Si quedaste en shock con el final del episodio 4 de la segunda temporada de “Wednesday”, no eres el único. La serie creada por Alfred Gough y Miles Millar y dirigida por Tim Burton regresó este mes con su segunda entrega, pero con una particularidad que dejó a más de uno mordiéndose las uñas y con ganas de más: solo se lanzaron los primeros cuatro episodios. Ahora, Netflix ya confirmó cuándo y a qué hora llegará la Parte 2, que promete resolver todos los misterios pendientes.

Entiendo que para muchos puede ser frustrante tener que esperar, pero lo cierto es que esta estrategia funciona. “Wednesday” —o “Merlina”, como se conoce en Latam o “Miércoles” en España— es uno de los mayores éxitos de Netflix, y la plataforma sabe cómo mantenernos enganchados, generando conversación semana tras semana, como sucedió con “Stranger Things” o “La Casa del Dragón” en HBO Max.

Jenna Ortega como Merlina Addams en una escena de la parte 2 de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

Los últimos cuatro episodios de la temporada 2 de “Wednesday” llegan a Netflix el martes 3 de septiembre de 2025. Esta segunda parte completará la entrega que comenzó el pasado 6 de agosto y que dejó a todos con ganas de más.

Con esta división en dos tandas, Netflix busca mantener el interés activo por más tiempo, alargando el fenómeno y permitiendo que la historia madure en redes sociales. Lo que antes se veía en un maratón, ahora se disfruta como una experiencia prolongada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “WEDNESDAY”?

Si ya has seguido estrenos previos en Netflix, sabrás que sus lanzamientos globales se ajustan a la medianoche del Pacífico (PT). Aquí te dejo los horarios exactos para Latinoamérica, Estados Unidos y España:

Estados Unidos (PT): 12:00 AM

Estados Unidos (ET): 3:00 AM

México (CDMX): 2:00 AM

Colombia / Perú / Ecuador / Panamá: 3:00 AM

Venezuela / Bolivia / República Dominicana: 4:00 AM

Chile / Paraguay: 4:00 AM

Argentina / Uruguay / Brasil (Brasilia): 5:00 AM

España (península): 9:00 AM

Algunos horarios no son ideales para madrugar, pero si eres fan, probablemente te levantes igual a verlo antes de desayunar.

¿CÓMO VER LOS NUEVOS EPISODIOS DE WEDNESDAY?

Muy fácil: solo necesitas una cuenta activa de Netflix. No importa si tienes el plan básico con anuncios o el premium, los episodios estarán disponibles para todos los suscriptores sin costo adicional. Solo asegúrate de tener tu app actualizada o ingresar desde el sitio web oficial www.netflix.com el día del estreno.

Gwendoline Christie regresa como Larissa Weems en los últimos cuatro episodios de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ESPERAR DE LA PARTE 2?

El final del episodio 4, titulado “Si las tristezas hablaran”, nos dejó con un cliffhanger impactante: Wednesday (interpretada por Jenna Ortega) quedó inconsciente y cubierta de sangre. Está claro que no es el final de nuestra protagonista, pero el misterio detrás del crimen que investiga aún no ha sido resuelto, y eso es lo que más intriga genera.

La Parte 2 promete resolver varias preguntas clave que quedaron flotando. ¿Quién está detrás de los nuevos crímenes en Nevermore Academy? ¿Cómo evolucionará la amistad entre Wednesday y Enid? ¿Y qué papel jugará la familia Addams esta vez?

¿POR QUÉ NETFLIX DIVIDE EN PARTES SUS GRANDES ÉXITOS?

Netflix viene usando esta estrategia con sus títulos más populares. Lo vimos en “Stranger Things 4”, donde la separación por volúmenes elevó el nivel de expectativa. Con “Wednesday”, la plataforma intenta replicar ese efecto, manteniendo a la audiencia activa durante más semanas, generando debates, teorías y memes.

No olvidemos que la temporada 1 de “Wednesday” fue la serie más vista en la historia de Netflix, con 252 millones de visualizaciones y más de 1.700 millones de horas reproducidas. No es una exageración decir que dicha producción es un fenómeno global.

