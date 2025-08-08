Como era de esperarse, tras el estreno de sus primeros episodios, la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix a nivel mundial. Por lo tanto, los fanáticos del drama creado por Alfred Gough y Miles Millar están atentos a cada detalle de la nueva entrega. Entonces, ¿dónde se grabaron los nuevos capítulos?

La temporada 2 de la serie protagonizada por Jenna Ortega no solo realizó cambios entre los miembros del elenco secundario, también trasladó su producción. Mientras la primera entrega se grabó en Rumania, la nueva tuvo lugar en Irlanda, en múltiples ubicaciones en Dublín, Wicklow y Offaly.

“Todo en Irlanda encaja con la sensibilidad de la serie: tenemos bosques increíbles; tenemos hermosos castillos; tenemos la exuberante vegetación, los cielos grises”, indicó Millar, creador de “Wednesday”. “Hay algo mágico en la luz que realmente le da un toque especial a la serie”.

Por su parte, Jenna Ortega declaró a STV News: “Nunca había estado en Irlanda y fue maravilloso. Lo que más me gustó fue la amabilidad de la gente, pero también el paisaje era realmente bonito. Hice todo lo posible por ver la isla lo mejor posible durante mi estancia”.

LAS LOCACIONES EN LAS QUE SE GRABÓ LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”

La mayor parte de las escenas de interiores de la segunda temporada de “Wednesday” se grabaron en los Estudios Ashford en el condado de Wicklow, Irlanda. Desde los interiores de Nevermore y el laboratorio de Orloff hasta la hoguera del Día del Fundador, Rotwood Cottage, la celda de Tyler en Willow Hill.

Castillo de Charleville

El Castillo de Charleville, ubicado en el condado de Offaly, es uno de los escenarios principales de la nueva entrega. Se trata de un ejemplo significativo de la arquitectura neogótica en Irlanda, lo que lo convierte en el ideal para representar la Academia Nunca Más. En este lugar también se grabaron producciones como “Becoming Jane” (2007) y “The Green Knight” (2020).

En la temporada 2 de "Wednesday", el Castillo de Charleville fue utilizado para recrear la Academia Nunca Más (Foto: Netflix)

Finca Powerscourt

En el tercer episodio de la segunda temporada de “Wednesday”,Merlina y el resto de los estudiantes de Nevermore se trasladan al Campamento Jericho. Para esas tomas se utilizó la finca Powerscourt, ubicada en el condado de Wicklow, Irlanda. Los bosques que rodean la finca sirvieron de escenario para el Cementerio Nevermore.

Merlina Addams (Jenna Ortega) asiste al Campamento Jericho en la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

Clonliffe College

Para recrear el hospital Psiquiátrico Willow Hill, donde encierran a Tyler Galpin (Hunter Doohan) tras los eventos de la primera temporada, se utilizó el Clonliffe College de Dublín, Irlanda. Funcionó a la perfección debido a que se trata de un edificio de estilo gótico.

Tyler Galpin (Hunter Doohan) está internado en el hospital Psiquiátrico Willow Hill en la primera parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

Bosque de Cloragh

Cuando Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) acepta encargarse de la gala de recaudación, debe mudarse a Rotwood Cottage. Pero no se trata de un edificio real. La producción construyó una versión miniatura en el bosque.

Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) se mudó a Rotwood Cottage en la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

