Tras el final de la parte 1 de la segunda temporada de “Wednesday”, muchos fanáticos de la serie se preguntan quién es el nuevo objetivo que tendrá Tyler en los últimos episodios de esta entrega. Como se sabe, este personaje huye de Willow Hill, después de que el sistema de seguridad falló, luego del enfrentamiento entre Merlina y Fester contra Judi Spannegel.

Una vez en libertad, se encuentra en un primer momento con Marilyn Thornhill, quien fue al centro psiquiátrico con el fin de desvelar sus secretos. “No eres mi madre, eres mi maestra… o debería decir: eras”, le dice. Después al encontrarse frente a frente con Wednesday, que decide enfrentarlo, él termina lanzándola por una ventana y dejándola inconsciente.

Como el muchacho no puede sobrevivir sin su Amo, él huyendo en la parte 2 de esta segunda entrega, algunos se preguntan cuál será finalmente su destino y qué objetivo tendrá en mente.

En "Wednesday", Tyler tiene sed de venganza y ya tiene en mente quién será su próxima víctima (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE TYLER EN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “WEDNESDAY 2”?

Como Tyler saldó cuentas con Marilyn y Wednesday, ahora que esta suelto de seguro está pensando quién será su próximo objetivo, pues él tiene a varias personas en su lista para cobrar venganza.

De acuerdo con el co-showrunner, Alfred Gough, este personaje tendría en la mira a alguien muy cercano a la protagonista. Así como lo leíste, él hará su aparición nuevamente para dañar a una persona muy querida por Merlina en los últimos episodios de la exitosa serie. ¿De quién se trata?

Tyler Galpin fue recluido en un psiquiátrico en "Wednesday", del cual ya escapó (Foto: Netflix)

“Está suelto y tiene muchas cuentas que saldar. Ha saldado dos [Thornhill y Wednesday] y ahora tiene más. Wednesday previó la muerte de Enid y ahora Tyler está fuera... ¿ya ves que esto no pinta bien?”, señaló a TV Insider.

Si tomamos lo señalado por Gough, él sin duda está haciendo una clara referencia a Enid, la gran amiga de la protagonista. ¿Será que Merlina pueda otra vez prever la tragedia que rodea a la jovencita? Todo dependerá sobre cómo se repone tras ser lanzada por la ventana.

Emma Myers como Enid Sinclair y Jenna Ortega como Wednesday Addams en una escena de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí