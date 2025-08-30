Es oficial. Netflix ha confirmado que lanzará la tercera entrega de “Wednesday” (en Latinoamérica: “Merlina” y en España: “Miércoles”) tras el final de la temporada 2 de la serie, programado para estrenarse el miércoles 3 de septiembre del 2025. Así, el show protagonizado por Jenna Ortega promete adentrarse aún más en los secretos siniestros de la Academia Nevermore. Pero, ¿qué se sabe exactamente sobre la temporada 3 de la producción? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en Merlina Addams, una joven muy particular que usa sus poderes psíquicos para investigar misterios sobrenaturales.

Y es que, durante su paso por la Academia Nevermore, la chica desentrañará oscuros secretos de la escuela y de su propia familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wednesday” - Temporada 2 Parte 2:

LA CONFIRMACIÓN DE LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”

La serie de Netflix fue renovada oficialmente para una tercera entrega el pasado 23 de julio del 2025, dos semanas antes del lanzamiento de la primera parte de la temporada 2 de la ficción (es decir, el 6 de agosto del 2025).

Además, se reveló que Alfred Gough y Miles Millar regresarán para seguir liderando el desarrollo creativo del espectáculo junto con el productor ejecutivo Tim Burton.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”?

Aunque los detalles específicos de la trama permanecen en secreto hasta el final de la parte 2 de la temporada 2, se espera que -en la tercera entrega de la serie- Merlina continúe desarrollando sus poderes psíquicos mientras enfrenta nuevos misterios y peligros en el internado gótico.

Por lo menos, así lo adelantan los creadores de “Wednesday” en un comunicado de prensa, al admitir que ella “descubrirá más secretos siniestros de la escuela y se sumergirá aún más en la cripta de la familia Addams”.

¿QUÉ ACTORES REGRESAN EN LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”?

Si bien todavía no hay nada confirmado, se espera el regreso de las siguientes figuras al elenco:

Jenna Ortega como Merlina Addams

Catherine Zeta-Jones como Morticia

Luis Guzmán como Gomez

Isaac Ordoñez como Pugsley

Emma Myers como Enid Sinclair

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”?

Se rumorea que la filmación de la tercera entrega de “Wednesday” comenzará en noviembre del 2025.

Por lo tanto, de cumplirse con los tiempos habituales de posproducción, la temporada 3 podría estrenarse a principios del 2027.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”?

Al igual que el resto de la serie, la tercera entrega del show estará disponible en Netflix.

Entonces, para ver sus episodios sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

La reconocida actriz Catherine Zeta-Jones interpreta a Morticia Addams en "Wednesday". Aquí, en una escena de la temporada 2 de la serie (Foto: Netflix)

