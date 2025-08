Lo último que supimos de Xavier Thorpe en “Wednessay” fue cuando le envió un regalo a la protagonista. Se trataba de un paquete en cuyo interior había una pintura de un cuervo con ojos rojos, la cual estaba acompañada con la siguiente nota: “Intenté escribirte, pero supongo que perdiste el teléfono que te di. Considéralo mi regalo de despedida”. De esta forma, aquel muchacho con el que tuvo cierto acercamiento en la temporada 1 le decía adiós, pero… ¿era algo definitivo? Sí. Para tristeza de los fanáticos de esta producción, el actor que le da vida al estudiante de Nevermore había sido despedido. A continuación, el motivo que llevó a Netflix sacar del proyecto a Percy Hynes White.

La segunda temporada de “Wednesday” fue dividida en dos partes, los primeros cuatro episodios llegaron este 6 de agosto de 2025 al gigante de streaming, mientras que el resto verá la luz solamente unas semanas después, en septiembre.

El actor Percy Hynes White interpreta a Xavier Thorpe en la serie "Wedenesday" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ DESPIDIERON A PERCY HYNES WHITE, EL ACTOR QUE HACÍA DE XAVIER THORPE EN “WEDNESDAY”?

Tras la llegada de la segunda entrega de “Wednesday”, la trama ha provocado que los seguidores realicen todo tipo de especulaciones sobre lo que pasará más adelante; sin embargo, algo que llamó poderosamente su atención fue no ver al actor que interpreta a Xavier Thrope. ¿A qué se debe esto?

A pesar de que su personaje había cobrado cierto protagonismo por el triángulo amoroso que había surgido entre él Merlina y Tyler, resulta que Percy Hynes White fue despedido de esta producción tras haber sido acusado de agresión sexual.

Todo comenzó en 2023 cuando una joven señaló al histrión de haberla agredido sexualmente. La denuncia pública fue realizada a través de la red social X, a la que otras muchachas se sumaron. Según sus acusaciones, él compartía fotos íntimas de varias de chicas, incluyendo sus fans. No sólo ello, también aseguraron que realizaba fiestas clandestinas para invitarlas y cuando se ellas distraían, adulteraba sus bebidas.

Antes las graves acusaciones, Percy Hynes White no dudó en dar la cara y respondió tajantemente en su cuenta de Instagram que solamente buscaban dañar su carrera. “Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me retraten como alguien intolerante o negligente con la seguridad de otros. Estas afirmaciones infundadas y dañinas pueden generar desconfianza hacia las verdaderas víctimas. Me angustia saber que esta desinformación ha afectado a tantas personas”, decía parte del comunicado.

Tras ello agradeció a quienes lo apoyaron y no dudaron de él ni un momento, al tiempo de mencionar que no solamente lo dañaban a él, también a su familia, amigos y colegas, por lo que pidió parar con todo.

Aunque dio su versión, el actor confirmó en 2024 que ya no iba a formar parte de la serie “Wednesday”. La noticia generó todo tipo de comentarios, mientras algunos cuestionaban su comportamiento, otros respaldaron su defensa. Tras la polémico, la producción y los actores también se deslindaron de él.

Jenna Ortega junto a Percy Hynes White en una escena de "Wednesday" (Foto: Netflix)

