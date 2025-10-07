Más vibrante, con nuevos desafíos, con harto drama y mucho más regresa la segunda temporada de “VGLY”, el 9 de octubre de 2025 por HBO Max. Debido a que la historia de superación, amistad y autenticidad que sigue a un grupo de jóvenes originarios de la colonia Guerrero, que buscan destacar en la feroz escena de la cultura urbana mediante la música, se posicionó como la preferida del público en su primera entrega en 2023, te damos a conocer quiénes conforman el elenco para esta edición.

Recordemos que al final de temporada, Vgly despierta junto crew en el hospital tras sufrir un atentado. Esta experiencia lo sacude profundamente, ya que le dejó cicatrices físicas y emocionales, pero lo impulsa más para volver al estudio. Vale precisar que cada episodio se emitirá semanalmente cada jueves.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “VGLY”?

A continuación, te doy a conocer la lista de actores y personajes de la segunda entrega de la serie “VGLY”.

BENNY EMMANUEL COMO VGLY

Benny Emmanuel interpreta a Vgly en la segunda temporada de la serie musical (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Benny Emmanuel como Vgly, un joven rapero que al final de la primera temporada recibió tres impactos de bala, pero logró reponerse.

Datos del actor

Nombre completo: Benny Emmanuel Mendoza Yirene

Benny Emmanuel Mendoza Yirene Lugar de nacimiento: Veracruz, México

Veracruz, México Fecha y año de nacimiento: 17 de diciembre de 1996

JUAN DANIEL GARCÍA TREVIÑO COMO FLEX

Juan Daniel García Treviño interpreta a Flex en la segunda temporada de "Vgly" (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Juan Daniel García Treviño como Flex, uno de los integrantes del Ugly Crew, donde se desempeña como productor musical.

Datos del actor

Nombre completo: Juan Daniel García Treviño

Juan Daniel García Treviño Lugar de nacimiento: Nuevo León, México

Nuevo León, México Fecha y año de nacimiento: 27 de febrero de 2000

ALEX LAGO COMO BUBBLE

Alex Lago interpreta a Bubble en la segunda temporada de "Vgly" (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Alex Lago como Bubble, quien estuvo involucrado en conseguir la segunda temporada de esta producción, tal como lo muestra un video de HBO Max.

Datos del actor

Nombre completo: Alejandro Lago

Alejandro Lago Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 14 de abril de 1994

SASHA GONZÁLEZ COMO DATA

Sasha González interpreta a Data en la segunda temporada de "Vgly" (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Sasha González como Data, directora creativa y la mente maestra detrás del proyecto musical Olli Crew.

Datos de la actriz

Nombre completo: Sasha González

Sasha González Lugar de nacimiento: Jalisco, México

Jalisco, México Fecha y año de nacimiento: 3 de mayo de 1997

GABITO BALLESTEROS COMO FIERRO VIEJO

Gabito Ballesteros interpreta a Gabito Ballesteros en la segunda temporada de "Vgly" (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Gabito Ballesteros como Fierro Viejo, un nuevo rostro que aparecerá a lo largo de la segunda temporada de “Vgly”.

Datos del cantautor y productor discográfico

Nombre completo: Gabriel “Gabito” Ballesteros Abril

Gabriel “Gabito” Ballesteros Abril Lugar de nacimiento: Sonora, México

Sonora, México Fecha y año de nacimiento: 23 de julio de 1999

EME MALAFÉ COMO CAPO

Eme Malafé interpreta a Capo en la segunda temporada de "Vgly" (Foto: Exile Content Studio / ASCO.media)

Eme Malafé como Capo, es otro de los nuevo ingresos para la nueva tanda de episodios de “Vgly”.

Datos del cantante

Nombre completo: Eme Malafé

Eme Malafé Lugar de nacimiento: México

México Fecha y año de nacimiento: 26 de julio de 1995

COMPLETAN EL ELENCO

Jesica Vite como Triana

Cid Vela como Ceviche

Isaac Bravo como Trojonas

Yatzini Aparicio como Io

Jaime Cárdenas como Joung Jo

Sandra Quiroz como Luciana (nuevo ingreso)

Mariel Molino como Antonia (nuevo ingreso)

Ana Celeste Montalvo como Jenny (nuevo ingreso)

El Malilla como Pablito (nuevo ingreso)

Yeyo como Yoshi (nuevo ingreso)

Gera Mx - en un cameo especial

