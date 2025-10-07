Más vibrante, con nuevos desafíos, con harto drama y mucho más regresa la segunda temporada de “VGLY”, el 9 de octubre de 2025 por HBO Max. Debido a que la historia de superación, amistad y autenticidad que sigue a un grupo de jóvenes originarios de la colonia Guerrero, que buscan destacar en la feroz escena de la cultura urbana mediante la música, se posicionó como la preferida del público en su primera entrega en 2023, te damos a conocer quiénes conforman el elenco para esta edición.
Recordemos que al final de temporada, Vgly despierta junto crew en el hospital tras sufrir un atentado. Esta experiencia lo sacude profundamente, ya que le dejó cicatrices físicas y emocionales, pero lo impulsa más para volver al estudio. Vale precisar que cada episodio se emitirá semanalmente cada jueves.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “VGLY”?
A continuación, te doy a conocer la lista de actores y personajes de la segunda entrega de la serie “VGLY”.
BENNY EMMANUEL COMO VGLY
Benny Emmanuel como Vgly, un joven rapero que al final de la primera temporada recibió tres impactos de bala, pero logró reponerse.
Datos del actor
- Nombre completo: Benny Emmanuel Mendoza Yirene
- Lugar de nacimiento: Veracruz, México
- Fecha y año de nacimiento: 17 de diciembre de 1996
JUAN DANIEL GARCÍA TREVIÑO COMO FLEX
Juan Daniel García Treviño como Flex, uno de los integrantes del Ugly Crew, donde se desempeña como productor musical.
Datos del actor
- Nombre completo: Juan Daniel García Treviño
- Lugar de nacimiento: Nuevo León, México
- Fecha y año de nacimiento: 27 de febrero de 2000
ALEX LAGO COMO BUBBLE
Alex Lago como Bubble, quien estuvo involucrado en conseguir la segunda temporada de esta producción, tal como lo muestra un video de HBO Max.
Datos del actor
- Nombre completo: Alejandro Lago
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha y año de nacimiento: 14 de abril de 1994
SASHA GONZÁLEZ COMO DATA
Sasha González como Data, directora creativa y la mente maestra detrás del proyecto musical Olli Crew.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Sasha González
- Lugar de nacimiento: Jalisco, México
- Fecha y año de nacimiento: 3 de mayo de 1997
GABITO BALLESTEROS COMO FIERRO VIEJO
Gabito Ballesteros como Fierro Viejo, un nuevo rostro que aparecerá a lo largo de la segunda temporada de “Vgly”.
Datos del cantautor y productor discográfico
- Nombre completo: Gabriel “Gabito” Ballesteros Abril
- Lugar de nacimiento: Sonora, México
- Fecha y año de nacimiento: 23 de julio de 1999
EME MALAFÉ COMO CAPO
Eme Malafé como Capo, es otro de los nuevo ingresos para la nueva tanda de episodios de “Vgly”.
Datos del cantante
- Nombre completo: Eme Malafé
- Lugar de nacimiento: México
- Fecha y año de nacimiento: 26 de julio de 1995
COMPLETAN EL ELENCO
- Jesica Vite como Triana
- Cid Vela como Ceviche
- Isaac Bravo como Trojonas
- Yatzini Aparicio como Io
- Jaime Cárdenas como Joung Jo
- Sandra Quiroz como Luciana (nuevo ingreso)
- Mariel Molino como Antonia (nuevo ingreso)
- Ana Celeste Montalvo como Jenny (nuevo ingreso)
- El Malilla como Pablito (nuevo ingreso)
- Yeyo como Yoshi (nuevo ingreso)
- Gera Mx - en un cameo especial
