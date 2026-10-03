Basada en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, “Verity”, también conocida como “Verity: La sombra de un engaño” es un thriller psicológico que narra la historia de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en apuros financieros que acepta terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford (Anne Hathaway), quien quedó incapacitada tras un misterioso accidente. La nueva película llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de octubre de 2026 y un días antes a Latinoamérica, por lo tanto, la crítica especializada ya tiene un veredicto. ¿La aprueban o desaprueban?

El largometraje protagonizado por Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett busca replicar la atmósfera asfixiante y retorcida del libro, llevando al público por una montaña rusa de suspenso, juegos mentales y obsesión dentro de la remota mansión de los Crawford. Pero ¿realmente lo consigue?

“Verity”, que profundiza en un triángulo psicológico y un perverso juego de manipulación, cuenta con la dirección de Michael Showalter (“The Big Sick”, “The Eyes of Tammy Faye”, “The Idea of ​​You”) a partir de un guion de Nick Antosca. Y contó con un presupuesto de 40 millones de dólares.

Anne Hathaway asume el rol de Verity Crawford y Josh Hartnett asume el rol de Jeremy Crawford en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño", dirigida por Michael Showalter (Foto: Sony Pictures Releasing International)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE EL THRILLER PSICOLÓGICO “VERITY”?

Tras su estreno en cines, “Verity: La sombra de un engaño” ha recaudado 15.1 millones de dólares en taquilla y se estima que consiga entre 33 y 33.6 millones de dólares en su primer fin de semana.

En tanto, la crítica especializada está dividida. Mientras que algunos la consideran un desastre narrativo, otros aseguran que cumple perfectamente su función de entretener. Críticos de The New York Times señalan que la trama roza la “comedia involuntaria” debido a sus diálogos absurdos y situaciones poco creíbles.

Otros critican el ritmo lento, los diálogos absurdos, así como el desenlace apresurado de “Verity”, que también cuenta con las actuaciones de Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie, Michael Abbott Jr., Alex Cooper, Asel Swango, Daniel Echevarria, Emily McEnroe y Sienna Kulovitz.

Aunque mencionan la escasa química entre Dakota Johnson y Josh Hartnett, también destacan la electrizante actuación de Anne Hathaway, ya que su interpretación como Verity Crawford es el salvavidas absoluto del largometraje.

Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, una escritora que acepta terminar la obra de una autora famosa, en el thriller psicológico "Verity: la sombra de un engaño" (Foto: Sony Pictures Releasing International)

Carly Lane de Collider

“Los lectores asiduos se alegrarán de encontrar que gran parte de la novela de Hoover se ha adaptado aquí, pero la película en sí parece tener miedo de caer en lo exagerado, lo inquietante o incluso lo abiertamente erótico con su estilo visual y las decisiones del guion; todo lo cual le habría dado una identidad más sólida.”

Kristy Puchko de Mashable

“Quienes disfrutaron de ‘La empleada’ o ‘Un pequeño favor’ probablemente disfrutarán de ‘Verity’ . Si bien la propuesta de Showalter carece de la vivacidad y el toque transgresor de los thrillers de Paul Feig, resulta irregularmente entretenida.”

Ian Sandwell de Digital Spy

“Una revelación final, como en el libro de Hoover, podría dejarte dándole vueltas al asunto de camino a casa, aunque solo sea para intentar averiguar si tiene sentido.”

Dan Bayer de Next Best Picture

“Hathaway es lo suficientemente brillante como para destacar entre la mediocridad que la rodea, dotando a sus escenas de un toque de picardía encantadora. Su sola presencia es razón suficiente para ver la película, incluso si el resto deja mucho que desear.”

Liz Declan de Screen Rant

“La mitad del placer de ver Verity residía en experimentar las reacciones de los demás espectadores.”

Nina Starner de Slashfilm

“Si Anne Hathaway no hubiera interpretado el papel principal en ‘Verity’, probablemente me habría marchado. Soy un defensor incondicional de Dakota Johnson, pero le dan muy poco material con el que trabajar; después de ver la actuación triunfal de Josh Hartnett como Cooper Abbott en ‘Trap’, me encanta como actor, pero, de igual manera, aquí no le dan prácticamente nada con lo que trabajar.”

Hanna Ines Flint de IGN

“Otra pésima adaptación de una novela de Colleen Hoover, Verity de Michael Showalter es un drama psicosexual insulso con un ritmo irregular, una trama ridícula y personajes planos que ni siquiera Anne Hathaway, Dakota Johnson o Josh Hartnett logran revitalizar. Es un intento lamentable que te hará reír con desprecio de principio a fin.”

Matt Zoller Seitz de Roger Ebert

“Es probable que ‘Verity’ no se gane un lugar de honor en el panteón de From Hell. Es demasiado ingeniosa para su propio bien, pero no lo suficiente. Se podría argumentar que habría ganado más si el melodrama y el terror se hubieran intensificado en lugar de insistir en que se mantuvieran en un tono más sobrio.”

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