Si eres de los que, como yo, quedaron atrapados con la primera temporada de “Wednesday”, entonces seguro has estado contando los días para ver su regreso y hasta comerte todos los nuevos capítulos en un solo día. Tres años de espera no son poca cosa, pero valió totalmente la pena: la segunda temporada llegó directo al puesto número uno de lo más visto en Netflix y, sinceramente, no parece que vaya a moverse de ahí en un buen rato.

Y cómo no, si estamos hablando del spin-off más exitoso que ha tenido “La Familia Addams” en mucho tiempo, liderado por una brillante Jenna Ortega que se ha ganado su lugar como una de las figuras más potentes del streaming actual. Pero detrás de este regreso tan esperado hay detalles fascinantes, giros inesperados y cambios que quizás no notaste a simple vista. Así que, si ya te viste los primeros cuatro episodios y estás buscando más para calmar la ansiedad hasta el estreno de la segunda parte, déjame contarte los secretos que esconde esta nueva temporada.

SECRETOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “WEDNESDAY”

1. De Rumania a Irlanda: un cambio que lo cambia todo

Una de las transformaciones más grandes entre la primera y la segunda temporada de “Wednesday” tiene que ver con el lugar de rodaje. Aunque la serie está ambientada en Vermont, la primera entrega fue grabada en Rumania por su arquitectura gótica, perfecta para esa vibra espeluznante que tanto amamos.

Pero esta vez, el equipo se trasladó nada menos que a Irlanda. Y no fue una mudanza cualquiera: fue la producción más grande jamás filmada en la historia del país, superando incluso a monstruos como “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “Vikings” y “Braveheart”. En serio, hasta el primer ministro irlandés, Simon Harris, visitó el set para conocer al mismísimo Tim Burton. Y sí, todo esto se nota: el paisaje, los edificios, la atmósfera, todo se siente bien.

2. La estética de Edgar Allan Poe regresa y se refina

Una cosa que siempre me encantó de “Wednesday” es cómo rinde homenaje a Edgar Allan Poe, el maestro del terror gótico. En esta temporada, ese detalle se llevó al siguiente nivel. Si prestas atención al papel tapiz en Nevermore Academy, verás referencias visuales a cuentos como “La máscara de la muerte roja”, “El corazón delator”, “Ligeia” y “La caída de la casa Usher” (que también fue adaptada por Netflix en 2023).

Incluso se incorporaron ilustraciones inspiradas en Harry Clarke, el artista de vitrales irlandés, lo que cierra perfectamente el círculo con el nuevo escenario de grabación. Todo está meticulosamente pensado para sumergirnos más en ese universo entre lo poético y lo oscuro.

3. Sí, parece Harry Potter, pero no lo es

Es imposible no pensar en Hogwarts cuando vemos Nevermore: internado, magia, criaturas extrañas. Y sí, los creadores Alfred Gough y Miles Millar son muy conscientes de ello. En una entrevista con The Hollywood Reporter explicaron que su misión era superar las comparaciones con la saga de J.K. Rowling, aunque la respetan profundamente.

En lugar de ocultarlo, decidieron abrazar el concepto… pero dándole el sello único de La Familia Addams. ¿El resultado? Un universo con alma propia, donde lo raro no es rechazado, sino celebrado. Y eso, personalmente, me encanta.

4. Narrativa partida, pero estratégicamente pensada

Seguro notaste que la temporada está dividida en dos partes. Pero ojo: esto no fue decisión del equipo creativo. Aun así, el showrunner Alfred Gough lo convirtió en una oportunidad narrativa. “Queríamos que los primeros cuatro episodios se sintieran completos, y dar paso a algo más grande después”, explicó.

¿La idea? Romper con la fórmula clásica de misterio lineal y ofrecernos dos mini-arcos dentro de una misma temporada. Y si viste ese cliffhanger del episodio cuatro… sabes que lo lograron.

5. Nuevos personajes, nuevos desafíos

Una de las incorporaciones más queridas por los fans ha sido la de Joanna Lumley, quien interpreta a la excéntrica abuela Hester Frump. Pero lo curioso es que ni siquiera ella sabía cómo debía sonar su personaje. Tim Burton le pidió que no fuera “demasiado británica”, así que terminó usando un acento estilo Atlántico medio, muy al estilo del cine clásico. ¿Resultado? Un personaje tan extraño como entrañable.

Y ojo con Evie Templeton, quien interpreta a Agnes DeMille. No tenía idea de que estaba audicionando para “Wednesday” hasta que llegó al callback con Jenna Ortega y Emma Myers por Zoom desde Nueva Zelanda. Su inspiración para el papel vino nada menos que de Alguien voló sobre el nido del cuco. Así que prepárate para una interpretación intensa y memorable.

6. Cameos de lujo: Lady Gaga y Christopher Lloyd

Una de las mayores sorpresas (y alegrías) para los fans es la aparición confirmada de Lady Gaga en la segunda mitad de la temporada. Todo comenzó cuando su canción Bloody Mary se volvió viral como fondo del famoso baile de “Wednesday”… y sí, ella misma participó en la tendencia. Fue tan icónico que los creadores no lo dudaron: “Teníamos que incluirla”.

Y si eso no fuera suficiente, Christopher Lloyd, el inolvidable tío Fester de las películas de los 90, regresa a la franquicia. Fue él quien pidió aparecer, y los productores le dieron un rol digno de su legado: el Profesor Orloff, una cabeza flotante en un frasco. Porque claro, si vas a traer a Lloyd, tienes que hacerlo a lo grande.

7. ¿Un spin-off en camino? Todo apunta a que sí

Para quienes no se cansan del universo de “Wednesday”, hay buenas noticias. El showrunner Alfred Gough reveló que están considerando seriamente un spin-off, probablemente centrado en otros personajes del mundo Addams. Aunque aún no hay confirmación oficial, Netflix ya dio luz verde a una tercera temporada, lo que deja el camino abierto para expandir este universo oscuro, gótico y maravillosamente raro.

