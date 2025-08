CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La música sin duda es parte fundamental de las películas y series. Y por supuesto, “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) no es la excepción. De hecho, una de las canciones y bailes de la primera entrega de la popular serie de Netflix se volvió viral en redes sociales. Tras el estreno de la segunda temporada de la ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar, te comparto la lista de las canciones que aparecen en los cuatro primeros episodios.

La primera parte de la segunda entrega presenta una variedad de géneros musicales, seleccionados por las supervisoras musicales Jen Malone y Nicole Weisberg. “Tomamos la energía de la primera temporada y abrimos una nueva puerta”, señaló Weisberg a Tudum. “Así que ahora la segunda temporada se siente más expansiva musicalmente”.

Los nuevos episodios de “Wednesday” incluyen clásicos del rock como “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen y “You Really Got Me” de The Kinks. Versiones de clásicos de los noventa como la versión de GnusCello de “Losing My Religion” de REM y una versión para piano de “Zombie” de The Cranberries. Así como música clásica de Wagner y Mozart.

Jen Malone y Nicole Weisberg crearon una banda sonora que captura los múltiples gustos y energías de los marginados de Nevermore y la extensa familia Addams en la nueva temporada de “Merlina”.

Cada canción fue seleccionada con un propósito. “A veces, las canciones pueden funcionar como una banda sonora”, aseguró Malone. “Siempre se trata de encontrar el momento adecuado y dejar que surja de forma natural”.

LISTA DE CANCIONES DE “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 1

Episodio 1: “Y un sombrío día volvió”

“My Favorite Things” de The Lennon Sisters

“Un Mundo Raro” de Chavela Vargas

“Tropical Island” de Barry Lipman Singers

“Kiss Me” de Sixpence None the Richer

“Um Oh Ah Yey” de MAMAMOO

Prokofiev’s Romeo and Juliet Op. 64, Act 1: Dance of the Knights

“No Time To Cry” de Sisters of Mercy

“Nevermore Alma Mater” de Pitch Slaps

“Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen

Bianca Barclay (Joy Sunday) y su grupo cantan en la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

Episodio 2: “Más vale un sombrío demonio conocido...”

“You Really Got Me” de The Kinks

“The Marriage of Figaro” de Voi Che Sapete (Pantheon Classics)

Verdi’s “Dies Irae” (Pantheon Classics)

Bruno (Noah B. Taylor) conquista a Enid Sinclair (Emma Myers) en la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

Episodio 3: “El llamado de la sombría naturaleza”

“La Cumparsita” de Roberto Alagna

“I Walked with a Zombie” de Roky Erickson

“Ride of the Valkyries” de Wagner

“Bad Moon Rising” de Creedence Clearwater (Versión del elenco)

“Besame Mucho” de Pedro Vargas

“Losing My Religion” de R.E.M. (Cover de GnusCello)

Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) y Gómez Addams (Luis Guzmán) bailan juntos en la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

Episodio 4: “Si estas sombrías paredes hablaran”

“I Want To Know What Love Is” de Foreigner

“Ain’t That A Kick In The Head” de Dean Martin

Symphony No. 34 in C Major K. 338 – Adante di Molto by Mozart

“Dream Weaver” de Gary Wright

“All By Myself” de Eric Carmen

“Zombie” de The Cranberries (Cover en piano)

Scene D’Amour de Bernard Hermann

Lucas/Fester (Fred Armisen) aparece en el cuarto episodio de la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí