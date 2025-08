La segunda temporada de “Wednesday”, cuya primera parte se estrenó este 6 de agosto de 2025 en Netflix sí que nos sorprendió, pues además de la nueva historia de misterio sobrenatural que nos pone los pelos de punta, también somos testigos de algunos cambios clave dentro del reparto; y no me refiero a la salida de Percy Hynes-White, quien interpretó a Xavier Thorpe, sino al querido Largo (Lurch) que fue reemplazado. Conoce la razón para que cambiaran al actor que da vida al mayordomo de la casa.

¿POR QUÉ CAMBIARON AL ACTOR QUE HACÍA DE LARGO / LURCH EN “WEDNESDAY”?

Si te habías acostumbrado a ver a George Burcea en el papel del hombre extremadamente alto, de aspecto tétrico y que con pocas palabras puede expresar sus sentimientos con solo una expresión facial; pues bien, para la segunda temporada cambiaron al actor. Pero ¿qué llevó a la producción a tomar tal decisión? ¿También fue despedido?

De acuerdo con algunas fuentes, el actor Burcea decidió por voluntad propia no regresar para la entrega dos de “Wednesday”. Según dijo en Instagram, se alejaba por motivos estrictamente personales.

Tras ello, no se dio mayores detalles de su partida, pero si revisamos sus redes sociales, él se encuentra inmerso en otros proyectos. Es más, en abril de este 2025 fue nombrado embajador del “We Run to the Moon and Back”, un evento organizado por una asociación de su país que reúne el deporte, la solidaridad y el cuidado para aquellos que necesitan apoyo a causa de diversas enfermedades.

¿QUIÉN REEMPLAZÓ A GEORGE BURCEA COMO LARGO EN “WEDNESDAY”?

En esta segunda temporada, el actor que interpreta a Largo (Lurch) es el actor finlandés y ex jugador de baloncesto Joonas Suotamo, quiend estaca por tener una gran altura. Es conocido por interpretar a Chewbacca en la saga de “Star Wars”, donde sustituyó a Peter Mayhew desde “El Despertar de la Fuerza”.

La estatura de Joonas Suotamo. Él mide 6 pies 11 pulgadas (2 metros con 10 centímetros). Comparando su talla con Burcea, es más alto ya que este mide 6 pies 3 pulgadas (1.90 m).

Los primeros cuatro capítulos de “Merlina” ya están disponibles a nivel mundial en Netflix; por tanto, para disfrutarlos debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming. En tanto, el resto de los episodios llegarán en septiembre.

