Un adolescente víctima de acoso, deudas que lo aplastan y un video de pelea que se vuelve viral sin quererlo: esos son los ingredientes detrás de “Viral Hit” (en español: “Hit viral” y en su idioma original: “Kenka Dokugaku“), la nueva serie live-action que Netflix estrena en junio del 2026. Así, si eres de los que no conoce mucho sobre este universo ficticio cargado de drama y acción, aquí te cuento de qué trata la producción y desde cuándo podrás verla en la plataforma de streaming de la “N” roja.

Vale precisar que la franquicia parte de un manhwa surcoreano escrito por Taejun Pak e ilustrado por Kim Junghyun, en circulación desde noviembre del 2019 en Naver Webtoon.

Eventualmente, en el 2024, el estudio Okuruto Noboru produjo una adaptación anime de 12 episodios, emitida vía Fuji TV y disponible en Crunchyroll.

De esta manera, la producción live-action de Netflix representa el siguiente escalón de una saga que no ha dejado de expandirse.

¿DE QUÉ TRATA “VIRAL HIT”?

Según la sinopsis oficial de la plataforma, en “Viral Hit”, Kota Shimura es un adolescente que vive bajo una doble presión: el acoso constante de sus compañeros en la escuela y las deudas acumuladas por el tratamiento médico de su madre.

Sin embargo, su situación cambia cuando, por accidente, una pelea con un compañero queda grabada y se viraliza en internet.

Así, al descubrir que puede monetizar esa exposición, Kota decide crear un canal de streaming dedicado a las peleas y empieza, combate a combate, a salir del pozo.

Cabe resaltar que la clasificación de la serie japonesa en el servicio de streaming es de 16+, lo que anticipa secuencias de acción con cierta crudeza y varias situaciones delicadas de violencia escolar.

MIRA EL TRÁILER DE “VIRAL HIT”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “VIRAL HIT”?

Ouji Suzuka encabeza el reparto de “Viral Hit” en el papel de Kota Shimura.

Asimismo, integran el elenco: Ai Mikami, Araki Sugou, Noritaka Hamao, Nana Asakawa, Kentaro Maeda, Takuro Osada, Mandy Sekiguchi, Riko Takayama y Ryotaro Sakaguchi.

Detrás de cámaras, el show televisivo está dirigido por Hideki Takeuchi, con un guion a cargo de Yûichi Tokunaga.

Además, la producción corre por cuenta de las compañías japonesas Rakuei-sha y Myriagon Studio.

¿CÓMO VER “VIRAL HIT”?

La serie live-action “Viral Hit” llega a Netflix el jueves 11 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL del título.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

La serie japonesa "Viral Hit" se basa en el popular webtoon surcoreano creado por Taejun Pak e ilustrado por Kim Junghyun (Foto: Rakuei-sha / Myriagon Studio / Netflix)

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