Además de revelar que la producción de la tercera temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) empezó oficialmente en Dublín, Irlanda, Netflix anunció, el 23 de febrero de 2026, a los nuevos miembros del elenco de la exitosa serie creada por Alfred Gough y Miles Millar. Winona Ryder (“Beetlejuice”, “Stranger Things”), Chris Sarandon (“Dog Day Afternoon”, “The Princess Bride”), Noah Taylor (“Peaky Blinders”, “Game of Thrones”), Oscar Morgan (“A Knight of the Seven Kingdoms”, “Gotham Knights”) y Kennedy Moyer (“Task”, “Roofman”) se unen a la anunciada anteriormente Eva Green.

“Es un deleite siniestro abrir de nuevo las puertas de Nevermore Academy al comenzar la producción de la tercera temporada. Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea; sus teorías retorcidas han inspirado pesadillas. Esta temporada, damos la bienvenida a los nuevos estudiantes y profesores, y desenterramos algunos secretos de la Familia Addams que llevan mucho tiempo en descomposición . No digan que no se los advertimos”, señalaron los showrunners Al Gough y Miles Millar a Tudum.

En la tercera temporada de “Wednesday”, Jenna Ortega, Emma Myers, Fred Armisen, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, con Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y Joanna Lumley retoman sus roles habituales.

“Estoy muy emocionado de volver para la tercera temporada, y es genial reunirme con todo el elenco original”, indicó el productor ejecutivo y director Tim Burton. “La llegada de algunos queridos amigos y antiguos colaboradores míos —Winona, Eva, Chris y Noah— hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”.

Hester Frump (Joanna Lumley) tiene encerrada a su hija Ophelia, que en la tercera temporada de "Wednesday" será interpretada por Eva Green (Foto: Netflix)

LOS NUEVOS ACTORES DE LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”

1. Eva Green como Ophelia

Eva Green, que participó en “Cracks”, “Womb”, “Perfect Sense”, “300: Rise of an Empire”, “Sin City”, “Sombras tenebrosas”, “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” y “Dumbo”, se une al elenco de “Merlina” en la tercera temporada, donde interpretará a Ophelia, la hermana desaparecida de Morticia Addams que desterrará varios secretos familiares.

Gough y Millar dijeron anteriormente sobre la elección de Green que ella “siempre ha traído una presencia estimulante y singular a la pantalla: elegante, inquietante y maravillosamente impredecible. Esas cualidades la convierten en la elección perfecta para la tía Ofelia. Estamos emocionados por ver cómo transforma el papel y amplía el mundo de ‘Wednesday’”.

2. Winona Ryder como Tabitha

Winona Ryder, quien ha trabajado previamente con Burton en “Beetlejuice” (1988), “Edward Scissorhands” (1990), “Frankenweenie” (2012) y “Beetlejuice Beetlejuice” (2024), asume el papel de Tabitha en los nuevos episodios de la serie que la quinta (en inglés) más vista de Netflix.

Winona Ryder se une al reparto de la temporada 3 de "Merlina", donde vuelve a trabajar con Jenna Ortega después de "Beetlejuice Beetlejuice" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Chris Sarandon como Balthazar

Chris Sarandon, quien previamente trabajó con Tim Burton en “The Nightmare Before Christmas” (1993) y que es conocido por su papel como Jerry Dandrige en “Fright Night” (1985) y el del Príncipe Humperdinck en la película “The Princess Bride” (1987), interpretará a Balthazar.

4. Noah Taylor como Cyrus

Noah Taylor, que previamente trabajó con Tim Burton en “Charlie y la fábrica de chocolate” (2005) y apareció en series como “Game of Thrones”, “Peaky Blinders” y “The Borgias”, se encargará de dar vida a Cyrus en la tercera temporada de “Merlina”.

5. Oscar Morgan como Atticus

Oscar Morgan, que fue parte de “Gotham Knights”, “Death in Paradise”, “La casa de las miniaturas”, “Los amos del aire”, “The Crown” y “A Knight of the Seven Kingdoms”, se une a la serie de Netflix como Atticus.

6. Kennedy Moyer como Daisy

Kennedy Moyer, que anteriormente apareció en producciones como “Task” y “Roofman”, asumirá el rol de Daisy en la tercera temporada de “Wednesday”.

