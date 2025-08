Desde que Netflix anunció que Lady Gaga se uniría al universo gótico de “Wednesday”, las redes sociales no han dejado de especular: ¿será una villana, una aliada o algo completamente inesperado? Sin embargo, quienes devoraron los primeros cuatro episodios de la nueva temporada se llevaron una gran sorpresa (y no precisamente la que esperaban): la cantante aún no aparece.

La temporada 2 de “Wednesday” llegó con todo el caos prometido. Monstruos, asesinatos, secretos y nuevos personajes interpretados por actores icónicos como Steve Buscemi, Thandiwe Newton y Christopher Lloyd. Pero en medio de tantas apariciones, faltó una que los fans esperaban con ansias: la de la mismísima Madre Monstruo. Ni rastro de ella en los pasillos oscuros de la Academia Nevermore, al menos por ahora.

Es probable que Lady Gaga aparezca en uno de los últimos cuatro episodios, que se emitirán en septiembre (Foto: Netflix)

Netflix ya había advertido que esta segunda entrega se dividiría en dos partes. La primera mitad se estrenó el 6 de agosto con cuatro episodios llenos de tensión, y la segunda parte llegará el 3 de septiembre. Es muy probable que Lady Gaga haga su aparición justo ahí, en uno de los episodios finales, guardada como la carta más brillante (y tenebrosa) bajo la manga.

¿QUÉ PERSONAJE INTERPRETARÁ LADY GAGA EN “WEDNESDAY”?

Netflix ha revelado que la cantante y actriz interpretará a Rosaline Rotwood, una profesora legendaria de Nevermore. Aunque aún no se sabe si será una mentora de Wednesday o una figura que complicará aún más la trama, el nombre sugiere un personaje con historia, presencia y un aura difícil de ignorar. Como era de esperarse, Gaga no llega para pasar desapercibida.

El misterio que rodea a Rosaline Rotwood ha hecho crecer teorías de todo tipo: algunos piensan que será una bruja poderosa del pasado; otros, que será una exdirectora de Nevermore que regresa con cuentas pendientes. Lo que está claro es que su presencia podría cambiar el rumbo de la historia y agregar una nueva capa de intensidad al ya complejo mundo de Wednesday Addams.

Este tipo de apariciones estratégicas no son nuevas en el catálogo de Netflix. Tal como sucedió con “Stranger Things” o “Bridgerton”, guardar un personaje importante para el final mantiene a la audiencia enganchada. Y tratándose de Lady Gaga —un ícono de la música, la moda y la actuación—, lo lógico era reservarla para un momento realmente inolvidable.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.