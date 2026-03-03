El jueves 5 de marzo del 2026, Netflix estrena “Vladimir”, una serie de 8 episodios que adapta la aclamada novela homónima de Julia May Jonas (publicada en el 2022). La ficción, que mezcla comedia dramática con tonos oscuros y provocadores, cuenta con la ganadora del Óscar Rachel Weisz como protagonista y productora ejecutiva. Así, ¿te gustaría saber exactamente quién es quién en esta historia de obsesión, deseo y humor negro? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía completa del reparto.

Vale precisar que la serie de Netflix sigue a una profesora universitaria de mediana edad cuya vida comienza a desmoronarse mientras desarrolla una peligrosa fijación por su atractivo colega más joven.

Entonces, cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesga todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Vladimir“:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “VLADIMIR”?

1. Rachel Weisz como M

Empiezo la lista con la protagonista: una profesora y escritora sin nombre propio (identificada como “M” en los créditos), quien narra la historia directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared.

Resulta que ella enfrenta una crisis personal y profesional: su carrera literaria se ha estancado, su curso universitario pierde alumnos y su matrimonio tambalea.

La artista que la interpreta es Rachel Weisz, ganadora del Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por “The Constant Gardener” (2005) y reconocida por sus papeles en “La Momia”, “The Favourite” y “Dead Ringers”.

Rachel Weisz como M en una escena de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

2. Leo Woodall como Vladimir

Vladimir es el joven escritor y profesor que llega a la universidad y se convierte en el objeto de la obsesión de nuestra protagonista.

El actor que asume este rol es Leo Woodall. Él saltó a la fama gracias a su participación en la segunda temporada de “The White Lotus” y consolidó su carrera protagonizando “One Day” y “Bridget Jones: Mad About the Boy”.

Leo Woodall como Vladimir en una escena de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

3. John Slattery como John

John es el esposo de la protagonista: un hombre que atraviesa sus propios escándalos personales y profesionales dentro del ámbito universitario.

El papel está a cargo de John Slattery, célebre por encarnar a Roger Sterling en “Mad Men”, por su trabajo en “Spotlight” y por darle vida a Howard Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel.

John Slattery como John en una escena de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

4. Ellen Robertson como Sid

Sid es la hija de la protagonista y de John, quien no duda en confrontar a su madre acerca de sus decisiones.

La actriz que la interpreta es Ellen Robertson, recordada por su participación en “Mickey 17” de Bong Joon-ho, en “Black Mirror” y en la serie “Too Much”.

Ellen Robertson como Sid en una escena de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Vladimir”:

5. Jessica Henwick como Cynthia, la esposa de Vladimir.

como Cynthia, la esposa de Vladimir. 6. Kayli Carter como Lila

como Lila 7. Miriam Silverman como Florence

como Florence 8. Mallori Johnson como Edwina

como Edwina 9. Matt Walsh como David

como David 10. Tattiawna Jones como Alexis

como Alexis 11. Louise Lambert como Dawn

