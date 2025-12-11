El detective Benoit Blanc regresa con su caso más oscuro y peligroso en la tercera película de la saga “Knives Out”: “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” (también conocida como “Puñales por la espalda: De entre los muertos”, “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” o simplemente “Knives Out 3”). Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la cinta? Pues, si las respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Averigua quién es quién en la producción!

Vale precisar que la película de Netflix está escrita y dirigida por Rian Johnson, la mente maestra detrás de cada uno de los largometrajes de la franquicia.

Esta vez, a lo largo de 144 minutos de metraje, el filme explora un asesinato “imposible” que ocurrió en una iglesia rural de Nueva York... en donde—como es usual—todos los personajes son sospechosos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY”?

1. Daniel Craig como Benoit Blanc

Arranco la guía del elenco con el excéntrico detective privado a cargo de la investigación: Benoit Blanc.

​El actor que lo vuelve a interpretar es Daniel Craig, tres veces nominado a los Golden Globes gracias a su trabajo en “Knives Out” (2019), “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (2022) y “Queer” (2024).

Daniel Craig como Benoit Blanc en una escena de la película "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Foto: Netflix)

2. Josh O’Connor como el Reverendo Jud Duplenticy

Jud Duplenticy, por su parte, es un joven sacerdote católico que es señalado como el principal sospechoso del crimen.

El artista que asume este rol es el talentoso Josh O’Connor, también integrante de los elencos de "The Crown“, ”Challengers“, ”Emma." y "La chimera“.

Josh O'Connor como Jud Duplenticy en una escena de la película "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Foto: Netflix)

3. Glenn Close como Martha Delacroix

Martha Delacroix es una devota dama de la iglesia y, tras años como participante activa de la congregación, conoce todos sus secretos oscuros.

La actriz que le da vida al personaje es una leyenda de la interpretación: Glenn Close, recordada por obras como "101 Dalmatians“, ”Fatal Attraction“, ”The Wife" y "Albert Nobbs“.

Glenn Close como Martha Delacroix en una escena de la película "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Foto: Netflix)

4. Josh Brolin como el Monseñor Jefferson Wicks

Jefferson Wicks es el Monseñor que es encontrado muerto con un cuchillo en la espalda durante un sermón, lo que desencadena el misterio central de la película.

El papel está a cargo de Josh Brolin, estrella cuya filmografía incluye los títulos: "Milk“, ”No Country for Old Men“, ”American Gangster" y "True Grit“.

Josh Brolin como Jefferson Wicks en una escena de la película "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”:

5. Mila Kunis como Geraldine Scott , la jefa de policía local

, la jefa de policía local 6. Jeremy Renner como el Dr. Nat Sharp , el médico del pueblo

, el médico del pueblo 7. Kerry Washington como Vera Draven , la consejera legal de Wicks

, la consejera legal de Wicks 8. Andrew Scott como Lee Ross , un escritor de best-sellers

, un escritor de best-sellers 9. Cailee Spaeny como Simone Vivane , una ex chelista

, una ex chelista 10. Daryl McCormack como Cy Draven , un aspirante a político

, un aspirante a político 11. Thomas Haden Church como Samson Holt , un circunspecto jardinero

, un circunspecto jardinero 12. Jeffrey Wright como el Obispo Langstrom , quien asigna a Duplenticy a la iglesia

, quien asigna a Duplenticy a la iglesia 13. Noah Segan como Nikolai , el dueño de un bar

, el dueño de un bar 14. Joseph Gordon-Levitt en un cameo como narrador de béisbol

en un cameo como narrador de béisbol 15. Annie Hamilton como Grace Wicks

como Grace Wicks 16. James Faulkner como el Reverendo Prentice Wicks

como el Reverendo Prentice Wicks 17. Bridget Everett como Louise

