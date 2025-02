Todo parece indicar que Hollywood Arts High School volverá a abrir sus puertas después del final de “Victorious” el 2 de febrero de 2013. Nickelodeon ha decidido apostar por una nueva serie derivada. ¿De cuál se trata? ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Algunos actores y personajes de la producción original se unirán al spin-off o tendrán al menos una breve participación?

Este no es el primer spin-off de “Victorious”, ya que el 8 de junio de 2013 se estrenó “Sam & Cat”, serie derivada de “iCarly” y protagonizada por Jennette McCurdy y Ariana Grande como Sam Puckett y Cat Valentine. Esta comedia se canceló en 2014 tras solo una temporada.

LO QUE SABEMOS SOBRE EL SPIN-OFF DE “VICTORIOUS”

Por lo pronto, se sabe que la nueva serie está en desarrollo y que “Hollywood Arts” es su título provisional. Otro dato importante es que Daniella Monet volverá como Trina Vega, la hermana mayor de Tori (Victoria Justice).

Según Deadline, en el spin-off de “Victorious”, Trina vuelve a “sus antiguos lugares de residencia como la nueva maestra de la escuela de artes escénicas más elitista de Hollywood”.

Daniella Monet también es la productora ejecutiva del spin-off de "Victorious" que está en desarrollo (Foto: Nickelodeon)

¿Quiénes están detrás de “Hollywood Arts”?

Daniella Monet, que también participó en “Zoey 101”, “Nancy Drew”, “A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner”, “Fred 2: Night of the Living Fred”, “A Fairly Odd Christmas” y “Baby Daddy”, no solo participará como actriz en el nuevo proyecto, también se desempeñará como productora ejecutiva junto con el escritor y productor ejecutivo Jake Farrow (“Victorious” y “Sam & Cat”) y Samantha Martin.

También se sabe que Dan Schneider, el creador de las principales series de Nickelodeon, no formará parte del equipo debido a las denuncias en su contra que lo obligaron a retirarse.

¿Quiénes son los protagonistas de “Hollywood Arts”?

Hasta el momento, solo se ha confirmado la participación de otro miembro original del elenco de “Victorious”. ¿Tori (Victoria Justice), André Harris (Leon Thomas III), Robbie Shapiro (Matt Bennett), Jade West (Elizabeth Gillies), Cat Valentine (Ariana Grande) y Beck Oliver (Avan Jogia) tendrán al menos un cameo?

¿Victoria Justice volverá como Tori junto a Trina (Daniella Monet) en una secuela de "Victorious"? (Foto: Nickelodeon)