Aunque han logrado permanecer escondidos durante dieciséis, los exespías Simon (Felix Kramer) y Meret Schäfer (Susanne Wolff) son descubiertos y deben enfrentar a sus enemigos del pasado, escapar de los peligros que los acechan, proteger a su hija e intentar salvar su matrimonio en “Unfamiliar”, serie alemana de Netflix dirigida y escrita por Paul Coates. ¿Quiénes conforman el reparto principal de este thriller de espionaje? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
La serie ambientada en Berlín se grabó desde octubre de 2024 y promete una mezcla de acción trepidante e intenso drama sentimental. Alexander Seibt y Kim Zimmermann se encargan del guion del thriller producido por Gaumont (“Barbarians” y “Lupin”).
Susanne Wolff, Felix Kramer, Maja Bons, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Natalia Belitski, Samuel Finzi, Genija Rykova, Anand Batblieg Chuluunbaatar, Laurence Rupp, Seyneb Saleh, Sina Martens y Aaron Altaras son parte del elenco de “Unfamiliar”. ¿Quién es quién en la nueva serie alemana de Netflix?
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNFAMILIAR”
1. Susanne Wolff como Meret Schäfer
Susanne Wolff, que fue parte de producciones como “The Stranger in Me”, “The Three Musketeers”, “Mobbing”, “Über-Ich und Du”, “Hedda”, “Return to Montauk”, “Nichts zu verlieren” y “Donkey Days”, asume el papel de Meret Schäfer, una exespía que también le esconde secretos a su esposo Simon. Cuando sus viejos enemigos la persiguen su matrimonio empieza a resquebrajarse.
2. Felix Kramer como Simon Schäfer
Felix Kramer, que apareció en “Der Hafenpastor”, “Rosa Roth”, “Schuld”, “Kommissarin Heller”, “Marie Brand”, “Letzte Spur Berlin”, “Der Zürich-Krimi” y “Warten auf’n Bus”, da vida a Simon Schäfer, un exespía que debe proteger a su familia cuando su secreto es expuesto. Su prioridad es su hija Nina.
3. Maja Bons como Nina
Maja Bons, que participó en series como “Letzte Spur Berlin”, “Everyone is F*cking Crazy”, “Tatort”, “Marzahn, Mon Amour”, “Späti” y “Stralsund”, se encarga de interpretar a Nina, la hija de los exespías Schäfer. Aunque no conoce el secreto de sus padres, sospecha que le esconden algo.
4. Henry Hübchen como Gregor Klein
Henry Hübchen, que fue parte de “The Big Mambo”, “Polizeiruf”, “Go for Zucker”, “The News”, “Age and Beauty”, “Whiskey with Vodka”, “Young Goethe in Love”, “Easter Goes Polish”, “Quality Time” y “The Interpreter of Silence”, asume el papel de Gregor Klein en “Unfamiliar”.
5. Andreas Pietschmann como Jonas Auken
Andreas Pietschmann, recordado por interpretar a Matreus en “4 gegen Z”, a Konstantin von Brendorp en la serie “GSG 9 - Die Elite Einheit” y a Jonas adulto en “Dark”, es el encargado de darle vida a Jonas Auken.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Unfamiliar”:
- Natalia Belitski como Katya
- Samuel Finzi como Josef Koleev
- Genija Rykova como Vera Koleeva
- Anand Batblieg Chuluunbaatar como Yul
- Laurence Rupp como Ben
- Seyneb Saleh como Julika
- Sina Martens como Alice
- Aaron Altaras
¿DE QUÉ TRATA “UNFAMILIAR”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Unfamiliar”, “Simon y Meret, dos exagentes del Servicio de Inteligencia alemán (BND), regentan un refugio secreto en pleno corazón de Berlín. La llegada de una amenaza del pasado los obliga a huir de sicarios, agentes rusos, el propio BND, viejos amores y un sinfín de peligros. Y, por si esto fuera poco, deberán hacerlo al tiempo que intentan mantener su matrimonio a flote.”
¿CÓMO VER “UNFAMILIAR”?
“Unfamiliar” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
