle”, “Maligno” y “La momia”, interpreta a Christiana Morgan en “Unabomber”. Se trata de la socia académica y codirectora de la Clínica Psicológica de Harvard junto a Henry Murray.

Russell Crowe asume el papel de Henry Murray y Annabelle Wallis asume el papel de Christiana Morgan en el drama criminal "Unabomber", inspirado en hechos reales (Foto: Netflix)

5. Alexander Ludwig

Alexander Ludwig, actor, cantante y modelo canadiense conocido por el rol de Björn Ironside en la serie “Vikings” y por sus papeles en películas como “The Hunger Games”, “Grown Ups 2”, “Lone Survivor” y “Bad Boys for Life”, también parte del elenco de la nueva película de Netflix. Su personaje es parte del equipo de investigación de Joanne Miller.

Alexander Ludwig también es parte del elenco principal de "Unabomber", película inspirada en hechos reales que retrata la persecución más larga de la historia de Estados Unidos (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Unabomber”:

Steven Ogg

Marc Menchaca

Tanya Clarke como Susan Mosser

Michael Buie como Tom Mosser

Matthew Kevin Anderson como David Kaczynski

Mark Camacho como Bill Ford

Michael Laurence como Ted Kaczynski

Bruce Ramsay como Turk Kaczynski

David Webster como Roy

Deborah Ricketts

Madison Seguin como Susie

William Kosovic

Emily Lê como el agente Tess Vu

¿DE QUÉ TRATA “UNABOMBER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “‘Unabomber’ cuenta la historia de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) y cómo, siendo un prodigio de Harvard, pasó a convertirse en un infame asesino. Su conflictivo pasado, en el que fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray (Russell Crowe), sale a la superficie décadas después, cuando su persecución ―liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley)― revela las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento.”

¿CÓMO VER “UNABOMBER”?

“Unabomber” se estrenará el viernes 25 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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