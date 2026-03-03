El jueves 5 de marzo del 2026, Netflix estrena “Vladimir”, una serie de 8 episodios que adapta la aclamada novela homónima de Julia May Jonas (publicada en el 2022). La ficción, que mezcla comedia dramática con tonos oscuros y provocadores, cuenta con la ganadora del Óscar Rachel Weisz como protagonista y productora ejecutiva. Así, ¿te gustaría saber exactamente quién es quién en esta historia de obsesión, deseo y humor negro? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía completa del reparto.
Vale precisar que la serie de Netflix sigue a una profesora universitaria de mediana edad cuya vida comienza a desmoronarse mientras desarrolla una peligrosa fijación por su atractivo colega más joven.
Entonces, cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesga todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.
Antes de continuar, mira el tráiler de "Vladimir“:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “VLADIMIR”?
1. Rachel Weisz como M
Empiezo la lista con la protagonista: una profesora y escritora sin nombre propio (identificada como “M” en los créditos), quien narra la historia directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared.
Resulta que ella enfrenta una crisis personal y profesional: su carrera literaria se ha estancado, su curso universitario pierde alumnos y su matrimonio tambalea.
La artista que la interpreta es Rachel Weisz, ganadora del Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por “The Constant Gardener” (2005) y reconocida por sus papeles en “La Momia”, “The Favourite” y “Dead Ringers”.
2. Leo Woodall como Vladimir
Vladimir es el joven escritor y profesor que llega a la universidad y se convierte en el objeto de la obsesión de nuestra protagonista.
El actor que asume este rol es Leo Woodall. Él saltó a la fama gracias a su participación en la segunda temporada de “The White Lotus” y consolidó su carrera protagonizando “One Day” y “Bridget Jones: Mad About the Boy”.
3. John Slattery como John
John es el esposo de la protagonista: un hombre que atraviesa sus propios escándalos personales y profesionales dentro del ámbito universitario.
El papel está a cargo de John Slattery, célebre por encarnar a Roger Sterling en “Mad Men”, por su trabajo en “Spotlight” y por darle vida a Howard Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel.
4. Ellen Robertson como Sid
Sid es la hija de la protagonista y de John, quien no duda en confrontar a su madre acerca de sus decisiones.
La actriz que la interpreta es Ellen Robertson, recordada por su participación en “Mickey 17” de Bong Joon-ho, en “Black Mirror” y en la serie “Too Much”.
Otros actores y personajes de “Vladimir”:
- 5. Jessica Henwick como Cynthia, la esposa de Vladimir.
- 6. Kayli Carter como Lila
- 7. Miriam Silverman como Florence
- 8. Mallori Johnson como Edwina
- 9. Matt Walsh como David
- 10. Tattiawna Jones como Alexis
- 11. Louise Lambert como Dawn
