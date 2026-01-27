Ambientada en Estocolmo, donde una epidemia de insomnio se extiende rápidamente, “Vaka” es una serie sueca de Amazon Prime Video que se centra en la supervivencia de la población que se ve afectada por la enfermedad. En medio del caos, un primer ministro caído en desgracia debe intentar controlar la ciudad y proteger a su imprudente hijo. En tanto, una dedicada enfermera lo arriesga todo para salvar a su pareja infectada, y una adolescente asume la responsabilidad de cuidar a su vecino que lo ha perdido todo. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“‘Vaka’ es un thriller repleto de acción que se entrelaza con un cautivador drama centrado en los personajes, creado por reconocidos expertos del género postapocalíptico Skybound. La serie ofrece una exploración fascinante de la sociedad moderna y de la humanidad llevada al límite, a la vez que ofrece una emocionante evasión que la convierte en la incorporación perfecta a nuestra programación de dramas premium”, señaló Ava Knight, directora de adquisiciones de Fifth Season.

La serie de suspenso distópico de Skybound Entertainment, la compañía detrás de “Invincible” y “The Walking Dead”, tiene seis episodios y cuenta con un elenco conformado por Aliette Opheim, Jonas Karlsson, Gizem Erdogan, Silas Strand, Malte Gårdinger, Sass Wolgers, Frida Argento, Jörgen Thorsson, Siham Shurafa, Lola Zackow, Jens Hultén, Richard Ulfsäter. ¿Quién es quién en “Vaka”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VAKA”

1. Aliette Opheim como Elin

Aliette Opheim, que fue parte de producciones como “Ring kåta Clarissa”, “Tillbaka till Bromma”, “Johan Falk: Lockdown”, “Vilken jävla cirkus”, “Hassel”, “Katla”, “Knutby”, “Kalifat”, “The Dark Heart”, “The Congregation” y “Caliphate”, asume el papel de Elin, la enfermera que lo arriesga todo para salvar a su pareja infectada.

Aliette Opheim interpreta a Elin, quien lucha por salvar a su pareja, en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Jonas Karlsson como Christian

Jonas Karlsson, que fue nominado al premio Emmy y apareció en series como “Welcome to Sweden”, “Black Mirror”, “Boy Machine”, “The Snowman”, “Hellenius hörna”, “Harmonica” y “Detaljer”), da vida a Christian, un primer ministro caído en desgracia que además de controlar la ciudad y su imagen pública, debe lidiar con su imprudente hijo.

Gizem Erdogan da vida a Saga y Jonas Karlsson da vida a Christian en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Frida Argento como Linda

Frida Argento, que participó en las series “Young Royals”, “Nattryttarna”, “Fejk”, “Young Royals Forever” y “Åremorden”, se encarga de interpretar a Linda, una valiente adolescente que se compromete a cuidar de su pequeño vecino después de que pierde a su familia.

Frida Argento asume el rol de Linda, un valiente sobreviviente, en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Silas Strand como Isak

Silas Strand, que anteriormente fue parte de “Trex”, “Lust”, “Alla vi Karlssons”, “Håkan Bråkan”, “Super-Charlie” y “Håkan Bråkan”, asume el rol de Isak en “Vaka”, Se trata de un niño que perdió a sus padre por enfermedad y conspiraciones. Junto a Linda, intenta sobrevivir a la epidemia.

Silas Strand da vida a Isak, el pequeño que queda al cuidado de Linda, en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Gizem Erdogan como Saga

Gizem Erdogan, que apareció en “Dröm vidare”, “Alex”, “Hidden”, “Sorry Not Sorry”, “Kalifat”, “Kärlek & anarki”, “Tunna blå linjen”, “En hederlig jul med Knyckertz”, “The Playlist”, “Hemmet” y “Handbok för superhjältar”, da vida a Saga.

Gizem Erdogan interpreta a Saga, quien parte del gobierno, en la serie sueca "Vaka" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completa el reparto de “Vaka”:

Malte Gårdinger como Hugo

Sass Wolgers

Jörgen Thorsson como Johannes

Siham Shurafa como Moa

Lola Zackow como Lovisa Hassan

Jens Hultén como Janus

Richard Ulfsäter como Göran

Idun Djupsjö como Maja

Kardo Razzazi como Daniel

Torkel Petersson como Kaj

Peter Viitanen como Liam

Vanna Rosenberg como Petra

¿DE QUÉ TRATA “VAKA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Vaka”, “Christian, el ministro de Sanidad, se encuentra sumido en problemas políticos y personales cuando descubre que una fuerza siniestra se propaga por la ciudad, provocando un caos devastador.”

¿CÓMO VER “VAKA”?

“Vaka” se estrenará el viernes 30 de enero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

