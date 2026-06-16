La serie más comentada del 2026 en la plataforma Apple TV+ acaba de asegurar su continuidad. Y es que “Widow’s Bay” (en español: “La maldición de Widow’s Bay”) recibió luz verde para una segunda temporada y la noticia llegó en el momento más oportuno: con el capítulo final de la primera entrega a punto de estrenarse este miércoles 17 de junio. Así, si todavía no te has asomado a este rincón maldito de Nueva Inglaterra, aquí te cuento de qué va la producción, quién la protagoniza y qué se sabe del futuro de la historia.

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Vale precisar que, desde su debut a finales de abril, la ficción se convirtió en uno de los títulos más elogiados del catálogo de Apple TV+, con una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes y un sello “Certified Fresh” bien ganado.

Además, su mérito creativo se reparte entre nombres de peso: está creada y conducida como showrunner por Katie Dippold, la guionista famosa por “The Heat”, y cuenta con Hiro Murai, la mente detrás de “Atlanta”, como productor ejecutivo y responsable de dirigir la mitad de los episodios de la primera temporada.

¿DE QUÉ TRATA “WIDOW’S BAY”?

“Widow’s Bay” sigue a Tom Loftis (Matthew Rhys), alcalde de una isla de Nueva Inglaterra en plena decadencia, quien sueña con convertir el lugar en el próximo gran destino turístico... algo así como la nueva Martha’s Vineyard.

El problema es que los lugareños consideran a nuestro protagonista blando y cobarde, y, por si fuera poco, llevan décadas convencidos de que la isla está maldita.

Eventualmente, contra todo pronóstico, Loftis logra atraer turistas. Sin embargo, el problema es que los locales tenían razón: las viejas historias que parecían demasiado ridículas para ser ciertas vuelven a hacerse realidad.

De esta manera, la serie está pensada para quienes disfrutan de un horror que mantiene las carcajadas sin soltar el misterio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “WIDOW’S BAY”?

La renovación de “Widow’s Bay” fue confirmada el pasado jueves 11 de junio del 2026, días antes del estreno del capítulo final de la primera temporada.

Junto con el anuncio, Apple TV firmó un nuevo acuerdo de varios años con la creadora y showrunner Katie Dippold, lo que asegura su permanencia al frente del proyecto.

Sobre el contenido de la segunda entrega del show televisivo, Dippold aseguró que “tratará sobre cómo todo va muy bien en la isla y no hay nada de qué preocuparse”.

Hiro Murai, por su parte, le dijo a IndieWire que los próximos episodios de la producción mostrarán más capas de los personajes secundarios del pueblo.

Cabe resaltar que, hasta el momento, la fecha de estreno de la temporada 2 no ha sido revelada.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “WIDOW’S BAY”?

El elenco de “Widow’s Bay” está encabezado por Matthew Rhys (ganador del Emmy por “The Americans”) como el alcalde Tom Loftis. A su lado están:

Kate O’Flynn como Patricia , la asistente del alcalde que se convirtió en la favorita inesperada de los fans.

, la asistente del alcalde que se convirtió en la favorita inesperada de los fans. Stephen Root como Wyck Crawford , el excéntrico lugareño de siempre.

, el excéntrico lugareño de siempre. Kevin Carroll como el sheriff Bechir Clemmons .

el sheriff . Dale Dickey como Rosemary , una empleada municipal con poca paciencia.

, una empleada municipal con poca paciencia. Kingston Rumi Southwick como Evan, el hijo adolescente de Loftis.

Asimismo, el reparto de apoyo suma a K Callan y al ganador del Emmy Jeff Hiller.

Importante: todo apunta a que varios de estos nombres podrían retomar sus personajes en la temporada 2, sobre todo considerando el énfasis que los productores han puesto en desarrollar más al elenco secundario del pueblo.

La trama de la serie “Widow’s Bay” sigue a un alcalde incrédulo y obstinado que busca salvar de la bancarrota a un decadente pueblo isleño convirtiéndolo en un atractivo turístico (Foto: Apple Studios)

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