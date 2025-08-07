Después de la misteriosa desaparición de diecisiete niños de una misma clase, la profesora Justine Gandy (Julia Garner) y el resto de la comunidad se preguntan quién o qué está detrás del aterrador evento en “Weapons” (“La hora de la desaparición” en español), película de terror y misterio escrita, producida y dirigida por Zach Cregger. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La cinta producida por Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, J. D. Lifshitz y Raphael Margules tiene una duración de 128 minutos y se estrenó por primera vez en Filipinas el 6 de agosto de 2025. Mientras que su lanzamiento en los cines de Estados Unidos está programado para el 8 de agosto de 2025.

“Weapons” cuenta con un elenco conformado por Josh Brolin, Julia Garner, Cary Christopher, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan, Toby Huss, June Diane Raphael, Whitmer Thomas, Callie Schuttera, Clayton Farris, Luke Speakman y Scarlett Sher. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de terror?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WEAPONS”

1. Josh Brolin como Archer Graff

Josh Brolin, que fue parte de “Deadpool 2”, “Avengers: Infinity War”, “True Grit”, “Wall Street: Money Never Sleeps”, “Men in Black 3”, “Dune” y “Dune: Part Two”, da vida a Archer Graff, el padre de Matthew, uno de los niños desaparecidos. Archer culpa a la maestra por lo sucedido con los niños.

Josh Brolin interpreta a Archer Graff, el padre de uno de los niños desaparecidos en una escena de la película de terror "Weapons" (Foto: Warner Bros.)

2. Julia Garner como Justine Gandy

Julia Garner, que apareció en “Ozark”, “Inventing Anna”, “The Americans”, “Dirty John”, “The Perks of Being a Wallflower” y “The Assistant”, asume el rol de Justine Gandy, la profesora del grupo de estudiantes que desaparece misteriosamente. Ella al igual que el resto de adultos busca respuestas.

Julia Garner da vida a Justine Gandy, la maestra de los estudiantes desaparecidos en la película "Weapons" (Foto: Warner Bros.)

3. Alden Ehrenreich como Paul Morgan

Alden Ehrenreich, que participó en “Brave New World”, “Blue Jasmine”, “Cocaine Bear”, “Solo: A Star Wars Story”, “Fair Play” y “Oppenheimer”, interpreta a Paul Morgan en “La hora de la desaparición”. Se trata de un oficial de policía que tiene una relación complicada con Justine.

Alden Ehrenreich interpreta al oficial Paul Morgan en la película de terror "La hora de la desaparición" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Benedict Wong como Andrew Marcus

Benedict Wong, que fue parte de producciones como “Dirty Pretty Things”, “15 Storeys High”, “On a Clear Day”, “Sunshine”, “Grow Your Own”, “Moon”, “Spirit Warriors”, “The Martian”, “Doctor Strange”, “Deadly Class”, “Nine Days” y “3 Body Problem”, asume el papel de Andrew Marcus, el director de la escuela.

Benedict Wong da vida a Andrew Marcus, el director de la escuela, en la película de terror "La hora de la desaparición" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Cary Christopher como Alex Lilly

Cary Christopher, que apareció en las series “Twisted Sisters”, “Mr. Mom”, “9-1-1”, “Fuller House”, “American Horror Stories”, “NCIS: Criminología Naval”, “High Potential” y “Days of Our Lives”, da vida a Alex Lilly, el único niño de la clase de Justine que no desapareció.

Cary Christopher asume el papel de Alex Lilly, el unico niño que no desapareció, en la película de terror "La hora de la desaparición" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La hora de la desaparición”:

Austin Abrams como Anthony

Amy Madigan como Gladys Lilly

Toby Huss como Ed Locke

June Diane Raphael como Donna Morgan

Whitmer Thomas como Mr. Lilly

Callie Schuttera como Mrs. Lilly

Clayton Farris como Terry Marcus

Luke Speakman como Matthew Graff

Scarlett Sher como la narradora

¿DE QUÉ TRATA “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “La hora de la desaparición”, “cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.”

¿CÓMO VER “LA HORA DE LA DESAPARICIÓN”?

“La hora de la desaparición” se estrenará en los cines de Estados Unidos el 8 de agosto de 2025. Mientras que a Latinoamérica llegará un día antes, el 7 de agosto.

