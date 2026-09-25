Debido a que tiene dificultades económicas y está al borde de la ruina financiera, la escritora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) acepta terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford (Anne Hathaway), quien quedó paralizada e incapaz de hablar tras sufrir un misterioso accidente en la película “Verity: la sombra de un engaño”. Cuando Lowen se instala en la casa de la familia Crawford descubre confesiones oscuras y escalofriantes, y empieza confundir la realidad con alucinaciones. ¿Quieres conocer más detalles? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y otros datos relevantes.

La cinta de suspenso psicológico y erótico cuenta con la dirección de Michael Showalter (“The Big Sick”, “The Eyes of Tammy Faye” y “The Idea of ​​You”) y el guion de Nick Antosca. Además, el prometedor largometraje profundiza en un triángulo psicológico y un perverso juego de manipulación.

Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett son los protagonistas de “Verity”, que cuenta con un elenco conformado por Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie, Michael Abbott Jr. y Alex Cooper.

Anne Hathaway interpreta a Verity Crawford y Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

¿EN QUÉ SE BASA “VERITY”?

“Verity: la sombra de un engaño” se basa en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, quien también escribió “It Ends With Us”, “Regretting You” y “Reminders of Him”, obras que también llegaron a la pantalla grande.

¿DE QUÉ TRATA “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

De acuerdo con la sinopsis de “Verity: la sombra de un engaño”, “este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.

Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, y la oportunidad y la obsesión.”

Por lo visto en el tráiler, la vida de Lowen cambia después de que encuentra el perturbador manuscrito de Verity, que incluye confesiones horribles y retorcidas sobre el pasado de la familia y detalles impactantes sobre Jeremy. Esto provoca que a la protagonista le cueste distinguir entre la escalofriante realidad y la ficción.

Además, no queda claro si el manuscrito es una confesión real de asesinatos y locura, o es simplemente un ejercicio de escritura de una autora de thrillers.

FECHA DE ESTRENO DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

“Verity” tiene programado su estreno para el viernes 2 de octubre de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegará un día antes, el 1 de octubre.

Fecha de estreno de “Verity” en Estados Unidos: 2 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en Canadá: 2 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en México: 1 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en Perú: 1 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en Colombia: 1 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en Argentina: 1 de octubre de 2026

Fecha de estreno de “Verity” en España: 2 de octubre de 2026

TRÁILER DE “VERITY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”

Anne Hathaway como Verity Crawford

Dakota Johnson como Lowen Ashleigh

Josh Hartnett como Jeremy Crawford

Ismael Cruz Córdova como Corey

Brady Wagner como Crew Crawford

Irina Dvorovenko

K. K. Moggie

Michael Abbott Jr.

Alex Cooper

Anne Hathaway da vida a Verity Crawford y Josh Hartnett da vida a Jeremy Crawford en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “VERITY”

“Verity”, que cuenta con Nick Antosca, Alex Hedlund, Stacey Sher, Michael Showalter, Jordana Mollick, Anne Hathaway y Colleen Hoover como productores, tiene una duración de 117 minutos, es decir, 1 hora y 57 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO”?

El rodaje principal de “Verity: la sombra de un engaño”, que contó con un presupuesto de 40 millones de dólares, comenzó en febrero de 2025 y concluyó en abril del mismo año.

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