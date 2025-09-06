Si estás al día con el final de la serie “Wednesday” de Netflix, seguro ya notaste que la segunda parte de la temporada 2 cambió radicalmente el rumbo de varios personajes. Pero de todos los giros que vimos, el que más me impactó fue el de Enid Sinclair, la encantadora chica lobo y mejor amiga de Merlina Addams. Y es que ahora sabemos que no es cualquier mujer lobo, sino una alfa. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, te adelanto que no es tan genial como suena.

Personalmente, siempre me gustó el desarrollo de Enid. Es carismática, sensible y representa un equilibrio perfecto para el carácter oscuro de Merlina. Pero en esta nueva temporada, el concepto de “hombre lobo alfa” nos abre un panorama totalmente diferente y bastante trágico. Hoy te quiero contar por qué esta revelación podría cambiarlo todo para ella en la próxima entrega, “Wednesday 3”, y por qué existe la posibilidad real de que Enid termine sola.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN HOMBRE LOBO ALFA Y QUÉ PASA CON ENID?

Aunque muchas veces se asume que el “alfa” es el líder de la manada —como hemos visto en películas y series—, “Wednesday” le da un giro interesante a este concepto. En la serie, un hombre lobo alfa es una criatura más fuerte, con la capacidad de transformarse a voluntad, sin depender de la luna llena. Pero esta habilidad trae consecuencias importantes.

Lo que aprendemos a través de la profesora Isadora Capri, también mujer lobo, es que los alfa son marginados por su propia especie. Se desarrollan más tarde que los demás, no controlan bien sus emociones al transformarse y, en muchos casos, acaban convirtiéndose en lobos solitarios, literalmente. Pero lo más doloroso para Enid Sinclair es que si se transforma en luna llena podría quedarse en esa forma y no volver a lucir su apariencia humana.

Este descubrimiento llega en un punto crucial de la segunda parte de “Wednesday 2”. Enid ya había logrado finalmente encajar en la manada de Nevermore Academy, algo que siempre deseó. Pero todo se derrumba cuando descubre su verdadera naturaleza.

Lo más doloroso es que Enid elige guardar silencio. Sabe que, si la manada se entera, la rechazarán. Lo que más temía —quedar sola— podría convertirse en realidad, no por lo que hizo, sino por lo que es. Esa lucha interna la hace más humana que nunca, y más cercana a nosotros como espectadores.

El momento más impactante ocurre cuando Enid decide transformarse —en plena luna llena— para salvar a Merlina que había sido enterrada viva, sabiendo que podría quedar atrapada en su forma de lobo para siempre. Este acto de sacrificio no solo demuestra su valentía, sino que establece una nueva dinámica para la tercera temporada.

En las últimas escenas, la vemos alejarse de todo lo que conoce, en estado salvaje y huyendo. Ya no solo teme el rechazo, ahora es una fugitiva. Su vida está en peligro porque su propia especie podría cazarla por ser alfa.

LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA DE CARA A LA TEMPORADA 3

Merlina jura no dejarla sola

Una de las líneas más emotivas de la temporada es cuando Merlina Addams le dice a Enid que nunca la abandonará. Y aunque su relación ha tenido altibajos, este momento marca un antes y un después. Lo que viene ahora en “Wednesday 3” podría enfocarse en esa promesa: nuestra protagonista intentando encontrar y salvar a Enid, su amiga, su mejor amiga...

Es más, en las escenas finales vemos que Merlina se une a su tío Fester para emprender una búsqueda de Enid, por lo que la tercera temporada podría centrarse en eso.

¿Puede Enid volver a ser humana?

Aunque la serie no lo deja claro, hay pistas que sugieren que Enid podría recuperar su forma humana. El costo de los efectos visuales de tener un personaje en forma de lobo durante toda una temporada sería alto, así que es probable que eso se resuelva pronto. Pero más allá de lo técnico, lo interesante será ver qué precio pagará Enid por volver… si es que vuelve.

Por otro lado, hay que recordar que, cuando se hace toda la explicación de qué es un hombre lobo alfa dentro de la serie, Isadora Capri dice que la persona “podría quedarse en su forma de lobo para siempre”. En otras palabras, no es un hecho. Hay posibilidades de que Enid se quede así para siempre, pero también existiría la manera de que vuelva a su forma humana.

El papel de Isadora Capri y las dudas que deja

No podemos dejar fuera a Isadora Capri, la misteriosa profesora que le revela a Enid su estatus de alfa. Aunque en un inicio parece una aliada, su comportamiento final genera muchas dudas. ¿Tiene algún motivo oculto? ¿Está manipulando a Enid? Es posible que no todo lo que le dijo sea cierto, y eso abre otra línea narrativa muy rica para explorar. Y es que ella quiere convertirse en la nueva ama de Tyler, el hyde.

¿La manada puede aceptar a un alfa?

Una pregunta clave para “Wednesday 3” es si los lobos de Nevermore Academy pueden romper con las normas tradicionales y aceptar a Enid como parte de la manada, a pesar de su condición. Aquí se plantea un tema que trasciende la fantasía: ¿somos capaces de aceptar lo que es diferente, incluso dentro de nuestra propia comunidad?

Un futuro incierto para Enid, pero con esperanza

Aunque ahora todo parece apuntar a que Enid Sinclair estará sola y perseguida, no todo está perdido. Si algo nos enseñó esta segunda temporada es que Merlina stá dispuesta a ir más allá por ella. Y si eso significa desafiar a una especie entera, seguro lo hará.

Además, vuelvo a recordar que Merlina le prometió a Enid que jamás la dejará sola, por lo que tiene que cumplir su palabra, más ahora porque su amiga se transformó en lobo para salvarle la vida. Ojo por ojo, favor por favor, promesa por promesa.

