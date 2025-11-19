Después de desafiar al Mago de Oz (Jeff Goldblum), Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) es conocida como Bruja Mala del Oeste, pero continúa luchando por los derechos de los animales, mientras que Glinda Upland (Ariana Grande) es reconocida como Glinda la Buena, presentada como la defensora de la nación y vigilada por el Mago y Madame Morrible (Michelle Yeoh) en “Wicked: For Good” (“Wicked: Por siempre” en Hispanoamérica, “Wicked: Parte II” en España). En medio de todo eso, la relación de estas amigas se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la llegada de Dorothy Gale de Kansas.

La secuela, dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, adapta el segundo acto del musical de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basa libremente en la novela de Gregory Maguire de 1995. El elenco principal lo conforman Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum quienes repiten sus papeles de la primera entrega.

“Wicked: Por siempre” se estrenará en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025, de la mano de Universal Pictures, y llegará a los cines de Latinoamérica un día, el 20 de noviembre. Pero si eres de los que prefiere esperar a que esté disponible en streaming para disfrutar la película desde la comunidad de su hogar, cuánto debes esperar.

La amistad de Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) y Glinda Upland (Ariana Grande) es puesta a prueba en la película "Wicked: Por siempre" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ DISPONIBLE “WICKED: POR SIEMPRE” EN STREAMING?

Aún es muy pronto para conocer la fecha en la que “Wicked: For Good” llegará a streaming, pero se sabe que se unirá al catálogo de Peacock, ya que se trata de una producción de Universal Pictures. Esto último también permite predecir el tiempo que se tardará en pasar de las salas de cine al streaming.

Normalmente, las películas de Universal llegan a Peacock unos 90 días después de su lanzamiento en cines. No obstante, ese tiempo podría ser mayor dependiendo del éxito del título. Por ejemplo “Wicked” llegó a streaming 119 días después de su lanzamiento debido al gran recibimiento del público.

Por lo tanto, “Wicked: Por siempre” podría estar disponible en Peacock a finales de marzo de 2026, específicamente el 20 de marzo de 2026.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “WICKED: FOR GOOD” EN FORMATO DIGITAL?

Universal tampoco ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de “Wicked: For Good”, pero sin duda la opción de comprarla o alquilarla a través de las principales plataformas de vídeo bajo demanda estará disponible antes de su llegada a streaming. Así que, podría ser lanzada a finales de diciembre de 2025 .

En el caso de la primera película, fueron 39 días de espera. Entonces, “Wicked: Por siempre”, que se grabó desde diciembre de 2022 hasta enero de 2024 debido a la interrumpió por la huelga de SAG-AFTRA de 2023, podría estar disponible en formato digital a partir del 30 de diciembre de 2025.

¿DE QUÉ TRATA “WICKED: POR SIEMPRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Wicked: For Good”, “tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega de la adaptación del popular musical de Broadway.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “WICKED: POR SIEMPRE”

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp

Ariana Grande como Glinda Upland

Jonathan Bailey como Fiyero Tiggelaar

Jeff Goldblum como El mago de Oz

Marissa Bode como Nessarose Thropp

Ethan Slater como Boq Woodsman

Michelle Yeoh como Madame Morrible

Bowen Yang como Pfannee

Bronwyn James como ShenShen

Sharon D. Clarke como la voz de Dulcibear

Colman Domingo presta su voz al León Cobarde

Keala Settle como Miss Coddle

Adam James

Kerry Ellis

Bethany Weaver como Dorothy Gale

Jonathan Bailey retoma el papel de Fiyero Tiggelaar y Ariana Grande retoma el papel de Glinda Upland en la película "Wicked: Por siempre" (Foto: Universal Pictures)

