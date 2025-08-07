“Wednesday” regresó con la primera parte de su segunda temporada este 6 de agosto de 2025, por lo que nuevamente vemos a la protagonista con su característico ingenio afilado y su encanto inexpresivo sumergiéndonos en otro misterio sobrenatural cuando retorna a los pasillos de la Academia Nevermore. Si bien, la protagonista y su familia están de vuelta, algunos personajes desaparecieron de la trama. A continuación, los actores que ya no forman parte de la exitosa serie de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE NO VOLVIERON A “WEDNESDAY 2”?

Conoce a los actores que ya no forman parte del elenco de la segunda entrega de “Wednesday”.

PERCY HYNES WHITE - XAVIER THORPE

En la primera temporada de "Wednesday", Percy Hynes White dio vida a Xavier Thorpe, quien cobró cierto protagonismo (Foto: Netflix)

Percy Hynes White, quien interpretó a Xavier Thorpe, ya no está en “Wednesday 2”. Esta es la salida más notable, toda vez que muchos nos emocionamos al verlo en la primera entrega formando una especie de vínculo afectivo con la protagonista; sin embargo, pese a la química que podía mostrar más adelante con Merlina, el actor fue despedido del proyecto.

Aunque no hay una razón oficial de su salida, todo se debería a las acusaciones de abuso sexual en su contra que le hicieron en 2023, año en el que una joven lo acusó en X de haberse aprovechado de ella y otras mujeres en las reuniones que organizaba, pues asegura que cuando se distraían, él alteraba sus bebidas. Pese a que el histrión negó todo, Netflix prefirió no arriesgarse y lo sacó de la producción.

NAOMI J. OGAWA - YOKO TANAKA

En "Wednesday 2", ya no veremos a la estudiante Yoko Tanaka (Foto: Netflix)

En la primera temporada de “Wednesday”, vimos a Naomi J. Ogawa dando vida a Yoko Tanaka, una estudiante vampiro de la Academia Nevermore, a quien vimos en algunos momentos a lo largo de la trama; sin embargo, para esta segunda entrega, ella ya no está en la serie.

En mayo de 2024, Deadline dio a conocer que Ogawa dejaba este exitoso proyecto, pues consideraba que “no tenía sentido” que regresara.

GEORGE BURCEA - LARGO

La fotografía que se tomó George Burcea en diciembre de 2022 con el siguiente texto: "Conoce al hermoso Lurch de Wednesday" (Foto: @miles_millar / Instagram)

George Burcea, quien interpretó a Largo, el mayordomo de la familia Addams, tampoco está en la serie, pero a diferencia de los dos anteriores actores, su personaje fue reemplazado por el actor finlandés Joonas Suotamo.

Se sabe que el propio histrión rumano renunció por voluntad propia por motivos estrictamente personajes y de gestión.

Otros actores que ya no regresan a “Wednesday 2”

Riki Lindhome, quien interpretó a la Dra. Valerie Kinbott, la terapeuta que asignaron a Merlina cuando llegó a la Academia Nevermore.

Tommie Earl Jenkins, quien tuvo el papel de Noble Walker, el finado alcalde de Jericho.

Calum Ross, quien dio vida a Rowan Laslow, un estudiante con poderes telequinéticos de Nevermore.

Nitin Ganatra, quien interpreta al Dr. Reggie Anwar, el forense del pueblo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí