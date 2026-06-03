Debido al éxito de las cuatro temporadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y los hitos históricos que alcanzó la película “Infinity Castle”, no hay duda de que la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge es la más importante de Ufotable. Pero no es el único anime representativo del estudio de animación mundialmente aclamado por su calidad visual superior, la integración impecable de CGI con animación tradicional y su dirección de arte. También destaca la franquicia “Fate” de Type-Moon, que incluye “Fate/Zero” y “Fate/stay night: Unlimited Blade Works”.
Otra de las claves para consolidar la fama visual del estudio Ufotable son los animadores y directores talentosos. Algunos de los realizadores más importantes del estudio son Haruo Sotozaki, Takahiro Miura, Ei Aoki, Takuya Nonaka y Takayuki Hirao. Este último ganó fama gracias a varios de sus proyectos como “The Garden of Sinners: Paradox Spiral”, “Gyo”, “Majocco Shimai no Yoyo to Nene” y “God Eater”.
Takayuki Hirao, reconocido por su estilo visual dinámico, también es el creador de la aclamada película “Pompo: The Cinephile”, que se estrenó originalmente en 2021, adapta el manga homónimo creado por Shogo Sugitani y fue producida por el estudio de animación Studio CLAP, que también está detrás de de su próxima película “Wasted Chef”.
¿DE QUÉ TRATA “WASTED CHEF”?
“Wasted Chef” es una próxima película de anime original que mezcla cocina y ciencia ficción. La cinta escrita y dirigida por Takayuki Hirao sigue a jóvenes chefs que viajan a un mundo donde el sabor se ha perdido por completo. Mientras intenta ayudar, se enfrentan a una amenaza desconocida: una fuerza oscura pretende erradicar todo deseo del mundo.
La película distribuida por Kadokawa Animation cuenta con diseños de personajes de Shingo Adachi y música de Kenta Matsukama, quienes ya habían trabajado con Hirao en “Pompo: The Cinéphile”.
También se anunció que una adaptación al manga, ilustrada por Aero05, comenzará a serializarse en la revista Young Ace de Kadokawa Shoten el 4 de junio de 2026.
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WASTED CHEF”?
“Wasted Chef” se anunció en un festival de cine en el aeropuerto de New Chitose en noviembre de 2024 y se presentó en primicia en mayo de 2026 en el Annecy Animation Showcase del Festival de Cine de Cannes. Y se estrenará en 2027.
Se espera que llegue en la temporada de anime de otoño del próximo año. Primero se estrenará en cines japoneses y unos meses después empezará su distribución internacional.
Además, debido a que Kadokawa es la distribuidora, es posible que unos meses después de su llegada a cines, “Wasted Chef“ esté disponible en Crunchyroll o Netflix.
AVANCE DE “WASTED CHEF”
El primer avance oficial de “Wasted Chef” revela el tono visual de la película, combinando elementos cotidianos con una misteriosa atmósfera de ciencia ficción. Aunque empieza con los dos protagonistas preparando una hamburguesa de manera divertida, el tono cambia cuando se muestra el mundo desolado con estructuras misteriosas y luces extrañas cruzando el cielo.
“Aquel día, ‘tú’ y el ‘sabor’ desaparecieron del mundo” es el slogan principal del teaser de la próxima película anime que explora el tema contemporáneo de “¿qué es el valor?”
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