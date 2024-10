Aunque “Venom: The Last Dance”, la última película de la trilogía y la quinta del Universo Spider-Man de Sony (SSU), no cuenta con la participación de Michelle Williams como Anne Weying, si tiene algunos cameos especiales. Uno de ellos es la aparición de Mrs. Chen (Peggy Lu) en Las Vegas, donde Eddie Brock (Tom Hardy) hace una parada en su camino hasta Nueva York. Pero existe un cameo que probablemente no notaste y que podría ser el más importante. ¿Por qué?

La cinta escrita, dirigida y coproducida por Kelly Marcel sigue a huésped y simbionte, quienes son perseguidos por los xenófagos, criaturas que Knull, el dios del vacío y destructor, envía para conseguir el códice, y por el general Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor), que trabaja con la Dra. Payne (Juno Temple).

¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA DEL CAMEO MÁS IMPORTANTE DE “VENOM 3″?

Andy Serkis tiene un cameo muy importante en “Venom: El último baile”, también conocida como “Venom 3″. El actor reconocido por interpretar a personajes a través de la técnica de captura de movimiento asumió la dirección de “Venom: Let There Be Carnage” y regresó a la franquicia para dar vida al villano de la entrega.

Andy Serkis interpretó a Knull en "Venom: The Last Dance" utilizando la la técnica de captura de movimiento (Foto: Sony Pictures Releasing)

El actor recordado por haber interpretado a Gollum en las trilogías cinematográficas de “El Señor de los Anillos” y “El hobbit” es quién está detrás de Knull, el Rey de Negro. Se trata del creador de los simbiontes que busca escapar del encierro al que los condenaron sus propias criaturas. Para lograrlo, necesita el codex que poseen Eddie y Venom.

“Todos queremos a Andy. En ‘Venom 2′ sabíamos que sería Knull si podíamos incorporar a este personaje. Fue la única persona a la que preguntamos y, por supuesto, estaba encantado y emocionado”, declaró Marcel a The Hollywood Reporter.

¿Por qué este cameo es tan importante?

Aunque la participación de Andy Serkis como Knull es breve, es muy importante porque podría volver a aparecer en futuras producciones del Universo de Sony. De hecho, la primera escena post-créditos de “Venom: The Last Dance” sugiere el regreso del Rey de Negro.

En dicha secuencia, Knull proclama que aunque ha perdido la batalla, los planetas le pertenecen y que todos serán destruidos, lo que significa que podría volver a causar problemas en otra película. ¿”Spider-Man 4″?

Andy Serkis, ¿volverá como Knull en una próxima película de Universo Sony? (Foto: Andrea Renault / AFP)