Desde que el baile de “Merlina” (“Wednesday”) se volvió viral en TikTok con “Bloody Mary” de Lady Gaga como banda sonora no oficial, la conexión entre la cantante y la serie de Netflix parecía inevitable. Cuando se confirmó en 2024 que la cantante formaría parte de la segunda temporada, los fans estallaron de emoción: la mismísima “Madre Monstruo” llegaría a Nevermore Academy.

El hype no hizo más que crecer. Lady Gaga cantó un popurrí de ocho minutos en el evento TUDUM de Netflix, pisó con fuerza la alfombra roja del estreno y hasta lanzó un sencillo inspirado en la serie, “The Dead Dance”. Todo indicaba que su participación sería un momento estelar, quizá con un papel recurrente o al menos una secuencia larga.

En una visión, Rosaline, flotando etérea con un vestido completamente blanco, pone a prueba la determinación de Wednesday (Foto: Netflix)

PERO LA REALIDAD FUE DISTINTA

La estrella pop aparece en el episodio 6 de la temporada como Rosaline Rotwood, una psíquica Raven del pasado y antigua profesora de la abuela de Wednesday. Su papel es breve pero intenso: en una visión, Rosaline prueba la determinación de la protagonista con una prueba peligrosa, una especie de Gom Jabbar al estilo de “Dune”.

La escena, visualmente impactante, muestra a Gaga flotando etérea con un vestido blanco, casi como una aparición sagrada. Sin embargo, después de ese enfrentamiento y un caótico intercambio de cuerpos entre Wednesday y Enid, Rosaline se desvanece de la trama. Apenas regresa en una fugaz “videollamada” espiritual a través de una estatua.

Lady Gaga estuvo en "Merlina" nada menos que un minuto y 42 segundos (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS MINUTOS DURA LA PARTICIPACIÓN DE LADY GAGA EN “MERLINA”?

La respuesta sorprende por lo breve: un minuto con 42 segundos exactos. Sí, ni dos minutos en pantalla para una de las artistas más esperadas de la temporada.

La decepción de los fans es comprensible. Gaga es una actriz nominada al Oscar, con la capacidad de dominar la pantalla en segundos. Y aunque su cameo fue rodado en un solo día de filmación, muchos esperaban que Netflix le diera más espacio. Lo que recibimos fue un cameo glorificado, más un guiño a los fans que un rol fundamental en la historia.

Aun así, el cameo no carece de valor. Gaga logra imprimir misterio, poder y un toque teatral a su breve aparición. Es un momento que, aunque corto, funciona como catalizador para el caos narrativo del episodio. En otras palabras, si vas a tener a Gaga menos de dos minutos, al menos haz que esos segundos sean memorables.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.