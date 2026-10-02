Cuando está a punto de quedarse en la calle y sus problemas económicos la superan, la escritora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) recibe los que parece una excelente oferta laboral: terminar la obra literaria de Verity Crawford (Anne Hathaway), una reconocida autora que no puede completar su trabajo tras sufrir un accidente automovilístico. La pesadilla comienza luego de mudarse a casa de los Crawford y conocer su historia. Descubre escalofriantes confesiones y secretos que la llevan a confundir la realidad con la ficción. ¿Quiénes conforman el reparto principal de “Verity”?

Basada en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, este largometraje que profundiza en un triángulo psicológico y un perverso juego de manipulación está bajo la dirección de Michael Showalter (“The Big Sick”, “The Eyes of Tammy Faye” y “The Idea of ​​You”) y cuenta con un guion de Nick Antosca.

“Verity: la sombra de un engaño” cuenta con las actuaciones de Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie, Michael Abbott Jr., Alex Cooper, Asel Swango, Daniel Echevarria, Emily McEnroe y Sienna Kulovitz.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VERITY”

1. Anne Hathaway como Verity Crawford

Anne Hathaway, reconocida actriz que este último año ha participado en películas como “Mother Mary”, “El diablo viste a la moda 2“, “La Odisea” y “The End of Oak Street”, se encarga de interpretar a Verity Crawford, una exitosa y misteriosa autora que queda incapacitada tras un grave accidente automovilístico.

Aunque ha quedado en un estado catatónico y aparentemente inmóvil que requiere una enfermera de tiempo completo, la presencia de Verity domina la casa. Sobre todo, cuando Lowen encuentra su manuscrito autobiográfico.

Anne Hathaway da vida a Verity Crawford, quien reveló sus secretos en un manuscrito, en la película de suspenso psicológico "Verity: La sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

2. Dakota Johnson como Lowen Ashleigh

Dakota Johnson, recordad por su participación en la serie de películas eróticas “Fifty Shades” y en las películas “Persuasión”, “The Disappearance of Shere Hite”, “Madame Web” y “Materialists”, asume el papel de Lowen Ashleigh, una escritora con dificultades financieras elegida para ser la escritora fantasma de la famosa saga de Verity.

Tras mudarse a la mansión Crawford, se obsesiona con el manuscrito oculto de Verity y desarrolla una intensa atracción por Jeremy Crawford.

Dakota Johnson da vida a Lowen Ashleigh, una escritora que acepta completar la obra de una famosa autora sin imaginar lo que eso provocará en su vida, en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

3. Josh Hartnett como Jeremy Crawford

Josh Hartnett, que fue parte de producciones como “Halloween H20: 20 años después”, “The Faculty”, “Las vírgenes suicidas”, “Pearl Harbor”, “Black Hawk Down” y “40 días y 40 noches”, da vida a Jeremy Crawford, el devoto y enigmático esposo de Verity que aún lidia con el dolor de perder a su hija.

Anne Hathaway asume el rol de Verity Crawford y Josh Hartnett asume el rol de Jeremy Crawford en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

4. Ismael Cruz Córdova como Corey

Ismael Cruz Córdova, actor puertorriqueño que ganó reconocimiento tras interpretar a Mando en “Sesame Street” y a Arondir en “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, se encarga de interpretar a Corey en “Verity: La sombra de un engaño”. Se trata de ambicioso agente literario y exnovio de Lowen.

5. Brady Wagner como Crew Crawford

Brady Wagner, actor infantil que también apareció en la obra “Liz Here Now”, asume el rol de Crew Crawford, el hijo pequeño de Verity y Jeremy. El niño de cinco años es el único que parece conocer la verdadera dinámica de esa familia.

Brady Wagner como Crew Crawford, el hijo pequeño de Verity y Jeremy, en la película de suspenso psicológico "Verity: La sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Verity: La sombra de un engaño”:

Asel Swango como Frida

Daniel Echevarria como Alex

Emily McEnroe como Olivia

Irina Dvorovenko como Anna

Sienna Kulovitz como Harper Crawford

KK Moggie como Amanda Thomas

Michael Abbott Jr como Sheriff Wilson

Alex Cooper

¿DE QUÉ TRATA “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

De acuerdo con la sinopsis de “Verity: la sombra de un engaño”, “este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.

Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, y la oportunidad y la obsesión.”

¿CÓMO VER “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

“Verity” tiene programado su estreno para el viernes 2 de octubre de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegó un día antes, el 1 de octubre.

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