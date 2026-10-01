Creada, escrita y producida por George Kay (“Lupin”, “Hijack”), “War” es un drama legal de HBO Max que gira en torno a un costoso y escandaloso divorcio. Los protagonistas son el magnate tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Sienna Miller), quienes contratan a dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses, Cathcarts y Taylor & Byrne, para asegurar su victoria. La ardua batalla legal dejará al descubierto mentiras, traiciones y juego sucio. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie antológica, que cuenta con George Kay, Ben Taylor, Willow Grylls, Matt Sandford, Susan Breen, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian como productores ejecutivos, tiene ocho episodios, que se grabaron entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, y se emitirán a partir del 1 de octubre.

“War”, que promete un drama legal y psicológico vibrante, sofisticado y de ritmo adictivo, tiene un elenco conformado por Dominic West, Sienna Miller, Phoebe Fox, James McArdle, Pip Torrens, Nina Sosanya, Archie Renaux, Nick Mohammed, Celia Imrie, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell y Mark Quartley, entre otros.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WAR”

1. Dominic West como Morgan Henderson

Dominic West, conocido por interpretar a Jimmy McNulty en “The Wire”, Noah Solloway en “The Affair”, Fred en “Cuento de Navidad” y a Carlos, Príncipe de Gales, en “The Crown”, da vida a Morgan Henderson, un magnate tecnológico de alto perfil cuyo divorcio desata la tormenta. Se trata de un hombre influyente, competitivo y acostumbrado a ganar a toda costa.

Sienna Miller se encarga de interpretar a Carla Duval y Dominic West se encarga de interpretar a Morgan Henderson en el drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

2. Sienna Miller como Carla Duval

Sienna Miller, actriz británica que interpretó a la socialité Edie Sedgwick en “Factory Girl”, a la escritora Caitlin Macnamara en “The Edge of Love” y a la Baronesa en “GI Joe: The Rise of Cobra”, asume el papel de Carla Duval, la carismática estrella de cine de fama internacional que decide utilizar su propia influencia y estatus público para defender lo que le corresponde tras su separación de Morgan.

Sienna Miller asume el papel de Carla Duval, la esposa de Morgan, en el drama legal "War", que tiene ocho capítulos (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

3. Phoebe Fox como Serena Byrne

Phoebe Fox, que apareció en “Black Mirror”, “The Woman in Black: Angel of Death”, “The Hollow Crown: Wars of the Roses” y “The Great, interpreta a Serena Byrne en la serie “War”. Se trata de la socia del bufete Taylor & Byrne y esposa de Nicholas. Ella es parte de la defensa de Carla y destaca por ser una abogada litigante brillante, pragmática y sumamente estratégica.

Phoebe Fox como Serena Byrne, una abogada de Taylor & Byrne que representa a Carla, en la primera temporada del drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

4. James McArdle como Nicholas Taylor

James McArdle, que fue parte de series como Love and Marriage”, “Salting the Battlefield”, “37 Days”, “Mare of Easttown “, “Life After Life”, “Sexy Beast” y “Playing Nice”, asume el rol de Nicholas Taylor, socio del bufete Taylor & Byrne y esposo de Serena. Se trata de un abogado apasionado y astuto que espera que este nuevo caso lo ayude a consolidar el prestigio de su firma.

James McArdle como Nicholas Taylor, un abogado de Taylor & Byrne y esposo de Serena, en la primera temporada del drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

5. Pip Torrens como St. John Smallwood

Pip Torrens, que participó en producciones como “The Crown”, “The Nevers”, “Preacher”, “Poldark”, “Versailles”, “The Danish Girl”, “The Iron Lady”, “War Horse”, “Star Wars: The Force Awakens”, interpreta a St. John Smallwood, socio del bufete Cathcarts. Se caracteriza por ser aristocrático, implacable, frío y con conexiones al más alto nivel del poder británico.

Nina Sosanya como Beatrice "Queen Bea" Ubosi, Pip Torrens como St. John Smallwood y Dominic West como Morgan Henderson en el drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

6. Nina Sosanya como Beatrice “Queen Bea” Ubosi

Nina Sosanya, que fue parte de “Love Actually”, “Doctor Who”, “Killing Eve”, “Good Omens”, “Brave New World”, “Little Birds”, “The End We Start From”, “Baby Reindeer” y “Man vs. Baby”, da vida a Beatrice “Queen Bea” Ubosi, socia jurídica de Cathcarts. Se trata de una abogada sumamente meticulosa y feroz en la corte.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “War”:

Archie Renaux como Jonathan “Johnny” Warren

Nick Mohammed como Michael Stefano

Celia Imrie como Budgie

Shaheen Jafargholi como Saeed Masood

Akiya Henry como Nora Okafo

Honor Swinton Byrne como Bella Croft

Miles Jupp como David Schill

Kartanya Maynard como Suzie Levitniik

Alexandra Mardell como Cleo

Mark Quartley como Fred Templeman

Steve Furst como Bernard

Emma Laird como Molly Giordano

Rose Williams como Flora Monroe

Camille Coduri como Mumsy Monroe

Aran Murphy como Gabriel

¿DE QUÉ TRATA “WAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, “War” es un “drama legal de alto riesgo que sigue las vidas de los abogados más poderosos de Londres mientras los bufetes Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne se enfrentan en una batalla legal que acapara los titulares”.

Narra el “divorcio del empresario tecnológico británico Morgan Henderson (West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Miller), mientras que Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne no se detienen ante nada para asegurar la victoria para sus clientes”.

¿CÓMO VER “WAR”?

La primera temporada de “War” se estrenará a nivel mundial el jueves 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma HBO Max. Mientras que a Sky Television llegará el viernes 2 de octubre a través de Sky Atlantic y el servicio de streaming NOW en el Reino Unido, Irlanda e Italia, así como en Sky y WOW para Alemania, Suiza y Austria.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama legal solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

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