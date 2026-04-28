Unas de las series de terror más esperadas del 2026 llega a Apple TV. Se trata de “Widow’s Bay” (“La maldición de Widow’s Bay” en español), que narra la historia de un alcalde que intenta reactivar el turismo en una isla de Nueva Inglaterra supuestamente maldita. Aunque Tom Loftis (Matthew Rhys) se niega a ceder ante las supersticiones de los residentes, empieza a dudar cuando las viejas historias vuelven a repetirse. A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, lista de miembros del reparto y más detalles relevantes.

La comedia de terror creada por Katie Dippold (“Parks & Recreation” y el reboot de “Cazafantasmas”) cuenta con un elenco conformado por Matthew Rhys, Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey, Connor Ratliff, Chris Fleming, Jeff Hiller, Kylie McNeill y Olli Haaskivi.

“La maldición de Widow’s Bay”, dirigida por Hiro Murai (“Atlanta”), combina el terror más auténtico con personajes llenos de comedia. Además, es descrita como una mezcla de humor oscuro y horror.

El afiche principal de la serie de terror "Widow's Bay", que cuenta con diez episodios que se estrenarán cada semana desde el 29 de abril (Foto: Apple TV)

¿DE QUÉ TRATA “WIDOW’S BAY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, “‘Widow’s Bay’ es un pintoresco pueblo en una isla a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra. Pero esconde algo bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Matthew Rhys) ya no sabe cómo reanimar esta comunidad en crisis: no hay wifi, la cobertura va y viene y debe enfrentarse a unos vecinos supersticiosos que creen que la isla está maldita.

Loftis se esfuerza por ganarse su respeto, pero no lo consigue. Para ellos, es débil y cobarde (y realmente lo es). Pero él está decidido a darle un mejor futuro a su hijo adolescente y a convertir la isla en un destino turístico. Contra todo pronóstico, lo logra y los turistas empiezan a llegar. El problema es que los lugareños tenían razón. Tras años de tranquilidad, las viejas historias que parecían demasiado absurdas para ser ciertas vuelven a repetirse.”

Por lo visto en el tráiler, Arthur se muestra muy interesado en la leyenda de la maldición de la isla, de hecho, menciona que ha escuchado historias sobre canibalismo. El alcalde Tom Loftis se apresura a desmentirlo, pero todo pueblo esconde sus sombras. ¿Cuál es la verdad detrás de tantas supersticiones?

¿CÓMO VER “WIDOW’S BAY”?

“La maldición de Widow’s Bay” se estrenará el miércoles 29 de abril de 2026 en Apple TV. Por lo tanto, para ver la nueva serie de comedia y terror solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA MALDICIÓN DE WIDOW’S BAY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “WIDOW’S BAY”

Matthew Rhys como Tom Loftis

Kate O’Flynn como Patricia

Stephen Root como Wyck

Kingston Rumi Southwick como Evan

Kevin Carroll como Bechir

Dale Dickey como Rosemary

Connor Ratliff

Chris Fleming

Jeff Hiller

Kylie McNeill como Kelly

Olli Haaskivi como Ray

K Callan como Ruth

Nancy Lenehan como Gerrie

Lonnie Farmer

William Hill como Wayne

Eric LaMonica

Shawn Fitzgibbon

Ava Gaudet como Gracie

Lenora Severance como Tim Baltz

Tim Baltz como William

Christian Clemenson como Dr. Morgan

Jeff Hiller es parte del elenco de la serie de terror "Widow's Bay", creada por Katie Dippold (Foto: Apple TV)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA MALDICIÓN DE WIDOW’S BAY”?

La primera temporada de “Widow’s Bay”, que cuenta con Katie Dippold, Matthew Rhys, Hiro Murai, Claudia Shin y Carver Karaszewski como productoras ejecutivas, tiene diez episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “WIDOW’S BAY”?

El rodaje de “La maldición de Widow’s Bay”, producida por las compañías Chum Films, Spooky Tree y Apple Studios, tuvo lugar en Nueva Inglaterra en 2025, con locaciones que incluyeron Worcester, Massachusetts en mayo, y luego Essex y Gloucester en Massachusetts, y Rockport, Massachusetts en junio.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí