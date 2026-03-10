La serie “Virgin River” (en español: “Un lugar para soñar”) regresa con su temporada 7 a Netflix. Y, sí, los fans pueden respirar tranquilos: Alexandra Breckenridge y Martin Henderson continúan liderando el reparto en los nuevos episodios que se estrenan el jueves 12 de marzo del 2026 en la plataforma. En ese sentido, ¿te gustaría saber quiénes vuelven y quiénes se suman al pueblo más romántico (y dramático) del catálogo de la “N” roja? Pues, para averiguarlo, te invito a revisar la siguiente guía del elenco.

Vale precisar que el show televisivo se basa en las novelas de Robyn Carr y, a lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los títulos más vistos de Netflix.

Así, en su séptima entrega, la producción sigue a Mel y Jack ya como recién casados, mientras el resto de habitantes del pueblo enfrenta nuevos conflictos personales y profesionales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Virgin River” - Temporada 7:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “VIRGIN RIVER” - TEMPORADA 7?

1. Alexandra Breckenridge como Melinda “Mel” Monroe

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista femenina de la historia: Mel.

Ella es la enfermera especialista en partos que llega desde Los Ángeles buscando empezar de cero y se convierte en uno de los pilares emocionales de Virgin River.

En la temporada 7, la veremos lidiando con la vida de recién casada y el deseo de formar una familia con Jack.

La actriz que la interpreta es Alexandra Breckenridge, reconocida por sus papeles en “This Is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” y “Family Guy”, entre otros proyectos televisivos.

Alexandra Breckenridge como Melinda “Mel” Monroe en una escena de la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

2. Martin Henderson como Jack Sheridan

Jack es el exmarine y dueño del bar local, el gran amor de Mel y una de las figuras más queridas del pueblo.

En la séptima temporada, él se encuentra en plena “luna de miel”, intentando equilibrar la vida en la granja, la paternidad y otras responsabilidades.

El actor que le da vida al personaje es Martin Henderson, quien también ha participado en producciones como “Grey’s Anatomy”, “Miracles from Heaven”, “The Ring” y “Off the Map”.

Martin Henderson como Jack Sheridan en una escena de la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

3. Sara Canning como Victoria

Sara Canning se suma a la serie en la temporada 7 como Victoria, una exagente de policía que fue herida en servicio y ahora trabaja como investigadora para la junta médica estatal.

Ella llega a Virgin River para revisar la práctica de Doc, pero termina reencontrándose con un viejo conocido.

En cuanto a su trayectoria, Canning es famosa por su papel de Jenna Sommers en “The Vampire Diaries” y ha participado también en “War for the Planet of the Apes”, “A Series of Unfortunate Events” y “Remedy”.

Sara Canning como Victoria en una escena de la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

4. Cody Kearsley como Clay

Cody Kearsley interpreta a Clay, otro nuevo personaje que llega al pueblo en busca de su hermana, de la que fue separado tras crecer juntos en el sistema de acogida.

El artista es recordado por su papel como Moose Mason en “Riverdale” y por aparecer en proyectos como “Daybreak” y la película de acción “Power Rangers” (2017), entre otros créditos.

Cody Kearsley como Clay en una escena de la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Virgin River” - Temporada 7:

5. Tim Matheson como Vernon “Doc” Mullins , el médico veterano de Virgin River.

, el médico veterano de Virgin River. 6. Annette O’Toole como Hope McCrea , la alcaldesa de Virgin River y esposa de Doc.

, la alcaldesa de Virgin River y esposa de Doc. 7. Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton , el cocinero del bar de Jack y uno de sus amigos más leales.

, el cocinero del bar de Jack y uno de sus amigos más leales. 8. Benjamin Hollingsworth como Dan Brady , el exmarine con historial complicado que ha sido fuente de varios conflictos en el pueblo.

, el exmarine con historial complicado que ha sido fuente de varios conflictos en el pueblo. 9. Zibby Allen como Brie Sheridan , la hermana de Jack.

, la hermana de Jack. 10. Sarah Dugdale como Lizzie , la joven que llegó desde la ciudad para vivir con su tía Connie y que, poco a poco, se ha ganado un espacio en la comunidad.

, la joven que llegó desde la ciudad para vivir con su tía Connie y que, poco a poco, se ha ganado un espacio en la comunidad. 11. Marco Grazzini como Mike Valenzuela , el policía y amigo de Jack.

, el policía y amigo de Jack. 12. Kai Bradbury como Denny Cutler , el nieto de Doc.

, el nieto de Doc. 13. Kandyse McClure como Kaia Bryant, una destacada bombero.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí