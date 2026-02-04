Aunque han logrado permanecer escondidos durante dieciséis, los exespías Simon (Felix Kramer) y Meret Schäfer (Susanne Wolff) son descubiertos y deben enfrentar a sus enemigos del pasado, escapar de los peligros que los acechan, proteger a su hija e intentar salvar su matrimonio en “Unfamiliar”, serie alemana de Netflix dirigida y escrita por Paul Coates. ¿Quiénes conforman el reparto principal de este thriller de espionaje? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie ambientada en Berlín se grabó desde octubre de 2024 y promete una mezcla de acción trepidante e intenso drama sentimental. Alexander Seibt y Kim Zimmermann se encargan del guion del thriller producido por Gaumont (“Barbarians” y “Lupin”).

Susanne Wolff, Felix Kramer, Maja Bons, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Natalia Belitski, Samuel Finzi, Genija Rykova, Anand Batblieg Chuluunbaatar, Laurence Rupp, Seyneb Saleh, Sina Martens y Aaron Altaras son parte del elenco de “Unfamiliar”. ¿Quién es quién en la nueva serie alemana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNFAMILIAR”

1. Susanne Wolff como Meret Schäfer

Susanne Wolff, que fue parte de producciones como “The Stranger in Me”, “The Three Musketeers”, “Mobbing”, “Über-Ich und Du”, “Hedda”, “Return to Montauk”, “Nichts zu verlieren” y “Donkey Days”, asume el papel de Meret Schäfer, una exespía que también le esconde secretos a su esposo Simon. Cuando sus viejos enemigos la persiguen su matrimonio empieza a resquebrajarse.

Susanne Wolff interpreta a la exespía Meret Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar", dirigida por Paul Coates (Foto: Netflix)

2. Felix Kramer como Simon Schäfer

Felix Kramer, que apareció en “Der Hafenpastor”, “Rosa Roth”, “Schuld”, “Kommissarin Heller”, “Marie Brand”, “Letzte Spur Berlin”, “Der Zürich-Krimi” y “Warten auf’n Bus”, da vida a Simon Schäfer, un exespía que debe proteger a su familia cuando su secreto es expuesto. Su prioridad es su hija Nina.

Felix Kramer como Simon Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

3. Maja Bons como Nina

Maja Bons, que participó en series como “Letzte Spur Berlin”, “Everyone is F*cking Crazy”, “Tatort”, “Marzahn, Mon Amour”, “Späti” y “Stralsund”, se encarga de interpretar a Nina, la hija de los exespías Schäfer. Aunque no conoce el secreto de sus padres, sospecha que le esconden algo.

Susanne Wolff da vida a Meret Schäfer, Maja Bons da vida a Nina y Felix Kramer da vida a Simon Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

4. Henry Hübchen como Gregor Klein

Henry Hübchen, que fue parte de “The Big Mambo”, “Polizeiruf”, “Go for Zucker”, “The News”, “Age and Beauty”, “Whiskey with Vodka”, “Young Goethe in Love”, “Easter Goes Polish”, “Quality Time” y “The Interpreter of Silence”, asume el papel de Gregor Klein en “Unfamiliar”.

Henry Hübchen interpreta a Gregor Klein, Susanne Wolff interpreta a Meret Schäfer y Felix Kramer interpreta a Simon Schäfer en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

5. Andreas Pietschmann como Jonas Auken

Andreas Pietschmann, recordado por interpretar a Matreus en “4 gegen Z”, a Konstantin von Brendorp en la serie “GSG 9 - Die Elite Einheit” y a Jonas adulto en “Dark”, es el encargado de darle vida a Jonas Auken.

Andreas Pietschmann es el encargado de interpretar Jonas Auken en la serie alemana de "Unfamiliar" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Unfamiliar”:

Natalia Belitski como Katya

Samuel Finzi como Josef Koleev

Genija Rykova como Vera Koleeva

Anand Batblieg Chuluunbaatar como Yul

Laurence Rupp como Ben

Seyneb Saleh como Julika

Sina Martens como Alice

Aaron Altaras

¿DE QUÉ TRATA “UNFAMILIAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Unfamiliar”, “Simon y Meret, dos exagentes del Servicio de Inteligencia alemán (BND), regentan un refugio secreto en pleno corazón de Berlín. La llegada de una amenaza del pasado los obliga a huir de sicarios, agentes rusos, el propio BND, viejos amores y un sinfín de peligros. Y, por si esto fuera poco, deberán hacerlo al tiempo que intentan mantener su matrimonio a flote.”

¿CÓMO VER “UNFAMILIAR”?

“Unfamiliar” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

